«Чтобы об этом никто не узнал, мы сожгли паспорта»: 5 историй студенток о «стыдных» поступках

У многих россиян есть хотя бы одна пикантная история из студенческой жизни. Пять бывших студенток рассказали «Газете.Ru» о своих летних приключениях, о которых вспоминают со смехом, страхом или смущением. Это истории про общежитие, экзамены, летнюю практику, тайный брак и встречу с опасным незнакомцем.

Юлия из Мурманска, 30 лет: «Мы ночевали на скамейке под летним дождем»

Во время учебы в университете я жила в общежитии. На втором курсе познакомилась с мальчиком, тоже из общаги. У нас было первое свидание, мы долго гуляли, а потом он поехал меня провожать. Мое общежитие закрывалось в полночь, приехали в начале первого и нас не пустили. Он говорит: «Поехали ко мне, у меня до часу».

Пока ехали к нему, его общежитие тоже закрылось. Пришлось пойти в соседний двор. Конец июня, но погода была прохладная, поэтому сидели всю ночь на скамейке, обнимались сначала, а потом и целовались – надо же было чем-то заняться. Потом начался дождь, и мы пытались спрятаться в чужом подъезде, там тоже обнимались и даже немного больше. Какая-то пенсионерка, которая под утро вышла на прогулку с собакой, отругала нас за разврат. Потом нас чуть не забрали в полицию. В шесть утра открылось метро, и я уехала в общежитие спать.

Анна из Воронежа, 25 лет: «Во время летней практики я отдохнула на море»

Эту историю я вспоминаю одновременно с волнением и удовольствием. У нас была летняя практика и немного чудаковатая преподша.

Распределение на специальности только началось, а преподаватель говорит: «Я завтра уезжаю, вас будут курировать другие преподаватели».

Я подумала, что грех не воспользоваться такой возможностью: узнала, в какие даты куратор будет отсутствовать, и взяла горящую путевку в Турцию. Никто об этом не знал, в том числе мои родители. Я из другого города, поэтому придумывать для них историю не пришлось, ведь я «находилась в Москве на летней практике».

Преподавательница вернулась всего на один день раньше меня (здесь я немного прогадала), но это не стало проблемой. Никто так и не узнал, что меня не было половину практики, как и самой преподавательницы, кстати.

Сейчас на такой безумный поступок я бы ни за что за отваживалась.

Елена из Калуги, 37 лет: «Родители до сих пор не знают о моем студенческом замужестве»

Я из очень строгой семьи, даже не знаю, как родители отпустили меня учиться в другой город. Мама всегда повторяла «Не влюбляйся до пятого курса, сначала диплом получи». Конечно, я влюбилась на первом – в парня из Питера. Его родители были против «понаехавшей» девушки, он поругался с ними и на лето ушел из дома.

Мы тайно поженились и три месяца жили у его друга в другом общежитии, он дружил с вахтером, и нас пропускали. «Он объявился, когда мне было почти 30»: дочь — о знакомстве с отцом После статьи «Газеты.Ru» «Бросил в детстве, а теперь объявился: помогать ли «блудному» отцу» наша... 20 июня 11:09

Жили в одной комнатушке я, молодой муж и двое ребят-студентов. Муж обещал, что поговорит с мамой, что заработает денег на жилье, а на самом деле часами играл в приставку. Через три месяца мы пошли и развелись. А чтобы родители ничего не заподозрили, сожгли свои паспорта. В милиции я сказала, что паспорт украли, и получила новый. Я закончила учиться много лет назад, но мама до сих пор не в курсе этой истории.

Женя из Ставрополя, 27 лет: «Преподаватель выгнал меня с экзамена за соблазнение»

«Преподавателей-мужчин нужно брать сексуальностью», – так учила меня моя старшая подруга с четвертого курса, с которой мы вместе жили в общежитии.

Я купила для своей первой летней сессии платье с глубоким декольте. Но не подумайте, декольте было не единственным моим коньком – к экзаменам я все-таки готовилась. Итак, я села к преподавателю, облокотилась на стол, откинула назад волосы (все, как учила подруга) и собиралась отвечать по билету. Но преподаватель достал руку из-под стола и показал мне обручальное кольцо: «Я женат. А вы меня что, совращать сюда пришли? Не выучили ничего? Уходите. Да, уходите, прямо сейчас». На пересдачу я пришла в закрытой блузке.



