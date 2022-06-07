«Чтобы вредные проверяющие не сняли баллы»: 5 вопросов юристам и педагогам об апелляции по ЕГЭ

После объявления результатов ЕГЭ у сдающих есть два дня, чтобы подать на апелляцию и отвоевать заветные баллы. Но практика показывает, что комиссия выносит решение в пользу ученика далеко не всегда, ведь при повторной проверке работы могут вскрыться недочеты, которые ранее никто не заметил. В каком случае стоит идти на апелляцию и отстаивать правоту, а в каком испытывать судьбу все же не стоит, «Газета.Ru» спросила у преподавателей, юристов и выпускников, которые знакомы с процедурой не понаслышке.

Как подать заявление на апелляцию по результатам ЕГЭ?

Права выпускника прописаны в Приказе Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 № 52952).

«В каждом регионе подача апелляции происходит по-разному. По общему правилу у выпускника есть два рабочих дня после даты официального опубликования результатов. В каких-то регионах нужно обращаться в свою школу и писать бумажное заявление в двух экземплярах о несогласии с выставленными баллами. Одно из этих заявлений остается у выпускника, другое директор (или иное лицо) передает в конфликтную комиссию. В других регионах, например в Москве, возможно все сделать дистанционно через портал mos.ru», — объяснил основатель онлайн-школы ЕГЭLAND Александр Филатов.

Важно помнить, что конфликтная комиссия рассматривает только вторую часть работы, где от выпускника требовалось дать развернутый ответ — и которую проверяли эксперты. Та часть, которую считывал компьютер, обжалованию не подлежит.

Как подготовиться к апелляции?

Первое и самое важное, по мнению эксперта образовательной компании MAXIMUM Education в области профориентации Анастасии Коваленко, – проконсультироваться с учителем или репетитором. Выпускник имеет право посмотреть скан задания и своей работы.

«Подготовьте аргументы для обоснования своей позиции из Федерального перечня учебников (ФПУ). В официальных документах конечно не сказано, можно ли приносить их с собой, но и запрета на это нет. Советы и аргументы, найденные в интернете, безусловно, не подойдут», — подчеркнула Коваленко.

«Доказательство не может ссылаться на различные сборники для подготовки к экзаменам — только на учебники из ФПУ. Например, при экзамене по обществознанию ученик мог написать термин из любого учебника ФПУ, хоть за седьмой класс, и комиссия обязана будет это засчитать, но если он списал его из справочника Баранова, то комиссия может и не согласиться», — отметила академический директор по обществознанию онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина.

Эксперт Филатов рассказал, что с учебниками из ФПУ может выйти забавная ситуация, так как в него «включено достаточно много учебников, в которых теория иногда противоречит друг другу».

«В очень популярных среди педагогов и выпускников учебниках могут высказываться и обосновываться отличные от общепринятых мнения и теоретические положения. Эксперты не обладают знаниями по всем-всем учебникам, поэтому проверяют работы исходя из общепринятых положений. Но всегда можно сослаться на конкретного автора», — объяснил Филатов. Эксперт добавил, что на апелляцию можно принести сканы или ксерокопию конкретных страниц из ФПУ.

Еще один важный момент в подготовке: внимательное изучение всех критериев оценки второй части, чтобы выпускник четко указал, по каким критериям не дополучил баллы, и показывать это в работе.

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Как проходит апелляция?

Апелляция проходит очно или дистанционно. Есть еще заочная апелляция, но она проходит только в том случае, если ученик не явился на очную или дистанционную процедуру в назначенное время. Комиссия все равно рассмотрит работу и даст письменный ответ с обоснованием своей позиции.

Не позднее, чем за день до проведения апелляции, выпускника уведомляют о дате и времени рассмотрения. На встречу с комиссией ребенок может пойти как самостоятельно, так и вместе с родителем или законным представителем. Репетитора или школьного учителя взять не получится.

«Официально вместе с учеником может присутствовать только законный представитель (например, родитель), другие лица не допускаются. Присутствие на апелляции обоих родителей не воспрещается», — отметила эксперт Коваленко.

Конфликтная комиссия предусматривает целый пул экспертов (члены государственной экзаменационной комиссии, аккредитованные общественные наблюдатели; должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а также должностные лица органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования) – но на деле присутствует два-три человека из экзаменационной комиссии. Как справиться с тревогой и паникой на ЕГЭ: практическое видео 30 и 31 мая выпускники российских школ напишут ЕГЭ по русскому языку, для большинства... 27 мая 10:24

Эксперты заранее ознакомятся с работой, а непосредственно на самой апелляции огласят ученику результат перепроверки. А затем спросят, согласен ли он с решением. Если выпускник не согласен, то нужно объяснить, почему.

Ученику надо подготовиться самостоятельно аргументировать свою точку зрения. К тому же делать это довольно быстро. «Учитывайте, что времени дают немного – 20 мин. Поэтому здесь я бы рекомендовала посоветоваться заранее с педагогом и четко сформулировать свои мысли», — посоветовала методист по биологии Онлайн-школы №1 Ирина Родина.

