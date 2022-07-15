Скончалась первая жена Дональда Трампа Ивана

Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента США Дональда Трампа, умерла в Нью-Йорке на 74-м году жизни.

«Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — написал Трамп в своей социальной сети.

Ивана Зельничкова-Трамп родилась в 1949 году в Чехословакии в семье электрика и телефонистки. С детства занималась лыжным спортом. В возрасте 21 года снялась в детском телесериале.

В 70-х переехала в Канаду, а в 1976-м году познакомилась с Дональдом Трампом. Спустя год они обвенчались. Брак с будущим президентом стал для нее вторым и продлился 25 лет. Именно она дала мужу прозвище «The Donald».

В 1992-м году супруги развелись — как писала пресса, на почве измен Дональда Трампа. По данным «The New York Times, Ивана Трамп получила 14 миллионов долларов, особняк и квартиру. Тем не менее она признавалась, что «чувствовала себя оскорбленной».

После развода Ивана занималась модным бизнесом, вкладывала деньги в хорватские медиа и писала книги. Она еще дважды побывала замужем, оба брака продержались недолго.

Какой была первая жена Трампа, помогавшая ему строить бизнес-империю, — в фотогалерее «Газеты.Ru».