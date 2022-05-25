Плохая гигиена или серьезное заболевание: почему от человека может плохо пахнуть

У неприятного запаха от тела могут быть разные причины: в одних случаях это вариант нормы, в других – симптом серьезного заболевания. О том, почему при регулярном соблюдении личной гигиены от человека плохо пахнет, «Газете.Ru» рассказали дерматологи, эндокринолог и гинеколог.

Почему иногда плохо пахнет даже от здорового человека

Как сообщила Анна Торосян, врач-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России, пот сам по себе не имеет запаха, однако на теле человека обитают миллионы бактерий.

«Влажная среда является благоприятной для размножения бактерий. На поверхности кожи это происходит прежде всего в складках: практически у всех людей – это подмышечные области, паховые складки, межпальцевые промежутки стоп; у женщин с большой грудью – под молочными железами; у людей с повышенной массой тела – это дополнительные кожные складки, например, в складке живота и так далее.

Бактерии питаются нашим потом, в результате чего образуются продукты распада, которые имеют неприятный запах», – объясняет дерматолог.

Доктор подчеркивает, что потоотделение – это нормальный процесс, причем потеет все наше тело, но только в складках мы можем чувствовать неприятный запах.

Многие считают, что от человека плохо пахнет, если у него проблемы с кожей. Однако дерматолог это опровергает: «Кожных заболеваний, для которых характерны специфические неприятные запахи, нет».

Запах во время переходного возраста

Многие родители отмечают, как у ребенка к подростковому возрасту меняется запах тела.

Елизавета Дубинская, детский врач-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) объясняет, с чем это связано:

«Половые гормоны участвуют в регуляции сальных и потовых желез. Соответственно, запах ребенка может меняться, это нормально.

Пот вырабатывается эккриновыми и апокриновыми железами. Первые покрывают все тело человека, активны с рождения и способствуют терморегуляции организма. Апокриновые железы вырабатывают густую мутную жидкость с большим количеством белка, которая разлагается на коже и вызывает неприятный запах, особенно когда человек нервничает. Расположены эти железы в подмышечных впадинах, на лбу и на половых органах».

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Несмотря на то, что для периода полового созревания изменение запаха пота считается нормальным, доктор рекомендует родителям быть внимательными к своим подросткам:

«Если запах достаточно резкий, это может свидетельствовать о начале некоторых эндокринных заболеваний. В этом случае нужно проконсультироваться с эндокринологом, а для девочек – и с гинекологом».

Также доктор Дубинская подчеркивает, что развитие сальных и потовых желез может спровоцировать появление угрей или акне – это хроническое воспалительное заболевание кожи корректируется врачом-дерматологом, чтобы в дальнейшем на коже подростка не осталось рубцов.

Неприятный запах от тела во время беременности

Многие женщины во время беременности сталкиваются с тем, что запах их пота становится гораздо хуже. «Голову как будто погружают под воду»: как храп подрывает здоровье Храп – это не просто неприятный для окружающих звук, а свидетельство того, что в организме... 27 апреля 10:40

Лидия Ховавко, акушер-гинеколог клиники «Тибет Санкт-Петербург» объясняет, с чем это бывает связано: «Усиленное потоотделение во время беременности является вариантом нормы, этому способствует активная гормональная перестройка. Чем больше пота выделяет организм, тем активнее размножаются бактерии, вызывающие неприятный запах. Такая особенность может появиться на любом сроке беременности – все зависит от индивидуальных особенностей организма. Более склонны к появлению запаха женщины с избыточным весом».

В такой ситуации доктор советует будущим мамам больше внимания уделять гигиене и носить одежду из натуральных тканей, одеваться по погоде, ограничивать продукты, содержащие эфирные масла – лук, чеснок, а также острую пищу.

При этом гинеколог предупреждает беременных:

«Насторожиться нужно, если помимо запаха пота, вас беспокоит кашель, сухость кожи, выпадение волос, скачки артериального давления, постоянная жажда. Беременным женщинам следует тщательно следить за своим здоровьем, не пропускать плановые приемы и обращаться к врачу, если появляется какой-то дискомфорт».

Как отметила доктор, повышенное потоотделение также могут провоцировать некоторые заболевания, например, туберкулез, сахарный диабет, гипертиреоз, вегетососудистая дистония.

Сахарный диабет

Если при соблюдении личной гигиены от тела исходит неприятный запах, причина может крыться в заболеваниях.

Наталья Подольхова, врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России, назвала серьезный диагноз, меняющих запах тела:

«Чаще всего неприятный запах встречается у пациентов с высоким уровнем сахара. Это могут быть как люди с манифестирующим сахарным диабетом, так и пациенты с декомпенсацией уже имеющегося заболевания. В запахе от таких пациентов начинает четко улавливаться ацетон, что связано с образованием кетоновых тел – при значительном повышении сахара».

Доктор подчеркивает, что после назначения лечения эндокринолога и нормализации сахара в крови, неприятный запах исчезает самостоятельно, а при компенсации заболевания он не будет беспокоить вообще.

Заболевания щитовидной железы

Эндокринолог Подольхова сообщает, что одним из клинических симптомов гиперфункции щитовидной железы является повышенная потливость.

«Нередко с повышением потливости возникает и непривычный запах от кожи – это связано с обменными нарушениями, сопровождающими заболевание. При назначении лечения, включающего и препараты для снижения потоотделения, этот симптом перестает беспокоить пациента», – уточняет доктор.

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Тяжелые заболевания почек и сердечно-сосудистой системы

По словам Натальи Подольховой, также неприятный запах от тела может наблюдаться у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

«Это прежде всего связано с нарушениями водно-солевого, электролитного баланса в организме, выделением с потом азотистых соединений. При появлении такого запаха необходимо обратиться к врачу и пройти скрининговое обследование» – объясняет эндокринолог.

Прием препаратов

Как поясняют дерматолог и эндокринолог, неприятный запах может усиливаться при приеме некоторых лекарств.

«Например, некоторые классы антидепрессантов, препараты лития могут изменять запах тела за счет выделения через потовые железы. Если вы связываете появление запаха именно с началом приема лекарственного средства, то стоит проконсультироваться с врачом и изменить дозу. При невозможности, использовать косметические средства для борьбы с запахом», – объясняет Наталья Подольхова.

Как уменьшить потоотделение и запах от тела

Анна Торосян, врач-дерматовенеролог: «Чтобы уменьшить потоотделение и запах от тела, необходимо ограничить употребление острой пищи, алкоголя, принимать душ дважды в день (температура воды около 38 градусов, чтобы не распариваться), содержать в чистоте предметы одежды и обуви, носить натуральные ткани, снизить массу тела, регулярно избавляться от волос в подмышечных областях – это позволит поту испаряться быстрее и даст меньше времени бактериям взаимодействовать с потом. Можно использовать дезодоранты или антиперспиранты, а при их неэффективности – растворы, содержащие формалин.

Эффективна в борьбе с чрезмерным потоотделением и ботулинотерапия области, которая наиболее подвержена повышенной потливости. Процедура ботулинотерапии позволит забыть о проблеме на три-шесть месяцев, затем процедуру можно повторить».