Жила-была девочка, золотистые косы: Вере Брежневой — 40

Вера Брежнева родилась в украинском Днепродзержинске, ее настоящее имя – Вера Галушка. Псевдоним певица взяла у генсека СССР — уроженца того же города. Родители Брежневой трудились на заводе, семья, где всего было четверо сестер, жила бедно, и будущая певица рано начала работать. «Когда у тебя есть лишения, тебе впоследствии хочется чего-то достичь, добиться», — говорила Брежнева.

В молодости пределом мечтаний девушки были страницы модных каталогов одежды. Однако реальность, по ее словам, «оказалась круче» — однажды Брежнева смогла пройти кастинг музыкальной группы «ВИА Гра». После этого она стала известной певицей, снималась в кино, ее признавали самой красивой женщиной России и Украины. С 2005 года певица встречалась с продюсером Константином Меладзе, в 2015 году они поженились в Италии.

Творческий путь певицы — в галерее «Газеты.Ru».