Умерла Моника Витти — муза итальянского режиссера Антониони

Знаменитая итальянская актриса скончалась в возрасте 90 лет. Ее настоящее имя — Мария Луиза Чечарелли. Она известна как муза итальянского режиссера Микеланджело Антониони, который прославил ее на весь мир трилогией «Приключение», «Ночь», «Затмение» и картиной «Не промахнись, Ассунта!».

Витти успешно снималась как в драмах, так и в комедиях, заставляя зрителя то плакать, то смеяться. Комик Альберто Сорди называл ее «единственной великой комической актрисой».

Она стала иконой итальянского кино, появлялась в одних фильмах со звездами итальянской и французской новой волны: Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди. Первый, известный покоритель женских сердец, даже ухаживал за Витти, однако актриса осталась верна Антониони. Сам он умер в 2007 году в возрасте 94 лет.