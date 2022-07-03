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Умер актер Сергей Сосновский

Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил МХТ имени Чехова, где он служил более 18 лет. О дате прощания будет объявлено позднее.

«К работе с Сергеем Валентиновичем стремились ведущие режиссеры страны, работавшие в МХТ: Юрий Бутусов, Кирилл Серебренников, Владимир Петров, Виктор Рыжаков, Константин Богомолов», – говорится в некрологе на сайте театра. «Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант», – добавляют в МХТ.

Сосновский окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова в 1976 году, после чего десять лет играл в местном ТЮЗе. В 2004 году по приглашению Олега Табакова перешел в МХТ, где участвовал более чем в десяти постановках. В 2007-м за роль в спектакле «Человек-подушка» был удостоен театральной премии «Чайка». Последними его работами в театре стали Сумароков в «В окопах Сталинграда» Сергея Женовача и слуга Томас во «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Виктора Крамера.

На счету актера также более 60 ролей в кино. Особенно запомнились телезрителям его работы в картинах «Мой папа – Барышников», «Шулер», «Господа-товарищи», «Троцкий» и «Товарищи полицейские».

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