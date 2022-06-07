Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава ВФЛА Привалова оценила выступление фигуристки Трусовой... 18:29
«Ъ»: украинские банкиры прогнозируют кризис из-за... 18:29
Китайский JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России 18:24
Мэр Мариуполя запретил купание в акватории города из-за мин... 18:21
Минобороны РФ показало удар по иностранной артиллерии... 18:21
Комментатор Губерниев заявил о готовности возглавить... 18:14
Жительница Крыма зарезала четырехлетнего сына по приказу голоса... 18:10
В Райффайзенбанке начнут брать комиссию за использование... 18:10
Назван наиболее небезопасный браузер 18:06
Президент Чехии Милош Земан не намерен подписывать законопроект об... 18:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Лето в Мариуполе: как сейчас выглядит город

Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск 20 мая, когда все украинские военные вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. Теперь город, в котором разрушено около 70% зданий, возвращается к мирной жизни. С приходом лета мариупольцы открыли пляжный сезон.

Однако 3 июня из-за взрыва на пляже погибли взрослый и ребенок – сработала мина. Местные власти запретили купание в акватории города, пока саперы не завершат работу.

Множество домов в Мариуполе разрушено, в оставшихся практически нет стекол. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все попавшие под обстрел дома будут снесены. 1 июня Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами, петербургские власти пообещали помочь в восстановлении города.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 104-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 104-й день
Россия запретила японцам ловить рыбу у Южных Курил
МИД: Россия приостановила сотрудничество с Японией по промыслу морских ресурсов
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
Глава Минобороны Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым
Кадыров заявил о начале крупного наступления в ЛНР
Минфин России разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Зеленский заявил, что Украина не согласна на вывоз зерна российскими зерновозами
Новости
Глава ВФЛА Привалова оценила выступление фигуристки Трусовой на неделе легкой атлетики
«Ъ»: украинские банкиры прогнозируют кризис из-за повышения ключевой ставки
Китайский JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России
Мэр Мариуполя запретил купание в акватории города из-за мин на пляжах
Минобороны РФ показало удар по иностранной артиллерии на Украине
Комментатор Губерниев заявил о готовности возглавить «Спартак»
Жительница Крыма зарезала четырехлетнего сына по приказу голоса в голове
Все новости
Европу ждет жаркое лето. Справится ли ЕС без российского газа
Экономист Кондратьев: жаркое лето-2022 обойдется Евросоюзу в дополнительные €8-10 млрд
«Шах и мат от губернатора»: Соловьев обиделся на карикатуру со своей отрубленной головой
Владимир Соловьев воспринял как личную угрозу карикатуру мэра Первоуральска Игоря Кабца
«Вездеход опрокинулся, и все на этом кончилось»: как погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян
Выживший товарищ рассказал о гибели топ-менеджера VK Габриеляна в Ненецком автономном округе
«Чтобы вредные проверяющие не сняли баллы»: 5 вопросов юристам и педагогам об апелляции по ЕГЭ
Педагог рассказал, можно ли взять учителя на апелляцию по ЕГЭ и сколько времени у ученика на ответ
В Минэкономразвития заявили, что доля доллара в расчетах ЕАЭС снизилась до 21%
Интервью замминистра экономразвития Дмитрия Вольвача
От «Дикой мяты» до «Тамани»: главные фестивали лета в России
Летний гид по «выжившим» музыкальным фестивалям
От «Списка Шиндлера» до «Заложницы»: Лиаму Нисону — 70
«Люди 100% утонут»: антироссийские санкции могут спровоцировать экологическую катастрофу
Sulzer Pumps Wastewater Poland: санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря
«Самое опасное место для жировых отложений»: чем большой живот грозит мужчинам
Эндокринолог Тананакина предупредила, что обхват талии у мужчин не должен превышать 94 см
«Роскосмос» хочет включить немецкий телескоп без разрешения. Ученые «категорически против»
Российские астрономы выступили против включения телескопа eROSITA без согласия Германии
Россияне стали реже мыть машины, автомойки закрываются по всей стране
В России с начала года закрылось 4% автомоек
Туристическая Россия: Арзамас, Дивеево и Саров объединят для путешественников
Как изменится знаменитый кластер Нижегородской области
На заседании Совбеза ООН Россию обвинили в насилии на Украине. Небензя в ответ вышел из зала
Небензя покинул зал Совбеза ООН во время выступления главы Евросовета Мишеля

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+