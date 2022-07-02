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Фото

Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

2 июля на 102-м году жизни скончался режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, сообщили в «Союзмультфильме». Среди его работ — «Снежная королева», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и серия мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку.

Он лично принимал участие в создании внешнего облика Чебурашки и других героев серии. В качестве режиссера Шварцман впервые себя попробовал только в середине 70-х годов, а в 80-е создал еще одну популярную серию про обезьянок, которых сам же нарисовал и снял.

Незадолго до своего 100-летнего юбилея Леонид Шварцман был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. В 2002 году получил звание народного художника России. О жизни и творчестве Шварцмана — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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