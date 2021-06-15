Полвека в Театре сатиры: 85 лет назад родился Михаил Державин

Народный артист России Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье актера Театра имени Е. Б. Вахтангова — Михаила Державина (Захарова). Он вырос в театральной среде в окружении знаменитых «вахтанговцев», включая Рубена Симонова, Николая Охлопкова, Виктора Кольцова.



В 1955 году Державин стал студентом Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Затем актер работал в «Ленкоме», драмтеатре на Малой Бронной и московском академическом Театре сатиры — последний стал его пристанищем на 50 лет. Там он сыграл множество незабываемых ролей в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Маленькие комедии большого дома», «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф или обманщик» и десятках других. С 1953 года Державин снимался в фильмах «Аттестат зрелости», «Они были первыми», «Спасти утопающего», «Трое в лодке, не считая собаки» и передачах «Кабачок 13 стульев», «Утренняя почта», «Хочу все знать». В 2017 году Державин выпустил автобиографическую книгу «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу».



Он скончался 10 января 2018-го на 82-м году жизни от проблем с сердцем.