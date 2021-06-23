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Журналист Владислав Флярковский на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Журналист Владислав Флярковский на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Вдова и дочь Анатолия Лысенко на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Вдова и дочь Анатолия Лысенко на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года

Якубович, Малахов и Ярмольник: кто пришел на прощание с Анатолием Лысенко

В телецентре «Останкино» состоялось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко. Траурное мероприятие прошло в Четвертой студии телецентра — там Лысенко много лет назад запускал культовую программу «Взгляд». Церемонию посетили актер Леонид Ярмольник, телеведущий Андрей Малахов, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии, телеведущий Леонид Якубович и многие другие.

Анатолий Лысенко, легенда отечественного телевидения и журналистики, скончался 20 июня на 85-м году жизни.

Журналиста похоронила на Троекуровском кладбище.
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