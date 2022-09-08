«Денег на мясо не было, поэтому сварили бульон из крысы»: истории студенческого быта

Олеся, 36 лет, про пузатый холодильник
Два года мы жили без холодильника, поэтому такие продукты, как йогурт, масло или мясо ели только дома, на каникулах.
И вот летом нам ужасно повезло: старшекурсники съезжали и продали свой старый холодильник. Мне кажется, он переходил из рук в руки не один десяток лет: пузатый, тарахтящий, с дверцей, которую заклеивали на скотч.
Брали его вскладчину, на блок из пяти человек. Мы с соседкой на радостях пошли в магазин и купили какой-то колбасы, пельменей, молока, еще одна девочка, которая жила недалеко, набила морозилку мамиными котлетами и курами на бульон.
На выходных, когда все разъехались кто куда, этот агрегат сломался. Стояла жара, все наши сокровища испортились, мясо потекло и его пришлось съедать максимально быстро, а холодильник нести на помойку.
Олег, 37 лет, про кашу из пельменей
Я рос с мамой, сестрой и бабушкой. Понятное дело, к плите меня подпускали только налить супа, поэтому общежитский быт давался нелегко. Замороженные котлеты у меня регулярно были горелыми, но с сырым фаршем внутри, картошка – пересоленной.
Но самая большая сложность была с пельменями и макаронами – какие только не покупал, они превращались в кашу. Пока случайно не выяснилось, что кидать их надо не в холодную, а в кипящую воду.
Александра, 38 лет, про крысиный бульон
Я тогда только поступила и мало что умела в быту. К счастью, соседка Юля оказалась взрослой и опытной – третий курс. У нее даже была контрабандная электроплитка, которую она прятала от коменданта.
Юля взялась учить меня варить суп. Денег на мясо или курицу не было, поэтому готовили овощной. Вода закипает, мы кидаем в нее морковку, картошку.
И вдруг я вижу, как по шторе бежит крыса, срывается и падает в эту кастрюлю…
Эту сцену я не могу забыть до сих пор. Юлька отреагировал попроще и долго потом со смехом рассказывала, что однажды у нас не было денег на мясо, поэтому сварили бульон из крысы.
Анна, 37 лет, про взрыв сгущенки
У нас было ужасное общежитие с одной грязной кухней на этаж. Дома, когда забываешь снять кастрюлю с плиты, тебя хотя бы запах привлечет или звуки, а тут поставил, ушел – и забыл.
Мы регулярно сжигали рис, гречку, картошку и даже супы. Да и не только мы – на подоконнике все время красовалась батарея замоченных кастрюлек разного размера. Одна девочка ухитрилась расплавить допотопные термобигуди – их кипятили в кастрюле, а потом на них накручивали волосы.
Но самый кошмар был со сгущенкой – я отмечала день рождения и хотела сделать орешки. Поставила варить сразу две банки и прилегла спать.
Когда проснулась и пришла на кухню, ужаснулась: весь потолок и стены были в сгущенке, мало того, в ней же была сохнувшая на кухне одежда.
Я слышала, как другие ребята ругались и грозились вычислить виновных по кастрюле, поэтому сделала вид, что она не моя, а ночью выкинула в мусоропровод.
Наталья, 41 год, про икру без хлеба
Первые месяцы самостоятельной жизни нам было очень сложно планировать бюджет: деньги в большом городе расходились в первую неделю, а потом приходилось питаться, в основном, закрутками, которые я привезла из дома.
Моя подруга Кристина была из Мурманска и мама периодически передавала ей икру и красную рыбу. Ни то, ни другое Кристина, как ребенок, в которого это впихивали все детство, терпеть не могла.
Декабрь выдался особенно тяжелый – я потеряла проездной, у родителей Кристины были какие-то проблемы с деньгами и они задержали перевод. Занимать было стыдно и особо не у кого, поэтому несколько дней мы ели гречку, тыквенное варенье и красную икру. Без хлеба!
Андрей, 36 лет, про воровство трусов
Питался я в студенческой столовой – в общежитии была вкусная и недорогая, а вот с остальными бытовыми моментами было сложнее. Особенно со стиркой.
Я любил белые футболки и рубашки. Конечно, пока жил дома, они были и вправду белоснежными, а в первые же дни самостоятельной жизни стали бурыми. Кто же знал, что нужно замачивать белое и цветное белье отдельно!
Важную информацию о том, что шерсть стирают в прохладной воде, я тоже узнал не сразу. Свитер и шарф, которые получились на выходе, налезли бы разве что на куклу.
А еще у нас регулярно воровали вещи в комнате для сушки, причем по очень странному принципу – дорогие джинсы не брали, но могли украсть носки и трусы. Сушить в комнате места не было, так что каждая стирка была лотереей.