Сейчас мне немного стыдно за эту историю.

Лилия из Подмосковья, 28 лет: «Меня закрыли в чужой квартире, а я даже не знала адрес»

После первой летней сессии сидели с однокурсницей Юлей в парке и обсуждали планы на вторую половину лета. Хотелось на море, а денег не было даже на скромное кафе. И тут к нам подходит молодой мужчина до 30 лет, разговорились. Узнав, что мы только что сдали все экзамены, наш новый знакомый предложил пойти отметить это событие в какое-нибудь хорошее место. Мы согласились. Зашли в заведение, заказали напитки. И тут мужчина (он представился Костей) «обрадовал» нас: «Забыл карточку дома! А на этой мало денег». Мы подумали: развод какой-то, надо уходить. Но Костя начал уверять, что все нормально, он живет здесь рядом, и, чтобы мы не подумали, что он хочет нас обмануть, предложил одной из нас сбегать вместе с ним к нему домой за деньгами, пока вторая будет ждать в кафе. «Бывшая мужа приехала, чтобы вымыть унитаз у нас дома»: вторая жена о бесцеремонности первой Согласно опросу ВЦИОМ, 27% россиян считают, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически... 25 июня 08:11

Как только я зашла в квартиру, наш новый «друг» без предупреждения захлопнул за мной дверь и сухо сказал: «Мне надо отойти, я скоро вернусь». Позвонила Юльке, но не могла ей объяснить, где эта квартира. Я даже не знала адрес! Началась паника, помню только, как тарабанила по окну на кухне и плакала. Через какое-то время в квартиру зашел незнакомый мне парень и начал обвинять меня в незаконном проникновении в его жилище! «А я уже вызвала полицию, и мне 17 лет», – сказала я незнакомцу и начала орать. В ответ меня ударили в грудь, но отпустили.

Выяснилось, что у Юли тоже были проблемы, ведь она не могла оплатить заказ, а Костя (Костей ли его звали?) хотел втянуть ее в какую-то историю. Какими же глупыми мы были!

Что за планы были у этих подонков, мы не знаем. Но уверены: нам сильно повезло, что вышло именно так. Родители до сих пор не знают об этой истории – они бы поседели от услышанного.

Ольга Романив, семейный психолог: «Не забудьте рассказать эти истории своим детям»

Думаю, что практически у каждого взрослого человека припасена пара-тройка подобных историй, которые произошли в его жизни в постшкольные и студенческие годы. По большому счету, это совершенно обычные истории, которые свидетельствуют о взрослении и сепарации от родителей.

Как мы видим, почти во всех историях сквозит «красной нитью» тема, что родители об этом не узнали и не узнают никогда.

То есть присутствует некий инфантилизм, желание скрыть какую-то информацию, которую героини не хотят рассекречивать, потому что родители могут расстроиться или отругать их.

В то же время все рассказы говорят о пережитом опыте, который случился благодаря каким-то возможно не очень умным поступкам, и сделанных на основе этого опыта вполне взрослых выводах.

Поэтому я назвала эти рассказы историями о взрослении и сепарации.

Даже могу предположить, что большая часть героинь имела достаточно авторитарных родителей, были, что называется, «домашними девочками», поэтому подростковый бунт ими пережит в свое время не был. И вот такие глупые истории с мальчиками в подъездах, тайными замужествами на 3 месяца, походами на квартиры к незнакомым и так далее – это своеобразный «подростковый бунт», чтобы доказать себе, что я уже взрослая личность.

Я рада, что для всех героинь события, которые с ними произошли, закончились благополучно.

Стоит ли стыдиться этих историй? Однозначно нет. Потому что прошлого стыдиться нельзя – оно в прошлом, и, как я уже сказала, у каждого взрослого нечто подобное или что-то иное тоже случалось в жизни.

Глупости делают абсолютно все, главное – сделать правильный вывод и по возможности не повторять их.

Стоит ли рассказывать эти истории родителям? Можно, когда вы уже станете сами родителями. Но самое главное, не забудьте рассказать эти истории своим детям: может, тогда ваши дети не будут бояться вас и вашего осуждения и не постесняются поделиться с вами своими глупыми историями. И вообще в ваших отношениях с собственными детьми будет больше доверия.