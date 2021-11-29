От «Любви» до «Гамлета»: Евгению Миронову — 55

29 ноября исполняется 55 лет народному артисту России Евгению Миронову.

Миронов родился в Саратове, жил с родителями в поселке Татищево-5 (ныне Светлый). Его отец работал водителем, а мать — продавцом и сборщиком елочных украшений на заводе.

Миронов с детства мечтал стать актером и в школе занимался в драматическом кружке. С сестрой Оксаной ставил домашние кукольные спектакли.

В 1982 году он поступил в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова. После его успешного окончания в 1986-м Миронов решил продолжить обучение актерскому мастерству в Москве и поступил в Школу-студию МХАТ (на курс Олега Табакова и Авангарда Леонтьева).

Затем артист продолжил работу на сцене под руководством Табакова.

Широкую известность Миронов получил после исполнения главной роли в фильме «Любовь». Он был признан лучшим актером в 1992 году.

С декабря 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций.

Женат не был, однако личную жизнь артист предпочитает не афишировать. В прошлом году появилась информация, что у Миронова есть сын Петр.

Жизнь и творчество актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».