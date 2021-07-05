Регионы «слезут с печи»: кабмин выделит средства на борьбу с загрязнением воздуха

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет регионам получить субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, зарядных станций, трамвайных путей и депо. Кроме того, в перечень разрешенных работ входит строительство и реконструкция газопроводов, которые обеспечат газификацию частных домов, где до сих пор пользуются печным отоплением.

Деньги будут выделяться и на финансирование строительства и реконструкции теплотрасс, систем горячего водоснабжения, озеленение и благоустройство поселений и городов, а также на переселение граждан из домов, отапливаемых печками, которые не относятся к аварийному жилью и не расселяются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Теперь регионы смогут направить дотации фактически не столько на экологические, сколько на инфраструктурные проекты, — отмечает партнер консалтинговой компании Rights Business Standard Владимир Красильников в комментарии «Газете.Ru». — Такое дополнение несомненно позволит регионам решить насущные инфраструктурные проблемы, проблему загрязнения воздуха, не ограничиваясь лишь поверхностными и наиболее явными факторами, влияющими на его чистоту».

Из грязи в князи

Программа «Чистый воздух» была запущена в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». Ее цель — улучшить экологическую ситуацию в 12 наиболее загрязненных городах и снизить в них объем выбросов к 2024 году на 22% по отношению к уровню 2017 года. В список городов-участников вошли Чита, Норильск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Красноярск, Омск, Челябинск, Череповец и Братск.

Для всех этих городов вопрос финансирования мероприятий, направленных на выполнение программы, в последнее время встал очень остро, говорит Красильников. Нагрузку на региональные бюджеты можно назвать повышенной. И если раньше поддержка федерального центра осуществлялась только на условиях софинансирования (часть средств должен вложить сам субъект), то теперь они могут быть полностью профинансированы за счет федеральных средств.

«Большинство экологических вопросов крайне затратные, и, с учетом экономической ситуации, не все регионы могут вкладывать деньги в экологию, поэтому федеральный центр принял правильное решение, — считает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«Но это только начало длительного пути — государству придется очень много вкладывать в охрану окружающей среды. У регионов могут быть разные подходы к проблеме чистоты воздуха в зависимости от типов источников загрязнений на конкретных территориях»,

— подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт считает, что, когда эти вопросы будут проработаны, скорее всего, от регионов и предприятий потребуют сильнее включиться в софинансирование экологических проектов.

Оценку эффективности вложений федеральных средств будут проводить Минприроды и Росприроднадзор. И если к 31 декабря очередного года регион допустит нарушения по обязательствам, взятым согласно договору, и до 1 апреля следующего года их не устранит, ему придется возместить федеральному центру полученную сумму плюс штрафы и пени.

Собеседники «Газеты.Ru» отмечают, что инвестиции в экологию и улучшение качества жизни — всегда долгосрочные вложения, которые лишь косвенно могут окупиться в будущем. Владимир Красильников из Rights Business Standard подчеркивает, что многие проекты, реализуемые в рамках национального проекта «Экология» за счет привлечения частного капитала в виде проектов ГЧП, считаются достаточно рискованными. Причина в том, что законодательная база, а также сам экологический рынок еще находятся в процессе реконструкции — из-за этого инвесторам не гарантирован не только доход от инвестиций, но и их возврат.

«Вопросы, касающиеся субсидий, часто воспринимаются обществом как потенциально коррупционные, однако мы полагаем, что должный контроль со стороны руководства регионов поможет избежать таких проблем, как это происходит сейчас с другими дотациями из бюджета», — подытожил эксперт.