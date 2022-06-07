Лето в Мариуполе: как сейчас выглядит город

Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск 20 мая, когда все украинские военные вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. Теперь город, в котором разрушено около 70% зданий, возвращается к мирной жизни. С приходом лета мариупольцы открыли пляжный сезон.

Однако 3 июня из-за взрыва на пляже погибли взрослый и ребенок – сработала мина. Местные власти запретили купание в акватории города, пока саперы не завершат работу.

Множество домов в Мариуполе разрушено, в оставшихся практически нет стекол. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все попавшие под обстрел дома будут снесены. 1 июня Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами, петербургские власти пообещали помочь в восстановлении города.