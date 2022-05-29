Когда ребенок — не главное: Аршавин, Пьеха и другие знаменитые «воскресные папы»

Папы бывают разными. Одни уходят в декрет после рождения детей (как, например, Марк Цукерберг). Другие стараются всеми способами совместить бизнес и отцовство (например, Тимати). А есть те, кто в силу разных причин принимает не слишком активное участие в жизни своих наследников. В день рождения Андрея Аршавина (29 мая экс-капитану сборной России по футболу исполнятся 41 год) «Газета.Ru» вспоминает знаменитых отцов, которых в тот или иной период жизни можно было назвать «воскресными отцами».

Андрей Аршавин

В своей книге «Все к лучшему» бывшая девушка Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская вспоминала, как в детстве часто смотрела фильм «Воскресный папа» и переживала, чтобы в ее семье подобного не случилось. Тем не менее, родители Барановской развелись. А потом история с воскресным папой в некотором роде повторилась и в жизни ее детей.

Барановская и Аршавин расстались в 2012 году, когда Юлия была беременной их третьим ребенком. Потом стартовали судебные разбирательства по поводу алиментов. В интервью GQ в 2015 году спортсмен ответил на вопрос журналиста: «У мужчины в разводе есть разные амплуа. Например, воскресный папа, следование определенному расписанию. Как это выглядит в вашем случае?».

«Уже год как я не видел детей. И не слышал. Так что пока у меня нет никакого амплуа. Так сложилось»,

— заявил Андрей Аршавин.

Позже контакт с Артемием, Яной и Арсением был налажен. Однако из-за развода с Алисой Казьминой в 2019 году пошатнулись отношения Аршавина с младшей дочерью Есенией (сейчас девочке 5 лет).

Игорь Петренко

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Отношения Игоря Петренко с сыновьями Матвеем и Корнеем изменились после развода с Екатериной Климовой. Когда артисты расстались после 10 лет официального брака, мальчики не сразу осознали, что их родители больше не вместе. Процесс их привыкания к реальности не был быстрым. Об этом Петренко рассказывал в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1». Артист поблагодарил бывшую жену, потому что на ее плечах лежит забота об их общих детях:

«Пацанов, конечно же, поднимает она. Я больше воскресный папа. Порой месяц-два не вижу детей. И не всегда могу помочь финансово ей, потому что бывают моменты, когда нет работы и копятся долги».

Сейчас у Петренко уже пятеро детей, у актера в браке с Кристиной Бродской родились трое дочерей.

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В интервью «Летидору» в 2019 году Стас Пьеха заявлял, что становиться отцом раньше 30 лет — «это как-то не очень». Объяснял это артист тем, что мужчины очень долго остаются детьми. Певец рекомендовал людям сначала по максимуму вкладываться в себя, научиться отдавать любовь и добро, и только после этого заводить ребенка.

У самого певца наследник родился, когда ему было 33 года. Тем не менее, как признавался Пьеха, он «косвенно» участвует в воспитании сына Петра. А в беседе с Тимуром Соловьевым в эфире программы «Утро на Радио Romantika» Стас Пьеха так ответил на вопрос, какой он отец:

«Я воскресный папа».

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Несмотря на то что Филипп Киркоров заявлял в 2017 году в интервью программе «Новые русские сенсации», что «стопроцентное семейное счастье — это когда детский смех рядом», отцом в полной мере он себя почувствовал позже.

Осенью 2020 года артист принял участие в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале, где признался, что благодаря пандемии сблизился с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином:

«Был воскресным папой. Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую Вселенную!»

Иван Телегин

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Судебные разбирательства, в которых так или иначе задействованы интересы детей, в жизни хоккеиста Ивана Телегина тянутся уже не первый год. В 2021 году спортсмен в суде признал отцовство над его общим с Евгенией Ноур сыном Марком, которому тогда было 5 лет. Параллельно в суде продолжал решаться вопрос об алиментах в пользу его общей дочери с Пелагеей и разделе имущества, нажитого в браке с певицей. От опеки до борьбы за славу: как ссорятся в голливудских семьях Жизнь показывает, что брат и сестра могут серьезно соперничать друг с другом (как Эрик и Джулия Робертс)... 21 апреля 12:26

В июне 2020 года адвокат Пелагеи рассказывал «СтарХиту», как складывалось общение Телегина с маленькой Таисией: «За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез».

Вскоре ситуация изменилась. Рождество в 2021 году экс-супруги встречали вместе с девочкой. Судя по фото в соцсетях, хоккеист периодически проводит выходные в компании Таисии.

Дмитрий Клейман

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Развод певицы Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана не получился тихим и мирным. Экс-супруги в суде решали вопросы об алиментах, в прессе всплывали подробности их расставания, певица открыто говорила, что ее дочь «заслуживает лучшего папу. А не такого, который приходит к ней на два часа, делает с ней селфи и исчезает потом на месяц-полтора».

В 2018 году Клейман дал интервью «Каравану историй», где пожаловался, что бывшая жена не дает ему «нормально» общаться с девочкой. По словам музыканта, певица «намеренно ставит невыполнимые задачи и ультиматумы»:

«Я уже привык к тому, что Вика пытается доказать: Клейман — плохой отец, палец о палец не ударил для дочки. При всем желании не могу ничего сделать, потому что не получается договориться о встрече».

Судебные тяжбы об алиментах между экс-супругами продолжаются по сей день. Даже несмотря на то, что у Клеймана родился второй ребенок, а Дайнеко стала выходить в свет с новым бойфрендом.