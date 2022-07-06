Ихтиоз, азооспермия и волосатые уши: какие заболевания передаются по мужской линии

Науке известно о нескольких генетических заболеваниях, которые своим сыновьям может передать только мужчина. О том, почему бывают сугубо «отцовские» заболевания, мутации в каких генах ответственны за это, как дают о себе знать эти нарушения и можно ли заранее узнать о носительстве, «Газете.Ru» рассказали генетик, дерматолог, уролог-андролог и лор.

Почему некоторые заболевания детям могут передавать только отцы

Как объяснила врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Екатерина Юшина, в клетках человека есть по два экземпляра всех хромосом – итого 23 пары. Однако у мужчин последняя пара представлена двумя разными хромосомами – X и Y, в отличие от женщин с их двумя Х. Это половые хромосомы.

«Мужская Y-хромосома и женская Х-хромосома различаются по размеру и количеству рабочих генов на хромосоме. Х-хромосома содержит более 1000 действующих генов, а Y-хромосома – менее 100 действующих генов. Некоторые из этих генов на Y-хромосоме служат своего рода генетическим «включателем» для развития организма по мужскому типу. А в любом развитии могут быть сбои и возникать генетические заболевания», – сказала эксперт.

Как влияет пол ребенка на передачу «отцовских» заболеваний

Екатерина Юшина отметила, что раз Y-хромосома – мужская, то и информация, которую она содержит, может наследоваться только сыновьями от отцов. При этом мужчина-носитель может быть здоров.

«Это называется голандрический тип наследования или, простыми словами, наследование, сцепленное с Y-хромосомой, при котором отцы передают генетическое заболевание всем своим сыновьям, и только им. Вероятность получить такие патологии в наследство от отца у всех сыновей 100%», – сообщает генетик.

Азооспермия

Юшина назвала одно из самых тяжелых отклонений по мужской линии – азооспермию. Это состояние, при котором в семенной жидкости мужчины отсутствуют сперматозоиды, что ведет к бесплодию.

«На отцовской Y-хромосоме находятся гены SRY и AZF, ответственные за программу полового развития мальчика в утробе матери. Мутации в любом из этих генов приводят к нарушениям развития яичек и блокировке сперматогенеза, что выражается в азооспермии», – сообщила генетик.

Значит ли это, что при азооспермии мальчик в будущем хоть и не сможет иметь детей, но способен вести половую жизнь? Генетик подчеркнула, что это зависит от того, в каком гене у человека случилась мутация. Так, при мутациях в гене AZF, отвечающем за сперматогенез, мужчины становятся бесплодными за счет снижения концентрации сперматозоидов.

«Но потенция у них чаще всего не нарушена, и половая жизнь соответственно у них есть. Даже есть возможность иметь детей (при использовании ЭКО)», – уточнила генетик.

Другое дело, если присутствуют мутации в гене SRY, который кодирует белковый фактор развития семенников. «В таком случае невозможен синтез большинства форм андрогенов и в частности тестостерона, ответственного за развитие полового органа, за сексуальное влечение и за эрекцию.

Тогда ни о какой половой жизни говорить не приходится», – констатирует врач.

Можно ли узнать об этом заболевании еще в детстве, например, при отсутствии у подростка поллюций? Как ответила Юшина, поллюции могут быть при некоторых вариантах делеций (хромосомных перестроек – «Газета.Ru») в гене AZF. И о своей особенности такие мальчики часто узнают уже во взрослом возрасте, когда их женщины не могут забеременеть более одного года при регулярной половой жизни. «Возможен летальный исход»: какими растениями ребенок может отравиться на даче Летом многие российские семьи отдыхают на дачах. Как правило, на участке есть огород или хотя бы... 20 июня 11:09

Доктор объяснила принцип делеции:

«Локус AZF условно разделен на три субрегиона: AZFa, AZFb, AZFc, каждый из которых состоит из отдельных генов, отвечающих за сперматогенез. Делеция – потеря участка гена. В случае с субрегионами AZF делеция может быть полной и частичной. При полной утрачивается весь субрегион – AZFa, AZFb, AZFc. Чаще всего встречается делеция AZFc. В зависимости от того, какой регион утрачен, развивается различная степень нарушения сперматогенеза. Так, при потере AZFa или AZFb+с практически невозможно получить сперматозоиды для оплодотворения, а при делеции AZFс прогноз более благоприятен. При частичной делеции того или иного региона степень нарушений и прогноз могут быть различны».

close 100% Pixabay

Как мужчина с азооспермией может стать отцом

Уролог-андролог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Владлен Петрищев подтверждает, что мужчина с азооспермией не сможет зачать ребенка естественным путем.

По словам доктора, существуют две причины отсутствия сперматозоидов в эякуляте:

1. непроходимость семявыносящих протоков, по которым выработанные в яичках сперматозоиды поступают в мужской мочеиспускательный канал;

2. неспособность яичка вырабатывать сперматозоиды в достаточном количестве.

«Однако в этой ситуации на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии – ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение – «Газета.Ru») и процедура ИКСИ (введение сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки – «Газета.Ru»).

Для этого мы проводим процедуру – биопсию яичка, которая при необходимости может быть выполнена с использованием микрохирургический техники. Нужно под обезболиванием взять кусочки ткани яичка, найти сперматозоиды и выполнить ЭКО», – объясняет Владлен Петрищев.

