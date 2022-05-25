Почему ребенок срыгивает после кормления

Умеренное срыгивание у детей первого года жизни не считается патологией, но беспокоит многих родителей. Ольга Николаевна Глушко, детский гастроэнтеролог сети клиник «Семейная», рассказала «Газете.Ru» об опасности и профилактике срыгивания.

Когда срыгивания должны насторожить

После кормления, один, а иногда несколько раз в сутки, створоженное грудное молоко или смесь могут вытекать изо рта малыша. Это явление называется срыгиванием или регургитацией — непроизвольный заброс содержимого желудка в пищевод и рот после приема пищи. Как уложить ребенка спать без слез: полезные советы Судя по опросу, опубликованному на сайте «Дети.Mail.ru», самое нелюбимое занятие родителей –... 22 мая 09:59

Причина такого срыгивания – особенности строения ЖКТ малышей первого года жизни. Как правило, оно не беспокоит детей, не влияет на их самочувствие, аппетит и набор веса. Но есть ситуации, когда срыгивание должно насторожить и стать причиной обращения к врачу. К ним относятся:

• Обильные срыгивания в большом объеме несколько раз в день.

• Плохой набор веса – малыш не поправляется или даже худеет.

• Количество мочеиспусканий меньше шести раз в сутки – подгузник у ребенка практически все время сухой.

• Повышенная или пониженная температура, изменение цвета кожи на бледный или синеватый.

• Беспокойство, отказ от груди, если малыш на грудном вскармливании, или от бутылочки, если он на искусственном вскармливании.

• Рвота фонтаном при отсутствии стула или после падения и удара головой.

• Нетипичный цвет содержимого при срыгивании – желтый или с примесью крови.

Срыгивания могут быть симптомами таких заболеваний, как эзофагит (воспаление слизистой оболочки пищевода), анемия, заболевания лор-органов, аспирационная пневмония.

Какая норма срыгивания у младенца

Норма срыгивания у малышей – около одной-двух столовых ложек и от одного до пяти раз в сутки. В норме срыгивания проходят к году или раньше. Если же они учащаются или внезапно начинаются у ребенка старше полугода, это также требует обращения к педиатру.

Чем опасно срыгивание у новорожденных и как его избежать

Если ребенок здоров, срыгивания сами по себе не являются опасными для здоровья, но если ребенок в момент срыгивания не находится в вертикальном положении, он может подавиться. Чтобы этого не произошло, соблюдайте следующие меры профилактики:

• При кормлении держите малыша под углом 45°С по отношению к груди или бутылочке. Дети на грудном вскармливании должны полностью захватывать сосок и околососковый кружок.

• Перед кормлением выкладывайте ребенка на живот, а после еды держите «столбиком» в течение десяти минут – чтобы вышел воздух, который он мог заглотить во время кормления.

• Откажитесь от тугого пеленания, не тормошите ребенка в первые полчаса после еды, не играйте с ним в активные игры.

• Не перекармливайте ребенка и не давайте ему еду или грудь в качестве утешения.

• При частых срыгиваниях проконсультируйтесь с врачом насчет подбора антирефлюксных смесей.