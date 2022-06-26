Москва прощается с Юрием Шатуновым белыми розами

В Москве проходит прощание с экс-солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. К траурному залу на Троекуровском кладбище выстроилась огромная очередь.

В дань памяти Шатунову почитатели его творчества несут в основном белые розы. Зал прощания тоже оформлен этими цветами, о которых он пел в песне. В зале также стоят венки от родных, друзей и коллег певца, в том числе от композитора Игоря Крутого.

Поклонница из Оренбурга привезла плюшевого медведя от воспитанников детского дома, в котором рос артист: «Дети передали. Все плачут, мы поехали в детдом положить цветы, и выбежали [дети]. Сказали передать Юре».

48-летний певец умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта. За три дня до этого он завершил июньский концертный тур. Во время своих выступлений он исполнял не только новые песни, но и известные композиции «Ласкового мая».

Похороны Юрия Шатунова запланированы на вторник. Они пройдут на Троекуровском кладбище, церемония будет закрытой.