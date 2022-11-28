Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
У китайского консульства в Канаде прошла акция... 18:19
В Азербайджане отремонтируют тюрьму, где отбывал наказание Сталин 18:19
Владелец ювелирного бренда рассказал, какие обручальные кольца... 18:16
Водители с гаишниками спасли девушку, которая едва не упала... 18:15
Власти Украины привлекли безработных к общественно полезному... 18:13
Юмористка Мягкова опровергла слухи об уходе из шоу «Женский Stand... 18:11
Госдеп: США готовы провести с РФ заседание комиссии по ДСНВ... 18:10
Токаев выразил готовность рассмотреть трехсторонний союз... 18:10
Качиньский заявил, что Германия не будет сбивать летящие в Польшу... 18:09
Айза пожаловалась, что не обладает необходимой для готовки... 18:08
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Назад в прошлое: звезды «встретились» с собой молодыми

Ард Хелинк — художник-фотошопер из Нидерландов, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте. Серия фотографий «Тогда и сейчас» невероятно популярна и принесла Арду более 304 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дизайнер показывает, как звезды меняются со временем, создавая естественные отфотошопленные изображения, на которых они позируют с собой в молодости. Ард поделился своей первой фотографией «Тогда и сейчас» более 10 лет назад. Его работы быстро завоевали популярность, и он решил делать снимки с участием звезд со всего мира.

«Видеть, как наши любимые звезды, с которыми мы выросли, становятся все старше и старше вместе с нами, может быть ошеломляющим, но если изменить образ мышления, это также может утешить. Звезды ничем не отличаются от вас или меня, мы все становимся старше», — объяснил феномен популярности художника эксперт по поп-культуре Майк Сингтон.

Нередко сами знаменитости выражают свою любовь к работам Арда. Его снимками делились Мадонна, Сильвестр Сталлоне, Том Джонс, Майкл Дуглас, Тина Тернер и многие другие артисты.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 278-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 278-й день
Употребила наркотики и села за руль. Новые подробности смертельного ДТП в Москве
Прокуратура Москвы: женщина, сбившая насмерть мать с ребенком, была под воздействием наркотиков
Нет ядерной войне и фальсификации истории. Путин и Токаев подписали декларацию
Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия дипломатических отношений
«Укрэнерго» распорядилась снизить потребление электроэнергии в Киеве на 60%
Власти ФРГ намерены потратить €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов
Качиньский заявил, что Германия не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты
Школьников из новых регионов могут освободить от ЕГЭ
Новости
Маск показал пистолеты, которые хранит у своей спальни
Токаев заявил о существовании у России и Казахстана требующих переговоров вопросов
У китайского консульства в Канаде прошла акция в поддержку протестующих в Китае
В Азербайджане отремонтируют тюрьму, где отбывал наказание Сталин
Владелец ювелирного бренда рассказал, какие обручальные кольца популярны у молодоженов
Водители с гаишниками спасли девушку, которая едва не упала с моста в Волгу
Власти Украины привлекли безработных к общественно полезному труду
Все новости
«Ливан теперь самостоятельным государством не является»
Как США и Сирия лишили Бейрут независимости
«Какие ракеты? Какие танки? Какая Третья мировая? Мы-то тут причем?»
Глава МИД Украины Кулеба: партнеры Киева работают с третьими странами для покупки оружия
Совет ЕС признал обход антироссийских санкций преступлением
Совет ЕС единогласно назвал обход санкций преступлением против Евросоюза
Песков опроверг слухи о выводе войск из Энергодара и с Запорожской АЭС
Песков заявил, что не видел призыв матерей мобилизованных вывести войска с Украины
Весенние поставки. Boeing хочет передать Киеву бомбы, которые смогут ударить по России
Reuters: компания Boeing предложила поставить Киеву боеприпасы для ударов по России
В анализах Саакашвили нашли ртуть, висмут и мышьяк. Эксперты говорят об отравлении
Адвокат Саакашвили заявил, что в организме бывшего президента Грузии обнаружили мышьяк
Переворачивали машины, жгли самокаты: как Брюссель пережил победу Марокко и поражение Бельгии
Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при авиакатастрофе в Монако
Он летел домой из Швейцарии
«Бои за Артемовск стали «кровавым вихрем»: NYT сообщила о тяжелых потерях ВСУ
NYT сообщила, что при боях за Артемовск было ранено более 240 украинских военнослужащих
Ядерные риски без Украины: что обсуждали главы разведок РФ и США в Анкаре
Поверенная в делах США в Москве: Бернс и Нарышкин в Анкаре не обсуждали вопрос мира на Украине
«Окажется в темноте». В Австрии спрогнозировали тотальный блэкаут на Украине
В МО Австрии заявили, что Украина может остаться без электричества через несколько недель
«Когда мы сошлись, он пил по два литра водки в день»: как сложилась личная жизнь рок-музыкантов 90-х
Что известно о семьях Кинчева, Бутусова и других российских рок-музыкантов 90-х
«Самое плохое, что могут сделать родители, – попытаться скрыть от ребенка развод»
Психолог Дербенева: при разводе жалобы на второго родителя травмируют ребенка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+