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Тому Крузу — 60

Томас Круз Мапотер IV родился 3 июля 1962 года в Сиракузах (штат Нью-Йорк) в семье инженера и учительницы. Впервые он занялся драматургией в четвертом классе: вместе с шестью другими ребятами он поставил импровизированную пьесу на театральном фестивале начальной школы. Когда ему было 18 лет, Круз переехал в Нью-Йорк, чтобы стать профессиональным актером. Поработав помощником официанта, он отправился в Лос-Анджелес, где хотел попробовать себя в телевизионных ролях.

Дебютом для него стала небольшая роль в фильме «Бесконечная любовь» (1981). К 1996 году Круз появился в роли супершпиона Итана Ханта в детективе «Миссия невыполнима», который сам спродюсировал. Боевик имел колоссальный успех. Но вершиной актерского мастерства Круза считается работа в драме «Магнолия», отмеченная множеством наград. Круз — трехкратный обладатель премии «Золотой глобус», также его трижды номинировали на «Оскар», но заветную статуэтку он пока не получил. Зато в 2018 году получил «Золотую малину» в номинации «Худший актер» (за роль в фильме «Мумия»).

Круз был трижды женат, самый знаменитый его брак — с Николь Кидман — закончился разводом в 2001 году. У него есть родная дочь и двое приемных детей.

Лучшие фильмы Тома Круза — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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