«Рэмбо: первая кровь» — 40 лет культовому фильму

22 октября 1982-го состоялась премьера фильма «Рэмбо: Первая кровь». Культовый боевик 80-х с Сильвестром Сталлоне в главной роли был снят по мотивам одноименного романа Дэвида Моррелла, но быстро стал самостоятельным хитом и обзавелся сиквелами. «Газета.Ru» собрала интересные факты о том, как создавалась знаменитая франшиза.