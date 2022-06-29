«Муж предложил секс втроем: он, я и стимулятор»: пары – о любимых «товарах для взрослых»

Партнеры, находящиеся в длительных отношениях, рассказали «Газете.Ru» о любимых секс-игрушках, которые, как они надеются, не пропадут из продажи из-за санкций.

Юлия (35 лет) и Максим (37 лет), вместе 5 лет

Максим: «Говорят, женский оргазм – преимущественно клиторальный, и даже давление на ту самую точку G тоже, по сути, стимуляция клитора. Методом проб и ошибок мы нашли идеальный для Юли вариант – стимулятор для «волшебной точки», который можно использовать одновременно с куннилингусом. Эффект улетный, правда, удобную позу найти получается не сразу».

Настя (37 лет) и Денис (37 лет), вместе 12 лет

Настя: «У нас трое детей, Денис много работает, и самые возбуждающие гаджеты для меня – робот-пылесос и посудомоечная машина. А если без шуток, то с маленькими детьми сложно найти силы и желание, чтобы заняться сексом. Единственным тактильным контактом, на который я всегда готова, был массаж. Долгое время мы использовали для него обычное детское масло, а потом подруга-блогер подарила массажную свечу, ей перепал от рекламодателей набор. При нагревании вещество, из которого сделана свеча, становится жидким, но при этом не обжигает. Теплый массаж, в отличие от обычного, очень возбуждает».

Ирина (40 лет) и Михаил (41 год), вместе 23 года

Ирина: «С гаджетами у нас как-то не сложилось – в одиночку с ними еще можно провести время, а вот зачем нужен вибратор, если рядом муж, непонятно. Зато у меня есть целая коллекция всяких секс-нарядов: от ролевых в стиле «я ваша новая горничная» до просто красивых и откровенных. Все эти милые штучки помогают настроиться на нужный лад. Сложно сказать, кого это возбуждает больше, меня или мужа».

Наталья (27 лет) и Вадим (29 лет), вместе 10 лет

Вадим: «Никто не верит, но мы с Наташей друг у друга первые, и поэтому всегда было сложно оценивать какие-то интимные ситуации. Чувствовать вот это – нормально или нет? Так бывает у всех или нужно что-то менять? После рождения первого ребенка нам по определенным причинам пришлось поменять средства контрацепции с гормональных таблеток на презервативы, и секс превратился в мучение.

Ситуацию спас врач, который посоветовал использовать интимную смазку.

Начали с самой простой, аптечной, и оказалось, что это очень меняет ощущения. В итоге перепробовали самые разные – разогревающие, охлаждающие, со вкусами, запахами. Несмотря на то, что вернулись к таблеткам, пользуемся ими регулярно».

Катя (37 лет) и Олег (38 лет), вместе 4 года

Катя: «Изначально это была моя игрушка – легендарный вакуумно-волновой клиторальный стимулятор в виде пингвинчика. Я купила его после расставания с партнером и шутила, что это идеальный любовник – умелый, быстрый и молчаливый. Когда мы стали встречаться с Олегом, Мистер Пингвин получил отставку, но в какой-то момент я поняла, что скучаю именно по тем ощущениям. Прятаться в ванной, как школьница от родителей, не хотела, поэтому рассказала мужу. Он предложил «секс втроем»: он, я и стимулятор. Оказалось, что когда Олег рядом, ощущения куда ярче, так что теперь регулярно используем это открытие».

Не бойтесь задавать вопросы

Сексолог и психолог Юлия Толмачева рассказала, почему полезно ходить в секс-шопы с партнером. По словам специалиста, такой визит в «магазин для взрослых» сам по себе может стать неплохой прелюдией. Она посоветовала не стесняться и обращаться за помощью к продавцам-консультантам. «Если еще и сиськи страшные, растянутые, то меня может стошнить»: 10 мужчин о публичном кормлении грудью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует начинать использовать исключительно грудное... 20 июня 11:22

«Люди, работающие в таких магазинах, проходят специальную подготовку и хорошо знают ассортимент. И, конечно, они ведут себя максимально корректно и естественно. Продавцы-консультанты сталкиваются с самыми разными запросами, и не стоить переживать, что они как-то не так посмотрят на вас или что-то не то подумают», – рассказала специалист.

По словам сексолога, не все гаджеты или интимная косметика могут подойти конкретной паре, поэтому важно пробовать, экспериментировать – но только с товарами из проверенных магазинов, которые не навредят здоровью и не вызовут аллергию.