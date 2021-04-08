От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: Робин Райт — 55

Американская актриса Робин Гейл Райт родилась 8 апреля 1966 года в Далласе в семье фармацевта и руководительницы отдела продаж компании по производству косметики «Mary Kay».



Свою карьеру она начала как модель в 14 лет. Первую роль Райт сыграла в мыльной опере с Сибилл Шеперд «Желтая роза» в 1983 году. В 18 лет она вошла в актерский состав сериала «Санта-Барбара», за который трижды была номинирована на премию «Эмми». В 1986 году она дебютировала как актриса полнометражного кино в фильме «Полиция нравов Голливуда». Широкий успех принесла ей в следующем году главная роль в фильме «Принцесса-невеста». В 1994 году Райт номинировали на премию «Золотой глобус» после выхода на экраны фильма Роберта Земекиса «Форрест Гамп», где она сыграла возлюбленную героя Тома Хэнкса.



В 2000 году Райт снялась в первой части трилогии М. Найта Шьямалана «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Фильм 2005 года «Девять жизней» с ее участием выиграл главную награду фестиваля в Локарно «Золотой леопард», а сама актриса получила статуэтку как «Лучшая актриса». Через восемь лет после краткого возвращения на телевидение в мини-сериале 2005 года «Эмпайр Фоллз», Райт получила роль Клэр Андервуд в сериале Netflix «Карточный домик». После вручения премии «Золотой глобус» она потребовала от создателей сериала, чтобы они выплачивали ей такой же гонорар, как и исполнителю главной роли Кевину Спейси. После его увольнения из-за секс-скандала, Клэр Андервуд стала главной героиней проекта.



В 2017 году Райт сыграла в фильме Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». В том же году она получила роль Антиопы в расширенной вселенной DC — актриса появилась в трех фильмах франшизы: «Чудо-женщина», «Лига справедливости» и «Чудо-женщина 1984». В 2021 году она сыграла главную роль в своем режиссерском дебюте «Земля».



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