Прямые ограничения на запись процедуры апелляции на диктофон отсутствуют, поэтому ученик имеет полное право вести запись разговора с экспертами, заранее предупредив их об этом.

На какие нарушения стоит обратить внимание?

Юрист компании «Актион Образование» Анна Ивлева перечислила нарушения, с которыми есть вероятность столкнуться:

— отказ принять заявление о несогласии с выставленными баллами,

— отказ предоставить протокол решения конфликтной комиссии,

— отказ принять заявление на предоставление оригинала контрольных измерительных материалов (КИМ),

— отказ в беседе (очной или дистанционной) с членом предметной комиссии, подготовившим экспертное заключение,

— несоблюдение профессиональных и этических норм (оскорбления экзаменуемого, угрозы, шантаж – мол, мы вам можем и понизить, так что уходить с добром),

— разночтения в подготовленном экспертном заключении и в сути беседы с апеллянтом.

В случае если выпускник зафиксировал нарушения, то он может пожаловаться на них в письменной форме в конфликтную комиссию (ссылаться надо на (п. 96 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512).

«Жаловаться можно исключительно на нарушение процедуры проведения апелляции, а не по вопросам содержания КИМ», — подчеркнула Ивлева.

Также у выпускника есть право направить обращение в Рособрнадзор, в администрацию президента с просьбой перепроверить работу.

«Надо понимать, что все обращения будут рассматриваться не в оперативном порядке, а в течение 30 календарных дней. То есть ответ придет тогда, когда уже в самом разгаре будет приемная кампания в вузы. При этом изменение баллов маловероятно, так как это изменение возможно только в случае, если Рособрнадзор инициирует перепроверку определенного пула работ в конкретном субъекте РФ», — объяснила юрист.

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В каком случае апелляция имеет смысл, а в каком — нет?

«Важно понимать, что апелляция — не гарант повышения балла. Во время пересмотра могут и снизить балл. Чаще всего решение остается без изменений. Потому первый совет — если нет четкой уверенности в своей правоте, то лучше не подавать. Лучше проконсультироваться с преподавателем, посмотреть вместе работу, а не идти просто потому, что «я не согласен», — предупредила академический директор по обществознанию онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина.

Основатель ЕГЭLAND Филатов рассказал, что в 2021 году преподаватели школы рекомендовали подавать на апелляцию 28 ученикам, в итоге до процедуры дошли только 14 ребят. До ЕГЭ 30 дней: как укрепить нейронные связи и лучше запомнить материал Наша память не бесконечна, но нам все равно хочется вместить в нее как можно больше. О том, как... 21 апреля 12:26

«У троих из 14 выпускников подняли балл, но сняли за ошибку в другом номере, то есть сумма баллов осталось без изменений. Члены комиссии в основном не стремятся «завалить» детей, но если вы решились апеллировать, надо быть готовим к полному и более тщательному пересмотру работы», — напомнил Филатов.

Методист онлайн-школы №1 Родина согласна с коллегой, что соглашаясь на апелляцию, надо быть готовым к самым разным исходам. «Из своего многолетнего опыта подготовки ребят к ЕГЭ могу сказать, что только в одном случае я рекомендовала подавать апелляцию. При этом я была на сто процентов уверена в своей ученице. Ее апелляция была удовлетворена. Итогом стали 86 баллов вместо 84», — поделилась Родина.

Студент медицинского вуза в Москве Роман считает, что апеллировать стоит, но только в том случае, если вероятность прибавить баллы выше, чем вероятность потерять их в другом задании при более тщательной проверке экспертов. Студент уверен, что «главный плюс апелляции – это практика доказательства, ценный опыт, который еще точно пригодится в дальнейшем».

Также нужно быть готовым к тому, что не все члены конфликтной комиссии одобряют нестандартные решения задач.

«Если ты решил все правильно, но не тем способом, который указан в «ключе», то здесь тоже вероятно, что на ЕГЭ балл сняли именно за это. В таком случае, считаю, побороться за работу стоит. У меня была как раз такая ситуация. К счастью мне попалась «добрая» комиссия, которая меня пожурила за нестандартное решение, но все же подняла балл», — рассказал второкурсник Роман.

«Большую роль играет человеческий фактор. Я готовилась к апелляции по литературе, но оказавшись перед комиссией растерялась. Со мной была мама, которая не очень разбиралась в предмете, но она поддерживала меня просто своим присутствием. В итоге мне добавили один первичный балл, — как мне кажется, это был акт милосердия. Подруге не так повезло. Она сдавала ЕГЭ в ковидный год и встреча с комиссией была онлайн. Мало того, что апелляция началась позже установленного времени, так и проверяющие попались недружелюбные, постоянно торопили ее»,— поделилась выпускница Ольга. Девушка отметила, что подруга была рада, что «вредные» проверяющие не сняли с нее баллы.