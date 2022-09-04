«Самое важное — слушать, чего хочет дочь»: что мамы знаменитостей говорят об их свадьбах

Свадьба — волнительное событие не только для жениха и невесты, но и для их родителей. Они также хотят принять участие в подготовке к этому мероприятию, и переживают, чтобы все прошло хорошо, а уже после торжества вспоминают о нем с удовольствием в социальных сетях — так, как недавно сделала мама актрисы Зепюр Брутян, вышедшей замуж за Павла Прилучного. «Газета.Ru» делится впечатлениями о свадьбах детей звездных матерей.

Мама Зепюр Брутян

close 100% gayana_sogomonyan, partyvision_wedding/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный женился на 26-летней возлюбленной в Армении. На церемонии, состоявшейся 25 августа, присутствовали звездные друзья пары, а также их родственники. Многие из гостей решили продублировать свои поздравления с днем свадьбы в социальных сетях. Так мать Зепюр Брутян, Гаяне Согомонян, нежно поздравила дочь и ее избранника с бракосочетанием спустя неделю после события. Не только Бекхэм: 7 привлекательных взрослых сыновей знаменитых футболистов С такими внешними данными эти молодые люди вполне могли бы построить модельную карьеру, но гены сделали... 13 мая 09:21

Она написала, что рада за молодоженов и пожелала, чтобы их любовь крепчала с каждым годом.

«Мои дорогие дети, будьте счастливы! Любите, и пусть ваша любовь с каждым годом становится все крепче! Прими мое благословение, доченька», — отметила Гаяне Согомонян в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Несколько лет они дружили, однако встречаться стали лишь в этом году. Павел Прилучный в интервью журналистке Надежде Стрелец признавался, что сделал предложение Зепюр спустя три дня после того, как у них начались романтические отношения.

Мама Кейт Миддлтон

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Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась в 2011 году. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве — месте проведения многих королевских свадеб, где в том числе женились Елизавета II и принц Филипп герцог Эдинбургский.

Невеста, Кейт Миддлтон, была в платье от британского дизайнера Сары Бертон и тиаре, принадлежавшей королеве, а жених, принц Уильям, появился в красной форме ирландской гвардии с фуражкой вместо медвежьей шапки. На свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве присутствовали 1900 человек.

Мать Кейт Миддлтон, Кэрол, вспоминала свадьбу дочери в 2018 году, когда давала интервью изданию Telegraph. Она рассказала, что Кейт советовалась с ней и обсуждала многие вещи, касающиеся церемонии.

В интервью Кэрол рассказала, что старалась предлагать идеи, которые одобрит дочь.

«Мы обсуждали музыку и все остальное. Вообще, на мой взгляд, самое важное, что ты как мать можешь сделать в такой ситуации — слушать, чего именно хочет твоя дочь», — поделилась мама герцогини Кембриджской.

Кэрол Миддлтон призналась, что по такому же принципу действовала, когда выдавала замуж свою младшую дочку, Пиппу Миддлтон — та вышла замуж в 2017 году за бывшего автогонщика и менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюза.

«В свадьбе Пиппы я тоже принимала участие», — объяснила Кэрол Миддлтон.

Родительница отметила, что во время обеих церемоний сильно волновалась, хотя и хотела просто выглядеть как можно лучше, наслаждаясь праздником.

Мама Бритни Спирс

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Осенью 2021 года модель Сэм Асгари сделал предложение певице Бритни Спирс — свадьба состоялась в июне 2022 года. На событии присутствовали родственники жениха, в том числе его сестры. Со стороны Бритни Спирс на торжестве были друзья. Среди них знаменитости Пэрис Хилтон, Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор, Донателла Версаче. Отца и мать поп-звезда на церемонию не пригласила. «Нет ни одного мужчины, который хоть раз в жизни не имел отношений с замужней женщиной»: 7 звезд об изменах Неверность чаще всего приводит к тому, что пары распадаются. Звезды — не исключение. По этой... 10 августа 08:19

Позднее мама Бритни Спирс, Линн Спирс, поздравила дочку через социальные сети. Она написала, что очень рада за нее, и отметила, насколько счастливой кажется певица.

«Ты выглядишь сияющей и такой счастливой! Твоя свадьба — это свадьба мечты! То, что ты организовала ее дома, сделало ее особенной. Я так рада за тебя! Я тебя люблю», — написала Линн Спирс.

Бритни Спирс уже долгое время не общается с матерью, поскольку та, по ее мнению, находилась в сговоре с отцом. Именно она предложила взять опекунство над певицей. Недавно Бритни Спирс выложила 22-минутное аудиопризнание в свои социальные сети, где в очередной раз рассказала, как ей было плохо под опекой отца, в то время как знавшая об этом мать не помогала ей получить свободу.

Мама Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку потребовалось 20 лет, чтобы осознать свои чувства и, наконец, связать себя узами брака. У звезд было несколько свадеб — первая состоялась в Лас-Вегасе в июле 2022 года, на ней присутствовали лишь дети супругов от предыдущих отношений. Вторая церемония прошла в августе 2022 года.

Еще после свадьбы в Лас-Вегасе мать Дженнифер Лопез, Гваделупе Родригез, поделилась с лучшей подругой дочери, телеведущей Санни Хостин, своим мнением о паре. В интервью для программы The View Хостин призналась, что Гваделупе одобрила брак дочери с Беном Аффлеком. Она считает, что супруги будут жить долго и счастливо.

«Лупе всегда говорила, что Бен — ее настоящая любовь», — поделилась Санни Хостин.

И для Дженнифер Лопес, и для Бена Аффлека это не первый брак. Певица была замужем за актерами Охани Ноа и Крисом Джаддом, а также за певцом Майком Энтони. Аффлек состоял в браке с актрисой Дженнифер Гарнер.

Мама Арсения Шульгина

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В 2020 году предприниматель Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, сыграл свадьбу с Лианой Волковой. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе, а после отпраздновала это событие в одном из загородных клубов. Среди гостей были многочисленные звезды, например, Яна Рудковская, Эмин Агаларов, Николай Басков.

Певица Валерия признавалась в интервью Дни.ру, что предлагала помощь своему сыну в подготовке торжества, однако тот не принял ее.

«Я хотела помочь, но он отрезал: «Очень вас ценю и люблю, но сделаю свадьбу такой, какой сам ее хочу видеть. Вас я тоже приглашу в качестве главных гостей на этом празднике».

При этом певица отметила, что ее младший сын еще до свадебной церемонии давно жил самостоятельно, ни от кого не зависел.

С Лианой Волковой он стал встречаться в 2019 году, а уже в июле 2020 года сделал ей предложение. В 2021 году пара стала родителями — у них родилась дочка Селин.