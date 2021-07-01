Благими намерениями: реструктуризация кредитов для бизнеса только отсрочит неизбежное

В связи с ростом темпов распространения коронавируса и введенными в отдельных регионах ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам, ЦБ РФ призвал финансовые организации продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и представителей малого и среднего бизнеса до 1 октября 2021 года. Об этом сообщается в информационном письме за подписью главы ведомства Эльвиры Набиуллиной.

В Центробанке уверены, что данная мера не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика. Соответствующие рекомендации поступили кредиторам и в бюро кредитных историй.

Специалисты Банка России считают, что в секторе есть достаточный запас капитала, который позволит банкам удовлетворить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд.

Экономисты и представители бизнеса назвали предложение регулятора нужной и своевременной мерой в условиях разворачивающейся третьей волны пандемии коронавируса и вводимых на ее фоне новых ограничений.

«Решение ЦБ, возвращение к антикризисной политике – позитивная новость»,

— отметил в комментарии «Газете.Ru» руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев.

По его мнению, продолжение реструктуризации кредитов позволит банкам отсрочить ухудшение качества активов, неплатежи по кредитам, а предпринимателям и гражданам «удержаться на плаву» во время третьей волны коронавируса.

С Солнцевым согласен и замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов. «После введения в Москве системы QR-кодов выручка ресторанов и кафе значительно упала, и это, конечно, окажет влияние на их дальнейшую способность по обслуживанию кредитов. Можно ожидать волну заявок на реструктуризацию кредитов предприятий питания в банки московского региона», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Засова, «масштабной волны новых реструктуризаций и роста связанных с ней резервов вряд ли стоит ожидать, если география введения системы QR-кодов будет ограничена только Москвой».



«Вал заявок населения на реструктуризацию кредитов возможен только при введении масштабного локдауна. Но мы полагаем, что активная прививочная кампания исключит повторение сценария 2020-го», — добавил он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов при этом отмечает: согласно последнему проведенному его командой статопросу, более трети предпринимателей из 37%, получивших меры поддержки, по которым наступил или скоро наступит срок погашения задолженности, нуждаются в новой реструктуризации, так как по наступлении срока погасить долг не смогут.

«А с учетом третьей волны и роста ограничений количество компаний, нуждающихся в реструктуризации, будет только расти», — заявил бизнес-омбудсмен «Газете.Ru». При этом он опасается, что банки могут проигнорировать рекомендации ЦБ и отказывать должникам в запросах на помощь в обслуживании кредитов.

«Реструктуризация коммерческого кредита – в известной степени добрая воля банка, выдавшего его. А государство, со своей стороны, могло бы сделать кампанию по льготному рефинансированию и реструктуризации целенаправленной – через государственные же банки и предоставлять новые кредиты на восстановление бизнеса по ставке 2/3 от ставки рефинансирования под гарантии Корпорации МСП. Например, на три года с льготным периодом в 12 месяцев, в который выплачивается только процент по кредиту, но не его тело», — предложил Титов.

Заплатят банки

Вместе с тем, по мнению аналитиков банковского рынка, отсрочки в погашении кредитов могут обернуться большими финансовыми проблемами для банков сразу после окончания действия антикризисных мер.

«После свертывания программ льготного кредитования и возвращения к докризисной жесткости условий заимствования неплатежи по реструктурированным в кризис кредитам могут начать расти», — считает Олег Солнцев.

Засов также отмечает:

кредитование предпринимателей резко возросло в начале года, и новый этап коронакризиса может привести к тому, что обслуживать долги будет нечем даже после новых кредитных каникул. Они лишь отсрочат проблему неплатежей.

«В феврале-апреле 2021-го ежемесячные объемы выданных кредитов в 1,4 раза были выше соответствующих объемов 2019-го. В том числе объем, выданных кредитов малым и средним предприятиям в сегменте общепита в марте-апреле 2021 был выше соответствующих показателей допандемийного года в 1,8-2 раза. Одновременно с ростом кредитов в этом сегменте увеличивается просрочка. За 4 месяца с начала текущего года она увеличилась с 6,3 до 10,4%», — сообщил экономист.

Рост просрочки эксперты связывают не только с финансовыми проблемами бизнеса, но и с расслабленностью, спровоцированной разрешением не торопиться с обслуживанием долга. «Любая отсрочка и возможность реструктурировать долг дает определенный процент расслабленности менее дисциплинированным заемщикам, но полагаю, что такие люди расслабленны всегда, а не только в период пандемии», — сказал «Газете.Ru» главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Он считает, что беспокоиться о банковском кризисе, который может возникнуть осенью, в целом не стоит.

«Серьезного коллапса в банковском секторе данное решение регулятора не вызовет и вот по каким причинам: ликвидность в секторе на текущий момент находится на достаточно высоком уровне, помимо этого банки уже адаптировались к условиям пандемии и имеют достаточный запас прочности», — подчеркивает эксперт.

Того же мнения придерживается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «По оценкам ЦБ, начиная с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 7,4 трлн руб., что составляет около 10% от общего кредитного портфеля. Прогнозируется, что 20-30% из них окажутся проблемными. Дополнительный объем резервирования по этим кредитам, с учетом уже созданных резервов, может составить до 1 трлн руб., что является вполне посильным объемом для сектора с учетом его текущей прибыльности и запаса капитала (6 трлн руб. на конец мая, по данным ЦБ)», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Более того, досоздание резервов будет не одномоментным и займет несколько лет, так что дополнительная нагрузка будет распределена по времени. В связи с этим, на мой взгляд, российские кредиторы вполне могут выполнить рекомендацию ЦБ, и это не приведет к каким-то существенным потрясениям в секторе, хотя запас капитала по сектору распределен неравномерно, и у отдельных банков могут возникнуть определенные сложности», — подытожил Додонов.