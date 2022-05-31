От «Побега из Шоушенка» до Бэтмена: лучшие фильмы Моргана Фримана

История успеха Моргана Фримана сама по себе напоминает захватывающее кино. Актер прославился только в 50 лет — возраст, когда многие карьеры подходят к своему финалу.

На пути к заветной мечте Фриман успел прожить целую жизнь: был механиком в ВВС США, клерком в лосанджелесском колледже, танцором на Всемирной выставке и телеведущим.

Первой заметной ролью в карьере Фримана стала работа в картине «Уличный парень», хотя настоящей звездой он проснулся после премьеры оскароносной драмы «Шофер мисс Дэйзи».

Фримана четыре раза номинировали на «Оскар» (одна победа) и столько же — на «Золотой глобус» (две награды, включая приз за выдающиеся заслуги в карьере).

1 июня Моргану Фриману исполняется 85 лет. В честь юбилея «Газета.Ru» вспоминает лучшие работы именинника.