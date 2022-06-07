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От «Списка Шиндлера» до «Заложницы»: Лиаму Нисону — 70

Сегодня офицер ордена Британской империи, известный британский актер Лиам Нисон отмечает свое 70-летие.

Он — обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, номинант на премии «Оскар» и BAFTA за роль в фильме «Список Шиндлера», а также претендент на «Золотой глобус» в 1994, 1997 и 2005 годах.

Нисон родился в Северной Ирландии, в детстве увлекался боксом и даже выиграл юношеский чемпионат по боксу среди любителей в своей весовой категории. Впоследствии актер оставил этот вид спорта и выбрал актерскую карьеру.

Зрителям всего мира он также известен как джедай Квай-Гон Джинн – один из главных персонажей первого эпизода «Звездных войн». Кроме того, Нисон сыграл в кинотрилогии «Заложница», в двух из трех фильмов Кристофера Нолана о Бэтмене: «Бэтмен: Начало» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и в «Бандах Нью-Йорка». Также актер озвучивал льва Аслана в экранизации трилогии «Хроники Нарнии». Всего его фильмография насчитывает более 70 кинолент.

В честь юбилея актера «Газета.Ru» вспоминает лучшие работы именинника.

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