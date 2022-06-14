«Если человек годами обходится без секса, это не совсем нормально»: сексолог о близости в сложившихся парах

Согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают секс способом получить яркие эмоции и выразить свою любовь. Сексолог и психолог Юлия Владимировна Толмачева рассказала «Газете.Ru», как сохранить сексуальный интерес друг к другу парам со стажем.

– Главный вопрос, ответ на который обещают дать всевозможные секс-коучи: как вернуть страсть в отношения, которым уже много лет?

– Когда я слышу этот вопрос, то сразу вспоминаю шутку «читайте в моей новой книге «Никак». К сожалению, никакие устрицы, шелковое белье или новая практика не способны повернуть время вспять и заставить пару со стажем испытывать те же чувства, которые захлестывали их в первый год знакомства.

Считается, что именно в первый год отношений эмоции и ощущения самые яркие – это обусловлено и гормональным фоном, и психологией. Позже на смену страсти приходят привязанность и доверие, а секс несколько теряет прежнюю новизну и остроту. Отношения, в том числе и интимные, входят в некую колею – устанавливается определенная частота половых актов, органичная для пары.

– Существуют ли какие-то нормативы: допустим, три раза в неделю – это хорошо, раз в месяц – тревожный звоночек?

– Есть такое понятие, как условная физиологическая норма. Причем ключевое слово здесь – условная. Чтобы «выйти» на эту норму, как раз и уходит примерно год, и те пары, у которых был секс раз в неделю, и те, кто мог заниматься им по восемь раз в день, приходят к каким-то своим личным цифрам. «Самое опасное место для жировых отложений»: чем большой живот грозит мужчинам По данным ВОЗ, в европейском регионе две трети взрослых имеют избыточную массу тела. Российские... 14 июня 16:40

Средний показатель – два-три раза в неделю у пар моложе сорока, и один-два раза – у пар старше. Эти цифры могут меняться в силу каких-то объективных обстоятельств. Например, стрессы, плохое физическое самочувствие, усталость, гормональные изменения в организме женщины, вызванные беременностью, родами или лактацией.

Но если это количество без видимых причин уменьшилось или секс пропал вовсе, важно разобраться, почему. Кому-то для этого достаточно доверительного разговора, кому-то необходим визит к психологу или сексологу.

– Если секс в паре практически пропал, при этом оба партнера не испытывают дискомфорта, это нормально?

– Если пара приходит с таким вопросом, это говорит о том, что отсутствие секса их беспокоит, иначе бы они не спрашивали «нормально или нет», жили бы и жили.

С точки зрения физиологии и эволюции, если здоровый человек годами обходится без секса, это не совсем нормально. Бывают редкие исключения, если два человека, совершенно не заинтересованных в сексе, нашли друг друга и счастливы.

Но часто оказывается, что за фразой «нам хорошо и без секса» стоит что-то еще. Например, комплексы и психологические травмы одного человека и попытки второго как-то с этим примириться, убедить себя, что «и так неплохо». Или наличие отношений на стороне, где секс как раз есть.

Если отношения дороги, но при этом интимная жизнь не ладится, не стоит бояться обращаться за помощью. Огромное количество браков можно бы было спасти, если бы муж и жена вовремя пошли на консультацию.

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– А как быть, когда секс есть, регулярный, вроде бы неплохой, но без огонька, дежурный?

– Как я уже сказала, вернуться в своих ощущениях на десять лет назад вряд ли получится. Но встряхнуть отношения можно. Чтобы понять, каким образом, важно разговаривать с партнером. Звучит банально, набило оскомину, но никто из нас не телепат и не всегда может догадаться о ваших желаниях или табу. «Хожу и буду ходить с семилетним сыном в женскую раздевалку»: мама о женских и мужских раздевалках в бассейне Во многих фитнес-центрах, аквапарках и бассейнах существует негласный или обозначенный письменно запрет... 11 июня 16:04

Хорошая идея – вместе сходить в секс-шоп. Некоторые почему-то до сих пор считают, что это странное место, где, в большинстве своем, продают резиновые фаллосы и секс-приколы. Это, конечно, тоже есть, но идти туда стоит за интимной косметикой.

Например, правильно подобранная смазка способна значительно разнообразить ощущения во время полового акта. Они бывают охлаждающие, разогревающие, возбуждающие, пролонгирующие.

Одна из самых интересных – смазка «Дракон», после нанесения которой ощущения тепла и холода сменяют друг друга.

Хорошая вещь – массажные свечи с афродизиаками: это и возбуждающий аромат, и теплое масло для эротического массажа. Разнообразие вносит и незнакомая обстановка, идеален в этом смысле гостиничный номер. Есть исследования, которые доказывают, что свежее хрустящее постельное белье, как в хороших отелях, способствует возбуждению.

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Некоторые специалисты даже прописывают парам такую «бельевую терапию», советуя каждый день менять постельное белье для пробуждения желания.

Можно попробовать эксперименты с техниками – тут дело не только в каких-то особенно ярких физических ощущениях, но еще и в психологических. Например, глубокий минет, фетиш многих мужчин, ими воспринимается еще и как полное принятие со стороны партнерши. Ну и сам фактор новизны дополнительно возбуждает.

Но не стоит делать ставку исключительно на технику. «Замученная» всеми «Камасутра» – это набор акробатических этюдов, а не инструкция для получения удовольствия.

– Может ли сексуальная жизнь выйти на какой-то новый уровень после стресса? Измены, каких-то рискованных экспериментов, когда, например, в постель приглашаются какие-то другие люди?

– Теоретически да – это действительно может вызвать прилив страсти. Но побочные эффекты у таких экспериментов слишком серьезные, а главное, вы никогда не сможете предугадать, во что они выльются.

Одного человека мысль о том, что партнер был с кем-то еще, возбудит, а у другого вызовет бурное отторжение.

Но есть и безопасные способы – например, совместные выходы куда-то, где вы можете посмотреть на партнера слегка со стороны, глазами других людей, и оценить его привлекательность – неплохой афродизиак. Так же, как и желание нравиться: говорить комплименты, флиртовать, наряжаться, даже если вы много лет вместе.