«Не нужно как огня бояться добавленного сахара и делать его врагом номер один»

Согласно исследованию ВОЗ, каждый третий ребенок в России имеет лишний вес. Одной из причин этого считается неправильное питание, а именно — переизбыток калорийной пищи, в том числе сладостей. Педиатр клиники DocDeti Павел Житов в своей колонке для «Газеты.Ru» объяснил родителям, как правильно определить оптимальное количество сахара и контролировать его потребление.

Следить, но не отказываться

Когда мы говорим о детском рационе, то под сахаром как таковым подразумеваем не те углеводы, которые содержатся во фруктах, овощах или твороге.

Речь идет о том, что родители (или производители) добавляют в продукты или блюда в виде чистого сахара, фруктозы или меда. Пару ложек «песочка» — в творог или кефир, немного липового меда — на сырники, сахарную пудру — на ломтики фруктов или свежую клубнику.

Медицинские специалисты называют это «добавленный сахар», то есть такой, что кладется дополнительно к сахару, уже содержащемуся в чистых продуктах. Вот за этим добавленным сахаром стоит следить. Следить, но не обязательно полностью отказываться.

Не раньше двух лет

Добавленного сахара в рационе ребенка младше двух лет быть категорически не должно. После двух лет и до восемнадцати его количество не должно превышать шести чайных ложек, то есть 20-25 граммов в день. Кроме того, такой сахар не должен составлять более 10% всех потребленных калорий за день.

Учтите, что в покупных сладостях добавленного сахара бывает крайне много. То есть 20-25 граммов в день — это примерно треть от шоколадного батончика с начинкой, шарик мороженого или пять ирисок.

Замечу, что это же количество сахара (не добавленного) содержится в большом яблоке, апельсине, киви, в шести помидорах, молодом кабачке и т.д.

При этом ириска ничего, кроме энергии и удовольствия, не даст, а яблоко или кабачок — это еще витамины, микроэлементы, клетчатка и много всего полезного.

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Можно, но в меру

Но «пустота» калорий не единственная проблема: большое количество добавленного сахара в рационе создает условия для развития ожирения, сахарного диабета II типа и проблем с сердцем у детей.

Как именно и насколько серьезно переизбыток сахара повлияет на здоровье конкретного ребенка с определенной наследственностью и состоянием здоровья, точно никто не скажет, поэтому экспериментировать не стоит.

Но при этом не нужно как огня бояться добавленного сахара и делать его врагом номер один. Надо бороться именно с его повышенным количеством.

Сладости вошли в рацион детей и взрослых с давних времен, это уже социальное явление, способ коммуникации.

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Начать с себя

В семье, где у взрослых нет пристрастия к сладкому, его не будет и у ребенка. Надо убрать конфеты из близкого доступа, не покупать печенье и шоколадки впрок.

Читать этикетки

Не слова «эко», «био», «полезен для детей и взрослых», а состав. Если кефир или йогурт содержат больше 7-8 граммов сахара на 100 миллилитров, лучше купить другой, где количество сахара — 5 граммов или меньше.

Выбирать здоровые перекусы

Не конфеты, печенье и пряники, а орехи, свежие овощи или зерновые хлебцы.

Не бойтесь добавленного сахара, дружите с ним, но на дистанции.