В каком возрасте можно отпускать ребенка в школу без сопровождения: мнения психологов

Самостоятельная дорога в школу и обратно домой может угрожать неопытному ребенку множеством неприятностей. Однако рано или поздно сыну или дочери придется ходить на учебу без сопровождения родителей. В каком возрасте можно отпустить ребенка на уроки одного и от чего это зависит? Своем мнением с «Газетой.Ru» поделились четыре психолога, один из которых – эксперт по безопасности.

«В городе – в 10-11 лет, в сельской местности – в 7-8»

Ольга Саломатова, психолог, младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ:

— Большинство городских детей начинают самостоятельно ходить в школу и возвращаться домой в возрасте 10-11 лет или в 4-5 классе. Обычно в этом возрасте они уже хорошо ориентируются в районе и знают правила дорожного движения.

Дети, проживающие в сельской местности, начинают самостоятельно ходить в школу раньше – в 7-8 лет или во 2 классе. Сельские дети обычно добираются до школы в компании старших друзей.

Приведенные возрастные нормы условны. При определении того, может ли ребенок уже добираться до школы самостоятельно, родителям следует учитывать следующие факторы:

– насколько ребенок в целом самостоятелен, гулял ли он один во дворе, оставался ли один дома;

– знает ли наизусть свои имя и фамилию, имя и фамилию родителей, их телефон, домашний адрес;

– знает ли правила дорожного движения, правила общения с незнакомцами, сможет ли позвать на помощь в случае опасности;

– далеко ли школа находится от дома, нужно ли ехать на общественном транспорте, идти по пустырям или мимо строек, переходить магистрали.

Перед тем как отпускать ребенка в «самостоятельно плавание», родителям нужно несколько раз пройти путь до школы и обратно вместе с ребенком, обращая его внимание на ключевые ориентиры на маршруте.

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«Хорошо, если к концу начальной школы ребенок сможет ходить в школу самостоятельно»

Елена Кадирова, семейный психолог, эксперт телеканала «Мама»:

— На этот вопрос нет однозначно правильного ответа. Необходимо учитывать большое количество индивидуальных факторов: как далеко находится школа, нужно ли ребенку переходить дорогу, сможет ли он найти путь самостоятельно и дотянуться до кнопки домофона, насколько у него уже развита волевая сфера (ведь иначе он просто может заиграться на площадке по дороге) и так далее.

В первом классе маме или папе лучше сопровождать ребенка, потому что на него и так уже свалилось много новых обязанностей, связанных с поступлением в школу, и ему нужно время для адаптации. Исключением может быть ситуация, когда школа находится у вас во дворе и вы можете наблюдать за ребенком из окна.

Привыкать к самостоятельным походам в школу ребенку будет проще постепенно. Сначала вы можете вместе доходить до какого-то места, близкого к школе, а оставшийся небольшой участок ребенок может идти один. Постепенно расстояние будет увеличиваться, и в какой-то момент ребенок пройдет весь путь самостоятельно.

Как и в любом вопросе воспитания, здесь важно соблюдать баланс. Как не стоит отправлять ребенка одного в школу с первого же дня учебы, так и не стоит затягивать с развитием навыка самостоятельности в этом вопросе. Будет хорошо, если к концу начальной школы ребенок сможет ходить в школу самостоятельно.

«Ребенок должен уметь останавливать себя фразами типа «Туда нельзя идти, хотя и хочется»

Ольга Бочкова, клинический семейный психолог, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой:

— Самостоятельность не приходит с возрастом, поэтому вопрос: «С какого возраста можно отпускать ребенка одного?» не совсем верный. Во-первых, ребенок должен этого захотеть. Часто дети даже не просятся гулять одни. Значит время не пришло. Вы просто можете потихоньку обучать их нужным навыкам. Во-вторых, есть психологическая готовность. В связи со сменой роли в 6-8 лет ребенок проходит очередной возрастной кризис. В результате формируется важное новообразование – произвольность поведения.

Произвольность поведения – способность самостоятельно управлять своими поступками, настроением, желаниями. Это такое волевое поведение. Дошколята еще очень спонтанны и ведомы. Если они сталкиваются с интересной ситуацией, то вероятнее всего при решении, как поступить, они будут руководствоваться ситуативным интересом, а не правилами, которые обсуждали с родителями.

У них просто нет еще такой способности – волевым усилием остановить себя и сказать: «Нельзя идти смотреть котиков, хотя очень хочется». «У ребенка могут возникнуть панические атаки и суицидальные мысли»: почему нельзя бить детей В некоторых семьях среди «методов воспитания» практикуются физические наказания детей. Однако многие... 06 сентября 13:22



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Этот навык можно сформировать и с дошкольником, но для этого нужны регулярные и целенаправленные тренировки с ребенком. Судя по моему опыту, родители не готовы к таким нагрузкам. Значит, терпите и ждите. Важно помнить, что произвольность не есть самостоятельность. Произвольность – способность остановить себя, свои желания усилием воли. То есть, в ситуации, когда ребенок не хочет делать домашнюю работу, он злится, но при этом усилием воли он заставляет себя сесть и сделать ее. Или в момент, когда ребенка зовут убежать на другую площадку, он сильно этого хочет, но понимает, что с родителями обсуждал другое, поэтому говорит: «Нет, я должен сначала предупредить родителей».

Или ребенок очень хочет пойти и полазать по гаражам, но усилием воли останавливает себя и говорит: «Я не пойду, это опасно». Вот эти вот «Не пойду в гаражи», «Предупрежу родителей» – это те знания и навыки, которым родитель должен обучить ребенка к моменту его самостоятельности, то есть до того, как ребенок останется один на один с улицей и посторонними людьми.

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«Оптимальным для большинства детей является возраст 9-11 лет»

Любовь Климова, психолог, специалист по половому воспитанию, автор проекта Teen class:

— Оптимальным для большинства детей является возраст 9-11 лет. Как правило, ребенок уже хорошо знает путь до школы, правила дорожного движения и безопасного поведения на улице.

Важно помнить, что дети, которых раньше всегда отвозили в школу на транспорте, не могут сразу понять безопасность дорожного движения.

Поэтому сначала необходимо потренироваться ходить в школу, чтобы помочь ему развить пространственное мышление и навыки безопасности на дороге как пешехода.

Хорошей практикой станет предварительное задание вынести самому мусор, погулять с собакой или сходить в магазин за углом. Так вы сможете оценить готовность к дороге без сопровождения.

Самостоятельная дорога в школу – это повод углубить знания и навыки безопасности ребенка:

– выучить наизусть свой адрес и номера телефонов родителей;

– всегда заряжать и не выключать мобильный телефон;

– не использовать наушники и не смотреть в телефон в дороге;

– носить яркую одежду со светоотражающими элементами;

– знать как минимум два безопасных маршрута до места назначения (минимальное количество переходов через дорогу, наличие тротуаров, отсутствие строек, лесополосы, бродячих собак);

– знать безопасные места, куда ребенок при необходимости может обратиться за помощью по дороге (ларек, кафе, магазин);

– знать правила пользования лифтом.

Тревожным родителям можно установить приложение для отслеживания перемещений ребенка, первые дни незаметно следовать за ним, объединить школьника с кем-то из его друзей.