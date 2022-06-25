«Бывшая мужа приехала, чтобы вымыть унитаз у нас дома»: вторая жена о бесцеремонности первой

Согласно опросу ВЦИОМ, 27% россиян считают, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически распалась. Наша читательница рассказала, что столкнулась с обратной ситуацией: развод ее мужа с первой женой состоялся, а отношения сохранились практически семейные.

Просто не разведен

Когда Олег пришел работать в наш отдел, мы сразу друг другу понравились. На вопрос, женат ли он, Олег ответил, что «просто не разведен», а с женой Ликой они не больше, чем хорошие друзья, которых связывает десять лет брака и ребенок. Конечно, я ему не поверила, да и кто поверит в эти «живем как соседи», «ничего общего» или «мы фактически чужие люди». «Мужская измена – не повод оставаться одиночкой с детьми на руках»: история от первого лица Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), супружеские измены осуждают 64%... 20 июня 11:35

Целый год мы общались исключительно как коллеги, хотя воздух вокруг просто искрил. А потом на летнем корпоративном тимбилдинге оказались сначала в одной команде, а потом и в одном номере отеля.

Через полгода после нашего романа его жена обо всем узнала от общих знакомых – те случайно увидели нас в ресторане. Вопреки моим ожиданиям, Лика не стала скандалить или манипулировать с помощью дочки, а поплакала и культурно предложила мужу развод.

Они совершенно по-европейски обсудили финансовые вопросы, выяснили, как будет организовано общение Олега с ребенком и кто скажет о разводе родителям. Казалось бы, все прекрасно, но меня не покидало ощущение, что что-то здесь не так.

Лучше доброй ссоры

Олега мои опасения то ли рассмешили, то ли разозлили. «Ты что, хотела, чтобы она вцепилась тебе в волосы и исписала стены подъезда оскорблениями? Или ты думаешь, что бывшие жены обязаны вести себя как ведьмы?» – едко поинтересовался он.

Я смутилась. Действительно, что плохого в том, что люди спокойно расстались? Как говорила моя бабушка, худой мир лучше доброй ссоры.

Но мир между Ликой и Олегом был каким-то слишком уж прочным и больше похожим на брак, чем на развод.

Лика писала бывшему мужу чуть ли не каждый день: то фото дочери отправить, то снимок кота Кроша, то еще какую-то ерунду. Олег улыбался, отвечал, а я злилась и выглядела законченной стервой. Я пыталась убедить себя: Олег выбрал меня и вообще виноват перед Ликой, у него новая семья, а она там одна. А потом муж отправлялся в прежнюю семью чинить протекающий кран, навестить заболевшую дочь, отвезти кота к ветеринару.

Иногда возвращался с пирогами – в отличие от меня, Лика умела и любила готовить, и к приезду Олега пекла то киш, то тарт, то пирог с капустой.

«Злая бывшая освободила тебя от ненавистной готовки ужина!» – смеялся Олег, а мне хотелось плакать. Но это были только цветочки.

И чисто, и вкусно!

Самый кошмар начался летом, в дачный сезон. После развода Олег оставил Лике квартиру, а себе – загородный дом с условием, что дочка будет приезжать туда, дышать свежим воздухом. Толстые дети запихивали в себя картошку фри, а их папы завтракали пивом: кошмары отдыха в all inclusive Летний сезон — время выезда на дачи и в загородные семейные отели. Читательница... 28 мая 00:04

Я дом терпеть не могла – каждый сантиметр напоминал здесь о Лике: и претенциозная кухня с дюжиной кастрюль, сотейников и сковородок, и огромный моющий пылесос с пятью насадками, и безделушки-пылесборники, которыми были уставлены все горизонтальные поверхности, кроме пола.

Хуже всего был огород – Олег считал, что летом ничего нет лучше свежей зелени и овощей с грядки, а меня совершенно не прельщали садовые работы в выходной день, так же, как и уборка огромного дома.

Олег злился – похоже, за годы жизни с Ликой он привык к формату «чисто и вкусно» и совершенно не понимал, почему я не хочу продолжать традицию.

Я в ответ обижалась и старалась найти любой предлог, лишь бы не ехать за город. Но, оказалось, кое-кому это только на руку.

После очередной ссоры Олег взял несколько отгулов и уехал на дачу с дочкой, а я решила пересилить себя. Если моему мужу так важна эта дача, ладно, я буду на нее приезжать и даже посажу какой-нибудь укроп или базилик, пусть радуется. Я собрала вещи, купила бутылку вина и его любимый сыр, запаслась перчатками и средствами для уборки и поехала на дачу.

Когда я переступила порог, не поверила глазам – дом просто сиял, а в воздухе витал аромат пирогов.

Довольный муж сообщил, что Лика привезла Варю, увидела, в каком состоянии дом, и не выдержала – вымыла окна и полы, прополола грядки, отдраила сантехнику и напоследок напекла пирожков с щавелем. Ну золото, а не бывшая!

Самое ужасное, что Олег не понимал, насколько бесцеремонно такое поведение, и искренне радовался чистым унитазам и вкусным пирогам.

Такое ощущение, что я получила в лице бывшей ненавистную свекровь, которая оберегает своего сыночку, страдающего от непутевой жены.

Любые разговоры о том, чтобы уменьшить ее присутствие в новой семье, Олег воспринимает в штыки. А я плачу и очень боюсь, что еще немного, и прекрасная Лика просто въедет с вещами в нашу квартиру и нашу жизнь и наведет в ней свой порядок.