При этом уролог-андролог подчеркивает, что, если причина бесплодия в том, что яичко не вырабатывает достаточного количества сперматозоидов, шансы получить половые клетки – примерно 50%.

«Бывают случаи, когда в яичке вообще не вырабатываются сперматозоиды. Однако в большинстве случаев мы не можем это выяснить до тех пор, пока мы не выполним биопсию», – уточняет доктор.

Генетик Юшина отмечает, что успех процедуры зависит от разновидности делеции: «У 2/3 пациентов с делециями в субрегионе AZFc при биопсии яичка могут быть получены сперматозоиды для последующего их использования в процедуре ЭКО».

Оволосение ушной раковины

Генетик Юшина упомянула об оволосении ушной раковины: «Это совершенно безобидный признак. Вероятность наследования таких заболеваний составляет 100% для всех сыновей отца с заболеванием. Избыточное оволосение ушных раковин у мальчиков может проявляться сразу после рождения или в зрелом возрасте».

Старший медицинский консультант «Теледоктор24», отоларинголог Юлия Моисеева сообщает, что синдром избыточного оволосения в медицине называется гипертрихозом. Если наблюдается избыточный рост волос именно на одном участке тела – это локализованный гипертрихоз.

«Избыточное оволосение ушных раковин у мальчиков обусловлено генетической аномалией и не связано с эндокринными нарушениями.

Оно проявляется появлением грубых, длинных, пигментированных волос в местах, в которых в норме волосы не растут, или растут пушковые. Как реагировать, если чужой ребенок испортил вашу вещь За поступки ребенка до 14 лет по закону отвечают его родители. Можно ли высказать свое... 05 июля 10:51

Методом лечения гипертрихоза у детей при отсутствии противопоказаний является депиляция – временное удаление стержня волоса, без воздействия на фолликул. Также возможно удаление бритвой, пинцетом, воском, фотоэпиляция и электроэпиляция. Эпиляция воздействует непосредственно на внешний дефект, при этом не отражается на здоровье в целом, и никак не повлияет на слух или на рост и формирование ушной раковины ребенка», – объясняет Моисеева.

Некоторые формы ихтиоза (связанные с Y-хромосомой)

По словам генетика, мутациями в одном из генов, расположенных на Y-хромосоме, обусловлены некоторые формы ихтиоза (другое название – рыбья кожа). Однако ген и мутация, отвечающие за эти формы заболевания, пока не известны. «Но установлено, что это голандрический тип наследования (от отца ко всем сыновьям), провериться на него заранее на данный момент невозможно», – отмечает Юшина.

Как сообщает дерматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алена Романова, мать может передавать ихтиоз детям обоих полов (при условии, что у ребенка окажется именно «поломанная» Х-хромосома). С мужчинами иначе: если мутация находится в Y-хромосоме, то ихтиоз будет только у сыновей, если «поломка» в Х-хромосоме, то это заболевание он передаст дочерям.

close 100% Freepik.com

«Статистическая вероятность рождения девочки с ихтиозом выше. Протекает заболевание одинаково и у мальчиков, и у девочек. Однако, когда ребенок рождается, не всегда понятно, есть у него ихтиоз или нет. Есть некоторые формы заболевания, например, Арлекино, которые проявляются при рождении. Такие дети полностью покрыты панцирем, у них вывернуты веки и губы – это видно сразу.

В большинстве случаев врожденные ихтиозы диагностируются у детей в возрасте до одного года – это 90% случаев», – объясняет дерматолог.

Как отмечает доктор, остальные 10% – это приобретенные формы, которые возникают из-за системных заболеваний, дефицита некоторых витаминов, например, А и Е, и они могут начаться в любом возрасте.

Алена Романова описала механизм проявления ихтиоза: «Кожные чешуйки у здоровых людей меняются в среднем за 28 дней. Когда чешуйки отпадают, снизу поднимаются новые – так обновляется кожа. При ихтиозе чешуйки склеиваются друг с другом, между ними собираются аминокислотные комплексы, которые заставляют их твердеть – они становятся как каменные. В результате формируется корка – у кого-то большие бляшки, у кого-то маленькие, но вообще это похоже на рыбью чешую.

И вот под этой «чешуей» находится поврежденная кожа с микротрещинами, куда может попасть инфекция».

Врач уверяет, что при должном лечении большинства форм ихтиоза больной может дожить до старости. Но если ничего не делать, то из-за присоединения вторичной инфекции человек умирает в течение десяти лет.

«На данный момент полностью излечиться от ихтиоза невозможно. Но существуют специальные рекомендации, как жить с ихтиозом. Это максимальное увлажнение кожи, ежедневное купание со специальными средствами. Пациентам прописывают кремы с мочевиной и большие дозы витаминов. Кожу нельзя тереть полотенцем», – информирует доктор Романова.

Можно ли предотвратить передачу мутаций детям

Генетик Юшина объясняет: «Можно провести генетическое тестирование на частые мутации в генах. При их обнаружении на Y-хромосоме врач может порекомендовать ЭКО с отбором эмбрионов женского пола».

Однако это своеобразная лотерея, ведь, как уверяет репродуктолог Петрищев, проверить можно только эмбрионы:

«Выбрать сперматозоид с определенным полом не получится. В любом случае, после такого тестирования половая клетка уже не может быть использована для ЭКО».