Главные фильмы Владимира Бортко

7 мая народный артист России, режиссер Владимир Бортко отмечет 75-летний юбилей. За свою карьеру Бортко удалось поставить ряд сериалов и фильмов, которые прочно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и стали по-настоящему народными.



Уже в конце 70-х годов Бортко смог поработать с крупнейшими звездами советского кино — Олегом Ефремовым и Ириной Мирошниченко — в картине «Комиссия по расследованию». Популярность к Бортко пришла в 1984 году после фильма «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым и Татьяной Догилевой. Одной из главных его работ стала экранизация «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. В 1990 году режиссер получил Госпремию, а сам фильм стал одним из самых популярных среди телезрителей и был разобран на цитаты. 15 лет спустя Бортко вернулся к творчеству Булгакова, поставив сериал «Мастер и Маргарита», который с большим успехом прошел по телевидению.



Именно в сериальном жанре Бортко добился большого успеха после распада СССР. Он снял несколько серий первого сезона культовых «Улиц разбитых фонарей», создал не менее популярный «Бандитский Петербург» и поставил многосерийную экранизацию «Идиота» Федора Достоевского с Евгением Мироновым в главной роли. Последней на данной момент работой Бортко остается мелодрама «О любви» с Анной Чиповской и Дмитрием Певцовым, вышедшая на экраны в 2017 году.



В декабре 2011 года Бортко был избран в Госдуму от КПРФ. В парламенте он занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.