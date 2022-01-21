Умер создатель мультсериала «Жизнь с Луи» комик Луи Андерсон

Американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу «Жизнь с Луи», умер в возрасте 68 лет.

Комедиант боролся с раком крови — с диффузной большой B-клеточной лимфомой — и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Он скончался в пятницу утром, «проиграв битву», сообщает издание TMZ.

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. Всемирную известность ему принес мультсериал «Жизнь с Луи», основанный на детстве комика и его жизни с семьей в Висконсине. Андерсон сам руководил выпуском, а его выступления предваряли каждую серию. За этот проект комик получил две статуэтки «Эмми».

В России сериал транслировался с 1 апреля 1999 года по 10 августа 2010 года на телеканале Jetix.

Помимо карьеры комика, Андерсон также снялся в таких фильмах и сериалах как «Поездка в Америку», «Детство Шелдона» и «Клиника». В 2016 году комик стал лауреатом премии «Эмми» за лучшую роль второго плана в комедийном сериале «Баскетс».