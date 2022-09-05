«Она пыталась нас развести, чтобы ее папа был один»: певица Анири – о браке после семейных трагедий

Российская певица и блогер Анири работала в детском саду – сначала нянечкой, потом воспитателем. Там, будучи мамой двоих детей, она познакомилась со своим будущим мужем – вдовцом, многодетным отцом, младший сын которого ходил к ней в группу. Сначала старшая дочь мужчины была против их союза, но конфликт разрешился, и теперь у супругов пятеро детей на двоих. Анири рассказала «Газете.Ru», как найти счастье после жизненных трагедий.

Я родилась в маленьком живописном городке Торжок Тверской области. Он чем-то похож на Москву, потому что тоже находится на семи холмах. Это очень старый город, в нем много церквей, он утопает в зелени, маленькие домики – уютный городок.

Мой папа-музыкант смог увлечь меня музыкой, и в четыре года я впервые вышла на сцену в детском саду с папиной музыкальной группой. Когда я подросла, начала участвовать в вокальных конкурсах, занимала первые места. После колледжа я переехала в Москву, стала вокалисткой кавер-группы «Кинокомедия».

В «Кинокомедии» я проработала восемь лет, но потом мне пришлось покинуть коллектив. К тому времени у меня было двое детей, нужно было отдавать их в детский сад, а очереди в Подмосковье были расписаны на пять лет вперед. И я придумала устроиться на работу в детский сад, чтобы потом подтянуть туда своих детей. Так как у меня было педагогическое образование, решила попробовать себя в роли воспитателя, но воспитателем меня взяли не сразу. Сначала я согласилась поработать нянечкой и смогла устроить своих детей в сад.

Мне еще бабушка давным-давно говорила: «Родила детей, забудь про себя».

Дети у меня долгожданные. Долгое время у меня не получалось забеременеть, и когда они появились, я даже мысли не допускала, что их будет воспитывать кто-то чужой. Я ушла из коллектива «Кинокомедия» и ни разу об этом не пожалела. Тогда я еще была замужем за своим первым супругом, и он одобрил мой выбор. Говорил, что работа в детском саду – дело благородное. Наверное, он никогда серьезно не относился к моему увлечению музыкой и пением. Несмотря на попытки сохранить семью, с первым мужем мы разошлись – любовь прошла.

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В детском саду я была поглощена новой работой, мне хотелось себя проявить: я была там лучшей нянечкой. А через несколько месяцев меня поставили воспитателем. Было непросто, но именно благодаря этой работе я встретила своего мужа Александра.

С Александром мы познакомились в детском саду – он приводил своего самого младшего сына Егорку ко мне в группу. «Если человек любит, то ревность – это нормально»: Анна Грин – о выводах за 25 лет брака Российская певица Анна Грин замужем уже 25 лет. С мужем они познакомились в День святого... 15 августа 09:51

На тот момент он был женат, и, естественно, я с ним общалась исключительно как с папой своего воспитанника. Мы виделись, может быть, раза три-четыре за весь период нахождения ребенка в детском саду. Первое впечатление о нем было очень приятное – бывают приятные люди, с которыми сразу хочется поговорить. Александр – такой человек. Как-то мы с моей напарницей решили сделать морской уголок для детей, но у нас не было штурвала. Я знала, что Александр связан с каким-то производством и может что-то такое придумать, поэтому обратилась к нему от лица нашей группы. Папа Егорки сделал нам штурвал, передвижной корабль, якорь. Дети были в восторге! Они надевали капитанские фуражки, каждый по очереди был капитаном, ставили в этот корабль стульчики – это был такой мобильный уголок, мы его даже иногда в теплое время года на улицу выносили. И до сих пор в детском саду стоит этот уголок, и уже другие дети в него играют.

На личные темы мы с Александром не общались. Все изменилось, когда его младший сын выпустился из сада. Они переходили в школу, и Александр обратился ко мне за медицинской картой, которую они забыли в саду. Я сказала: «Приезжайте за ней в любое время». Когда я отдавала ему карту, спросила про своего воспитанника Егорку. Тогда Саша рассказал мне, что стал вдовцом. Мы начали общаться – о детях и о том, как они пережили смерть мамы.

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Вскоре у меня умер папа. И он очень меня поддержал, наверное, без его поддержки я бы не пережила тот день. Он был со мной на связи, пытался отвлекать, помогал советом со всей этой бумажной волокитой. С того периода начались наши глубокие отношения.

У Александра было трое детей, а у меня – двое.

Знакомство наших младших детей проходило очень гармонично. Мы придумали такую историю, что он идет с младшим сыном гулять в парк. И я со своими двумя детьми иду гулять в парк. Мы как будто случайно там встречаемся, общаемся, знакомимся. Сходили в кафе. Вот так постепенно мы знакомили младших детей.

А вот старшим детям Александра изначально было сложно принять меня.

Его средней дочке на тот момент было 14 лет. Самый сложный подростковый возраст, девочка потеряла маму (мы познакомились примерно год спустя), рана была очень глубока, и принять какую-либо женщину, видеть ее рядом с папой ей было очень тяжело. Я ее понимала. Я всегда ставила себя на ее место. Как бы я реагировала?

Были и ссоры, и истерики, она пыталась нас развести, чтобы папа был один.

Только благодаря мудрости Саши нам удалось сгладить все острые моменты с детьми, и сейчас все страсти улеглись.

Время, забота, ласка, любовь лечат все. Я никогда не старалась заменить маму, я просто была рядом, продолжала и продолжаю обо всех заботиться.

Я помню, как Александр сделал мне предложение. Как-то утром, когда мы были одни, он готовил завтрак. А у Саши завтрак – это не просто пожарил яичницу, и все. У него здесь какая-то нарезочка, здесь десертик – он накрывает стол, как будто у нас будет пир горой. И вот за очередным таким завтраком он как бы невзначай ставит коробочку на стол. И я понимаю, что в коробочке колечко. И оно моего размера. У меня очень тонкие пальцы, сложно подобрать размер, не знаю, каким образом ему это удалось. Я была счастлива.

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Свадьба проходила на нашей даче. Готовились мы к ней недолго, но она получилась очень душевной. Достаточно посмотреть на наши свадебные фотографии, чтобы понять, насколько это был счастливый и радостный для нас день.

Решение уйти из детского сада было принято мной не сразу и далось мне нелегко. Но в тот момент мы с Сашей уже занялись моей творческой карьерой, он был инициатором. Когда он впервые услышал, как я пою, был поражен: «У меня по телу бегают мурашки, когда ты поешь. Я хочу, чтобы эти мурашки бежали у всех, кто будет тебя слушать!» Он верит, что проект «АНИРИ» станет очень популярным, что наши песни будут слушать миллионы людей. Мы долго думали над сценическим псевдонимом, переставляли буквы и слоги в имени, отчестве, фамилии, а потом кто-то прочел мое настоящее имя Ирина наоборот, и получилось Анири. И всем так понравилось, что мы решили оставить такой вот яркий и запоминающийся псевдоним.

Если говорить о нашей семейной жизни с Александром, то сейчас она похожа на сказку – все как я мечтала. У нас пятеро детей: старшему Дмитрию – 23, дочке Анастасии – 19, Александру – 13, Анюте – 12 и самому младшему Егору – 11.

Мы всегда отмечаем все дни рождения, и неважно, сколько детям исполняется лет – даже если ребенок уже вырос и не живет с нами. Отмечаем в семейном кругу – с родными и близкими, а потом уже дети идут праздновать куда-то самостоятельно.