«В моей сумочке есть катетер, массажер и даже гирлянда»: доула – о своей профессии

О том, кто такие доулы, как они помогают беременным и роженицам, «Газете.Ru» рассказала выпускница школы доул «Акушерство ПРО», волонтер Щелковского перинатального центра и мама двоих детей Ева Диденок.

Раньше в моей сумочке была косметика, жвачка и ключи, потом там лежали подгузники и влажные салфетки, а теперь в ней можно найти катетер, маленький массажер, аромамасло, грелку и даже электрическую гирлянду. Для кого-то это будет странный набор вещей, а для меня – настоящая палочка-выручалочка на любой случай жизни. Я стала доулой!

Слово «доула» в переводе с древнегреческого означает «рабыня, женщина, которая служит». В России это слово не очень популярно и даже в роддомах акушерка может переспросить, кто ты и зачем пришла. На самом же деле, на протяжении истории женщины никогда не рожали в одиночестве. Рядом с ними всегда была поддержка других опытных женщин. Именно это и есть те самые доулы. Ходят слухи, что доулы — это пожилые женщины, владеющие тайными знаниями с чудотворным зельем и куриными лапками.

На самом же деле доула — это обученный специалист, который оказывает эмоциональную, физическую (не медицинскую) и информационную поддержку будущей маме во время беременности, при подготовке к родам, во время родов и первое время после родов.

Это профессиональный компаньон, цель которого — забота о женщине. «Мне еще рано становиться бабушкой»: что делать, если подросток привел ночевать подругу или друга Многие влюбленные подростки обоих полов стремятся привести домой своего парня или девушку. Что делать, если... 08 июля 08:27

Мой путь в доульстве начался не совсем осознанно. Сначала я сама пережила прекрасный опыт рождения ребенка с доулой. Но тогда я еще не понимала, насколько сильно на меня это повлияет в будущем. Я была в восторге от своих вторых родов, постоянно делилась и рассказывала свою историю всем, вдохновляла девушек на благоприятные и не травматичные роды. А потом в прекрасный день один из самых близких мне людей — моя родная младшая сестра — написала смс: «Кажется, рожаю!». Вот только одно НО. Она живет в Германии, я — в России. Все происходило после пандемии и ковидные ограничения оставались в силе. Мы были очень далеко друг от друга.

Как только сестра поняла, что схватки больше не тренировочные, они с мужем выехали в роддом. После осмотра и проверки документов, моя сестра и ее муж остались вдвоем в родильном боксе, куда изредка заглядывала акушерка и выходила, в ожидании «настоящих» родов.

Те, кто рожал, знают: женщина в схватках очень уязвима. Особенно в первых родах, хотя и в последующих тоже. В этот период она может переживать любые состояния — от шока до паники.

Лучший способ прожить схватки — найти удобную позу и правильно дышать.

Вот только как искать эту позу и как дышать, если очень больно и никто ничего не объясняет? Сестра терялась и не понимала, что делать. От боли не могла даже стоять. На помощь никто не приходил. Рядом был только супруг, которому тоже страшно, который пытается, но не знает, чем помочь. Сестра искала поддержку и позвонила мне. Я тут же включилась в процесс и начала вспоминать все то, что делала для меня моя доула на схватках. Вспоминала все ее слова, вспоминала все ее действия.

Мы вместе дышали и проживали каждую схватку, я руководила руками ее мужа, который делал массаж: нажимал на нужные точки на пояснице и помогал облегчить боль. Я считала вслух, супруг дышал вместе с сестрой. Сестра говорила мне, что буквально чувствует мои прикосновения. Говорила, что с моей поддержкой ей легче, но все равно было очень тяжело. В тот момент внутри меня бурлило отчаяние от того, что я не знаю большего. Не знаю, как обезболить ее без лекарств, не могу прикоснуться к ней своими руками. Не знаю, какие еще позы предложить кроме тех, которые помогли мне самой.

В ту же ночь я импульсивно приняла решение стать доулой.

Я хотела научиться помогать! Свой опыт — это, конечно, хорошо, но мне этого было мало. Перед тем как лечь спать, я заполнила анкету и записалась на обучение. Когда я рожала сама, я не осознавала, насколько важна психологическая, эмоциональная и физическая поддержка женщины в родах. Ведь в больницах даже с самым современным оборудованием сегодня все поставлено на поток, основная задача медперсонала — чтобы все были живы и здоровы и все прошло как можно скорее. Как при этом себя чувствует мама, что она ощущает, что думает, чего боится и о чем переживает — не их забота. Задача врачей и акушерок – выполнить физиологическую часть процесса и выписать маму со здоровым малышом. О комфорте и эмоциональной поддержке речи не идет.

close 100% Личный архив Евы Диденок

Бывают ситуации, когда женщина получает в родах психологическую травму. А дальше послеродовую депрессию, страх последующих родов и другие побочки.

Я рада, что сейчас все больше и больше мам готовятся к родам, заранее ищут проверенных специалистов и в том числе выбирают свой комфорт и доулу рядом. И я рада, что сейчас все больше и больше роддомов не препятствуют доулам и открывают свои двери.

Профессия доулы не всегда простая и романтичная, нужно быть круглосуточно на связи, отвечать на бесконечное количество вопросов, непрерывно находиться рядом с женщиной в родах, а они могут длиться как несколько часов, так и несколько суток.

И пусть доула не оказывает никаких медицинских вмешательств, но дать попить, поесть, уложить в ванну, сводить в туалет, позвать врача, успокоить и расслабить женщину – это все ее задачи.

Доула работает с женскими страхами, стрессами, болями, зажимами, она успокаивает, хвалит, поддерживает, объясняет. Доула учит правильно дышать в родах, обезболивает массажем, ароматерапией, создает уют с помощью теплого света гирлянд. Но самое главное — доула просто всегда рядом.

Часто недружественная атмосфера в роддоме, неаккуратно подобранное слово врача в адрес женщины могут напугать роженицу. Когда женщина испытывает сильный страх или стресс, у нее повышается уровень адреналина, падает уровень окситоцина – гормона, который отвечает за активацию родовой деятельности. Присутствие доулы — знакомого ей человека, который заботится о ней, помогает выработке окситоцина. Как следствие, женщина рожает легче и быстрее. Конечно, мы не вмешиваемся в работу докторов и ни в коем случае не заменяем их.

И всегда между родами дома или родами в роддоме – я выберу второе.

Наша задача – при необходимости объяснить роженице врачебное решение, перевести его с медицинского на материнский язык и поддерживать любое ее решение.

В первых родах сестры не все прошло гладко и так, как нам всем хотелось бы. Но абсолютно каждые роды — уникальный и непредсказуемый процесс. И я благодарна за этот бесценный опыт. Именно с него и начался мой путь доулы.