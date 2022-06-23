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Умер Юрий Шатунов

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.
 
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил «Газете.Ru» директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
 
На официальном сайте певца указано, что Юрий появился на свет 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи по дороге в роддом города Кумертау Башкирской АССР. Родители Шатунова рано развелись, когда ему исполнилось 11 лет, его мама умерла. Будущий музыкант начал убегать из дома и бродяжничать.
 
Уже позже, в школе-интернате в Оренбурге, он познакомился с главой кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. В 1986 году появилась группа «Ласковый май»— ее назвали по строчке из песни «Лето».
 
В 1987 году были записаны все будущие хиты Шатунова, включая «Белые розы» и «Седую ночь». Группа просуществовала до 1991 года, позже Шатунов занялся сольной карьерой.

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