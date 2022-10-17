Король хип-хопа: Эминему — 50

Рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) родился 17 октября 1972 года в городе Сен-Джозеф штата Миссури. Он вырос в неполной семье в пригороде Детройта, где в 14 лет начал читать рэп. В 1996 году Эминем записал свой первый альбом. Известность пришла к нему благодаря поддержке Dr. Dre, который приложил руку к выпуску пластинки «The Slim Shady LP». В 2000-м вышел один из главных альбомов артиста — «The Marshall Mathers LP». Он писал тексты про насилие, секс, запрещенные вещества, участие в скандалах и судах.

В 2002 году Эминем получил «Оскар» за песню «Lose Yourself» в саундтреке к фильму «Восьмая миля». В нулевых он стал одним из самых продаваемых музыкантов. Подробнее о жизни и карьере самого белого рэпера Детройта — в фотогалерее «Газеты.Ru».