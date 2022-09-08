«Денег на мясо не было, поэтому сварили бульон из крысы»: истории студенческого быта

Сентябрь – время начала школьных и студенческих будней. Бывшие студенты рассказали «Газете.Ru» о смешных, грустных и курьезных бытовых ситуациях, с которыми они сталкивались, когда только съехали от родителей.

Олеся, 36 лет, про пузатый холодильник

Два года мы жили без холодильника, поэтому такие продукты, как йогурт, масло или мясо ели только дома, на каникулах. «Если у мужа аллергия на котов, это не проблема котов» Согласно одному из опросов ВЦИОМ, у 68% россиян в семье есть домашние животные, в основном... 29 августа 09:13

И вот летом нам ужасно повезло: старшекурсники съезжали и продали свой старый холодильник. Мне кажется, он переходил из рук в руки не один десяток лет: пузатый, тарахтящий, с дверцей, которую заклеивали на скотч.

Брали его вскладчину, на блок из пяти человек. Мы с соседкой на радостях пошли в магазин и купили какой-то колбасы, пельменей, молока, еще одна девочка, которая жила недалеко, набила морозилку мамиными котлетами и курами на бульон.

На выходных, когда все разъехались кто куда, этот агрегат сломался. Стояла жара, все наши сокровища испортились, мясо потекло и его пришлось съедать максимально быстро, а холодильник нести на помойку.

Олег, 37 лет, про кашу из пельменей

Я рос с мамой, сестрой и бабушкой. Понятное дело, к плите меня подпускали только налить супа, поэтому общежитский быт давался нелегко. Замороженные котлеты у меня регулярно были горелыми, но с сырым фаршем внутри, картошка – пересоленной.

Но самая большая сложность была с пельменями и макаронами – какие только не покупал, они превращались в кашу. Пока случайно не выяснилось, что кидать их надо не в холодную, а в кипящую воду.

Александра, 38 лет, про крысиный бульон

Я тогда только поступила и мало что умела в быту. К счастью, соседка Юля оказалась взрослой и опытной – третий курс. У нее даже была контрабандная электроплитка, которую она прятала от коменданта.

Юля взялась учить меня варить суп. Денег на мясо или курицу не было, поэтому готовили овощной. Вода закипает, мы кидаем в нее морковку, картошку.

И вдруг я вижу, как по шторе бежит крыса, срывается и падает в эту кастрюлю…

Эту сцену я не могу забыть до сих пор. Юлька отреагировал попроще и долго потом со смехом рассказывала, что однажды у нас не было денег на мясо, поэтому сварили бульон из крысы.

close 100% Pexels

Анна, 37 лет, про взрыв сгущенки

У нас было ужасное общежитие с одной грязной кухней на этаж. Дома, когда забываешь снять кастрюлю с плиты, тебя хотя бы запах привлечет или звуки, а тут поставил, ушел – и забыл.

Мы регулярно сжигали рис, гречку, картошку и даже супы. Да и не только мы – на подоконнике все время красовалась батарея замоченных кастрюлек разного размера. Одна девочка ухитрилась расплавить допотопные термобигуди – их кипятили в кастрюле, а потом на них накручивали волосы.

Но самый кошмар был со сгущенкой – я отмечала день рождения и хотела сделать орешки. Поставила варить сразу две банки и прилегла спать.

Когда проснулась и пришла на кухню, ужаснулась: весь потолок и стены были в сгущенке, мало того, в ней же была сохнувшая на кухне одежда.

Я слышала, как другие ребята ругались и грозились вычислить виновных по кастрюле, поэтому сделала вид, что она не моя, а ночью выкинула в мусоропровод.

Наталья, 41 год, про икру без хлеба

Первые месяцы самостоятельной жизни нам было очень сложно планировать бюджет: деньги в большом городе расходились в первую неделю, а потом приходилось питаться, в основном, закрутками, которые я привезла из дома.

Моя подруга Кристина была из Мурманска и мама периодически передавала ей икру и красную рыбу. Ни то, ни другое Кристина, как ребенок, в которого это впихивали все детство, терпеть не могла.

Декабрь выдался особенно тяжелый – я потеряла проездной, у родителей Кристины были какие-то проблемы с деньгами и они задержали перевод. Занимать было стыдно и особо не у кого, поэтому несколько дней мы ели гречку, тыквенное варенье и красную икру. Без хлеба!

close 100% Pexels

Андрей, 36 лет, про воровство трусов

Питался я в студенческой столовой – в общежитии была вкусная и недорогая, а вот с остальными бытовыми моментами было сложнее. Особенно со стиркой.

Я любил белые футболки и рубашки. Конечно, пока жил дома, они были и вправду белоснежными, а в первые же дни самостоятельной жизни стали бурыми. Кто же знал, что нужно замачивать белое и цветное белье отдельно!

Важную информацию о том, что шерсть стирают в прохладной воде, я тоже узнал не сразу. Свитер и шарф, которые получились на выходе, налезли бы разве что на куклу.

А еще у нас регулярно воровали вещи в комнате для сушки, причем по очень странному принципу – дорогие джинсы не брали, но могли украсть носки и трусы. Сушить в комнате места не было, так что каждая стирка была лотереей.