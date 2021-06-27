«LOST», «Стартрек» и другие фильмы Джей Джей Абрамса

Американский режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс (полное имя — Джеффри Джейкоб Абрамс) родился 27 июня 1966 года в Нью-Йорке. Его родители Джералд и Кэрол Энн были продюсерами. В восемь лет Абрамс попал на экскурсию по студии Universal и укрепился в желании связать свою жизнь с кино. В юности он много снимал, участвовал в студенческих кинофестивалях и заводил знакомства в индустрии. Первой режиссерской работой Абрамса стал сериал «Фелисити». Затем он участвовал в создании нескольких частей фильмов «Миссия невыполнима», «Стартрек», «Звездные войны» и других. Подробнее о фильмографии Абрамса — в фотогалерее «Газеты.Ru».