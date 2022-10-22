22 октября 2022, 09:18
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«Рэмбо: первая кровь» — 40 лет культовому фильму
22 октября 1982-го состоялась премьера фильма «Рэмбо: Первая кровь». Культовый боевик 80-х с Сильвестром Сталлоне в главной роли был снят по мотивам одноименного романа Дэвида Моррелла, но быстро стал самостоятельным хитом и обзавелся сиквелами. «Газета.Ru» собрала интересные факты о том, как создавалась знаменитая франшиза.
Изначально на роль ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо претендовали Джон Траволта, Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Но в итоге кинобоссы отдали предпочтение Сильвестру Сталлоне, который числился в рядах сценаристов фильма.
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982)
Сталлоне настолько болел проектом, что лично следил за созданием финальной версии картины. Но показ первого варианта монтажа, длившийся почти три часа, так разочаровал актера, что он даже предложил выкупить негатив пленки и уничтожить ее.
<br>На фото: съемки фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Продюсеры сумели договориться со Сталлоне, сократив время фильма почти вдвое. После перемонтажа актер сменил гнев на милость и до сих пор считает первый фильм самой успешной частью франшизы.
<br>На фото: Сталлоне и режиссер Тед Котчефф на съемках фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Никакого особого ножа в книге у Рэмбо не было, это главное оружие для своего героя придумал Сталлоне.
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982)
Прототипом образа Рэмбо стал американский солдат времен Второй мировой Оди Мерфи. А свое имя персонаж получил благодаря сорту яблок, выращенному шведским поселенцем 17-го века по имени Питер Гуннарсон Рэмбо.
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982)
В книге Моррелла Рэмбо страдает от сильного посттравматического синдрома и время от времени впадает в состояние аффекта, уничтожая все на своем пути. Сталлоне отказался изображать Рэмбо как машину для убийства, опасаясь, что такой образ оттолкнет зрителей.
<br>На фото: Сталлоне на съемках фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Несмотря на то, что франшиза «Рэмбо» ассоциируется с избыточной жестокостью, в первом фильме герой Сталлоне никого не убивает. В сюжете есть только одна смерть — в результате несчастного случая.
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982)
Еще до запуска «Терминатора» Джеймс Кэмерон написал сценарий «Рэмбо: Первая кровь 2», в котором попытался развить оригинальную идею в своем фирменном полуфантастическом ключе. Однако этот сценарий Сталлоне впоследствии сильно изменил
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985)
В конце оригинальной книги Дэвида Моррелла Рэмбо погибает. Таким же был первоначальный финал «Рэмбо: Первая кровь». Но Сталлоне, который осознал кассовый потенциал истории, отказался убивать своего героя.
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982)
Бюджет «Рэмбо» составил 15 млн долларов, а в прокате фильм собрал 125 млн.
<br>На фото: Сильвестр Сталлоне и режиссер Тед Котчефф на съемках фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Оригинальные заключительные титры «Рэмбо III», вышедшего на экраны в 1988 году, гласили: «Этот фильм посвящен отважным моджахедам Афганистана». После теракта 11 сентября титры изменили на «Этот фильм посвящен доблестному народу Афганистана».
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо III» (1988)
Действие фильма «Рэмбо IV» разворачивается в Мьянме. Вооруженные силы страны представлены на экране максимально негативно, потому что сам Сталлоне выступал против действовавшего в стране политического режима и хотел усилить антиправительственные настроения. Предсказуемо фильм был запрещен к прокату, а продавцам видеокопий грозило до семи лет тюрьмы.
<br>На фото: кадр из фильма «Рэмбо IV» (2007)