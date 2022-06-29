«Импортные содержат нитраты и пестициды»: как выбирать полезные яблоки

Чем полезны яблоки, о чем говорит цвет плодов, с какого возраста их можно давать детям, как правильно выбирать эти фрукты и в каком виде лучше всего есть, «Газете.Ru» рассказали гастроэнтеролог и педиатр.

Чем полезны яблоки

По словам врача-гастроэнтеролога, старшего медицинского консультанта «Теледоктор24» Екатерины Есаковой, ценность яблок кроется в их составе: фрукт на 80% состоит из воды, а 20% составляет клетчатка, органические кислоты, углеводы, микро- и макроэлементы. Гастрит, эрозии и даже камни в почках: чем опасен щавель Летом во многих российских семьях принято готовить блюда из щавеля. Кому рекомендуется есть это растение... 27 июня 09:38

«Съев яблоко средним весом 200 грамм, мы получаем 12-15% пектина (полезной растворимой клетчатки и сорбента), который предотвращает развитие запоров», – сообщила Есакова.

Доктор перечислила достоинства этого продукта. Так, яблоки богаты витаминами А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К и микроэлементами – калием, железом, фосфором, цинком и магнием. Эти фрукты благотворно влияют на работу мозга, снижают уровень холестерина и очищают сосуды, поддерживают работу иммунной системы и даже предотвращают образование камней в желчном пузыре.

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«Нет четкого разграничения по составу и полезным свойствам между зелеными, желтыми и красными яблоками. Но, как правило, красные яблоки более сладкие, а, как следствие, — более энергоемкие. Считается, что зеленые кислые яблоки содержат меньше фруктозы, менее калорийны и поэтому более полезны.

В желтых яблоках меньше железа, но больше пектинов, что полезно для печени и отделения желчи.

Но в любом случае вопрос о полезности тех или иных видов спорный, так как необходимо учитывать сопутствующие заболевания, количество съеденных яблок и личные предпочтения», – объяснила гастроэнтеролог.

Также доктор отметила, что эти фрукты относятся к низкокалорийным – в 100 граммах содержится всего 45-47 ккал.

С какого возраста можно давать яблоки ребенку

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Анна Сурженко, педиатр, врач аллерголог-иммунолог с интегративным подходом, рассказала, что яблоки считаются одним из самых полезных фруктов для детей:

«Сочетание витаминов, минералов, органических кислот и пектина делают эти плоды уникальным продуктом для детского питания. Улучшение работы кишечника, выведение токсинов, обеспечение детского организма важными питательными веществами – список полезных свойств яблок можно продолжать.

В рамках прикорма, который обычно начинается в возрасте четырех-шести месяцев, после введения овощей и мяса можно давать детям яблочное пюре из запеченных яблок», – сообщила доктор Сурженко.

Какие сорта яблок самые полезные, а с какими следует быть осторожнее

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Гастроэнтеролог Есакова перечислила самые полезные сорта яблок: Тест: угадайте вещь советских хозяек Сегодня некоторые привычные для советской семьи вещи многим россиянам неизвестны. А сможете ли вы... 28 июня 11:44

«Из сладких это сорта Пинк Леди, Ред Делишес, Джонаголд, Фуджи, Гала. Зеленые яблоки, например Гренни Смит, менее калорийны. Но это сорта внесезонные и редко бывают российского происхождения. Скажу так: местный продукт по сезону всегда лучше и полезнее любого самого красивого заокеанского. Обратите внимание на наши исконные летние сорта – Белый налив, Мельба (Мелба), Медуница. Но они долго не хранятся, их можно поесть только летом. Зато к осени будет урожай осенних сортов, из них хочу выделить Осеннее полосатое (Штрейфлинг или Штрифель), Коричное полосатое, Триумф».

Что касается яблок, с которыми следует быть осторожнее, то доктор Есакова ответила так: «Определенных «нежелательных» сортов не существует. Однако важно учесть, что чем ярче цвет яблока, тем больше вероятность аллергической реакции на него.

Дело в том, что красный пигмент чаще способен к аллергизации организма».

Как выбирать яблоки для детского питания

Педиатр Анна Сурженко предупредила родителей, что важно обращать внимание на качество яблок, которые покупаются для ребенка.

«Помните, что импортные яблоки являются лидером по накоплению нитратов. И если яблоко блестит, то есть обработано воском, то его необходимо очищать от кожуры. Лучше всего покупать фермерские яблоки, а идеальный вариант – когда яблоко выращено в вашем собственном саду.

Белый налив, антоновка – прекрасные сорта для детей, в меру сладкие и мягкие. В красных и желтых яблоках содержится много калия, что важно для здоровья сердца и почек малыша.

Детям, склонным к аллергии, лучше давать зеленые сорта яблок.

После введения в рацион ребенка запеченных яблок можно давать детям кусочки свежего фрукта в ниблере (приспособление для прикорма, внешне напоминающее пустышку). Таким образом у ребенка формируется навык жевания и одновременно облегчается процесс прорезывания зубов», – посоветовала доктор Сурженко.

Кому нельзя есть яблоки, чтобы не навредить здоровью

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Екатерина Есакова предостерегла, что, несмотря на пользу яблок, эти фрукты можно включать в рацион не всем:

«Кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать термически обработанные яблоки – запеченные или яблочное суфле.

Повышенное содержание фруктозы в яблоках может вызывать вздутие живота, что противопоказано людям с функциональными расстройствами ЖКТ и синдромом раздраженного кишечника.

Осторожно к сладким фруктам нужно относиться людям с диабетом. Также не стоит забывать об индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. Некоторые сорта яблок, в том числе импортные, содержат в себе большое количество пестицидов и покрыты искусственным воском».

В каком виде употреблять яблоки полезнее всего

Гастроэнтеролог Есакова уверяет, что яблоки наиболее полезны в свежем виде:

«Именно в них самая высокая концентрация полезных веществ. Свежее яблоко можно есть как вам нравится – кусать или порезать на дольки. Но при наличии противопоказаний их лучше употреблять термически обработанными».