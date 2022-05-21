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Как сейчас выглядит «Азовсталь»

Минобороны России 20 мая объявило, что завод «Азовсталь» покинули последние украинские военные. Они сдались в плен после двух месяцев ожесточенных боев. Теперь Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии.

Активные боевые действия дошли до завода 18 марта. С тех пор ВСУ удерживали предприятие, несмотря на полную блокаду со стороны России. В подземных туннелях «Азовстали» вместе с военными жили украинские беженцы, в том числе дети. Эвакуировать их удалось при участии ООН и Международного Красного Креста.

Власти ДНР уже пообещали, что завод полностью снесут, а на его месте разобьют парк «памяти о тех жертвах, которые появились в Мариуполе». Как сейчас выглядит завод, который скоро должен исчезнуть, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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