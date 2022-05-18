Как прошла церемония открытия 75-го Каннского фестиваля

В Каннах стартовал 75-й ежегодный международный кинофестиваль, он будет идти до 28 мая.

В этом году в жюри фестиваля под председательством французского актера и режиссера Венсана Линдона вошли актрисы Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас и Жасмин Тринка, режиссеры Аскар Фархади, Джефф Николс, Йоаким Триер и Ладж Ли.

Первый день фестиваля открывает внеконкурсный фильм французского режиссера Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж» (Coupez!).

В ходе основного конкурса будет показана 21 кинолента. Он начнется в среду с показа работы российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Также в конкурсе должна была участвовать другая российская картина «Сказка» Александра Сокурова, но режиссер отказался представлять свой фильм в Каннах.

«Газета.Ru» рассказывает о главных картинах основной и внеконкурсных программ мероприятия.

Как прошла церемония открытия кинофестиваля на Лазурном берегу — в фоторепортаже «Газеты.Ru».