Назад в прошлое: звезды «встретились» с собой молодыми

Ард Хелинк — художник-фотошопер из Нидерландов, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте. Серия фотографий «Тогда и сейчас» невероятно популярна и принесла Арду более 304 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дизайнер показывает, как звезды меняются со временем, создавая естественные отфотошопленные изображения, на которых они позируют с собой в молодости. Ард поделился своей первой фотографией «Тогда и сейчас» более 10 лет назад. Его работы быстро завоевали популярность, и он решил делать снимки с участием звезд со всего мира.

«Видеть, как наши любимые звезды, с которыми мы выросли, становятся все старше и старше вместе с нами, может быть ошеломляющим, но если изменить образ мышления, это также может утешить. Звезды ничем не отличаются от вас или меня, мы все становимся старше», — объяснил феномен популярности художника эксперт по поп-культуре Майк Сингтон.

Нередко сами знаменитости выражают свою любовь к работам Арда. Его снимками делились Мадонна, Сильвестр Сталлоне, Том Джонс, Майкл Дуглас, Тина Тернер и многие другие артисты.