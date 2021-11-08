Короли КВН: 10 самых веселых и находчивых

8 ноября отмечается Международный день КВН — праздник существует с 1961 года, когда в эфир вышел первый выпуск телепередачи. Изначально игра проводилась со зрителями и имела большой успех, а уже позднее формат юмористического шоу стал состязанием команд, в которых играли студенты институтов. Эта традиция сохраняется до сих пор, а бывшие участники в шутку замечают: все заканчивают институт, а квнщики — КВН.

Сама инициатива создания «Клуба веселых и находчивых» принадлежала Сергею Муратову, Альберту Аксельроду и Михаилу Яковлеву, они и придумали бессменное название в честь марки телевизора.

Несмотря на популярность, в 1971 году Гостелерадио СССР закрыло КВН из-за чрезмерно смелых шуток, однако уже в 1986 году было решено возобновить передачу. О том, как начинали свой творческий путь известные выходцы КВНа и кем они стали сейчас — в материале «Газеты.Ru».