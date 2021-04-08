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Кадр из сериала «Санта-Барбара» (1986) Кадр из сериала «Санта-Барбара» (1986)
Кадр из фильма «Принцесса-невеста» (1987) Кадр из фильма «Принцесса-невеста» (1987)
Кадр из фильма «Форрест Гамп» (1994) Кадр из фильма «Форрест Гамп» (1994)
Кадр из фильма «Молл Флэндерс» (1995) Кадр из фильма «Молл Флэндерс» (1995)
Кадр из фильма «Послание в бутылке» (1999) Кадр из фильма «Послание в бутылке» (1999)
Кадр из фильма «Неуязвимый» (2000) Кадр из фильма «Неуязвимый» (2000)
Кадр из фильма «Белый Олеандр» (2002) Кадр из фильма «Белый Олеандр» (2002)
Кадр из сериала «Карточный домик» (2013) Кадр из сериала «Карточный домик» (2013)
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017) Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Кадр из фильма «Чудо-женщина» (2017) Кадр из фильма «Чудо-женщина» (2017)
Робин Райт со своим бывшим супругом актером Шоном Пенном, 2009 год Робин Райт со своим бывшим супругом актером Шоном Пенном, 2009 год
Робин Райт с дочерью Дилан Пенн, 2017 год Робин Райт с дочерью Дилан Пенн, 2017 год

От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55

Американская актриса Робин Гейл Райт родилась 8 апреля 1966 года в Далласе в семье фармацевта и руководительницы отдела продаж компании по производству косметики «Mary Kay».

Свою карьеру она начала как модель в 14 лет. Первую роль Райт сыграла в мыльной опере с Сибилл Шеперд «Желтая роза» в 1983 году. В 18 лет она вошла в актерский состав сериала «Санта-Барбара», за который трижды была номинирована на премию «Эмми». В 1986 году она дебютировала как актриса полнометражного кино в фильме «Полиция нравов Голливуда». Широкий успех принесла ей в следующем году главная роль в фильме «Принцесса-невеста». В 1994 году Райт номинировали на премию «Золотой глобус» после выхода на экраны фильма Роберта Земекиса «Форрест Гамп», где она сыграла возлюбленную героя Тома Хэнкса.

В 2000 году Райт снялась в первой части трилогии М. Найта Шьямалана «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Фильм 2005 года «Девять жизней» с ее участием выиграл главную награду фестиваля в Локарно «Золотой леопард», а сама актриса получила статуэтку как «Лучшая актриса». Через восемь лет после краткого возвращения на телевидение в мини-сериале 2005 года «Эмпайр Фоллз», Райт получила роль Клэр Андервуд в сериале Netflix «Карточный домик». После вручения премии «Золотой глобус» она потребовала от создателей сериала, чтобы они выплачивали ей такой же гонорар, как и исполнителю главной роли Кевину Спейси. После его увольнения из-за секс-скандала, Клэр Андервуд стала главной героиней проекта.

В 2017 году Райт сыграла в фильме Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». В том же году она получила роль Антиопы в расширенной вселенной DC — актриса появилась в трех фильмах франшизы: «Чудо-женщина», «Лига справедливости» и «Чудо-женщина 1984». В 2021 году она сыграла главную роль в своем режиссерском дебюте «Земля».

10 лучший ролей Робин Райт — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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