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Царь во дворца! Саше Барону Коэну — 50

Британский комик Саша Барон Коэн родился в семье лондонских евреев. Он начал играть на сцене во время учебы в колледже Христа при Кембриджском университете. В 90-х Саша придумал образ албанского репортера Кристо, который позднее превратился в казахского журналиста Бората Сагдиева. Помимо двух частей Бората, широкой публике Коэн известен по лентам «Диктатор», «Бруно» и «Али Джи в парламенте». В 2018 году он снял сериал «Кто есть Америка?» — там он играет сразу шестерых персонажей.

13 октября Саше Барону Коэну исполняется 50 лет. Его образы, каждый из которых приводил к скандалам, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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