Умер второй из братьев Богдановых

В возрасте 72 лет от последствий коронавируса скончался телеведущий и популяризатор науки Игорь Богданов. Об этом сообщает Le Figaro. Он ушел из жизни спустя неделю после кончины своего брата-близнеца Григория.

У Игоря Богданова осталось шестеро детей. Помимо телекарьеры, он написал десятки бестселлеров о происхождении вселенной и теории большого взрыва.

Братья Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако настоящую популярность братьям принес их облик, сильно изменившийся в результате неудачных пластических операций.

В 2016-м году в сети появилась шуточная конспирологическая теория о том, что Богдановы являются самой могущественной семьей в мире, контролируют государства и контактируют с инопланетянами. После этого братья стали героями мемов. Один из самых популярных — The Phone Call That Saved Europe (Звонок, который спас Европу), где Игорь Богданов изображен с телефоном. Одним звонком он в различных ситуациях спасает мировую экономику или раздает приказы.

Братья Игорь и Григорий Богдановы — в фотогалерее «Газеты.Ru».