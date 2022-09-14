«Неверность раскрывает правду о ваших отношениях»: откуда берутся измены

В каких обстоятельствах возникают любовные треугольники, как пережить измену и не угодить в новые отношения с таким же сценарием — лишь несколько вопросов, на которые американский терапевт Дэвид Ричо отвечает в своей книге «Как быть взрослым в отношениях». Работа ученого, который исследует любовь, опираясь на концепцию осознанности, переведена на 12 языков и переиздается более 20 лет. Недавно книга впервые вышла в России в издательстве «МИФ». С его разрешения «Газета.Ru» публикует отрывок из главы «Страхи и опасности», в котором автор рассказывает о природе неверности.

Считается, что если все делать правильно, то у тебя будет верный супруг и стабильные отношения. Складывается впечатление, что мы воспринимаем это как должное. Преданные люди особенно тяжело переносят уход и неверность. Их эго уязвлено, и горечь остается с ними надолго: «Я думал, что обо мне всегда будут заботиться, а не променяют на кого-то другого (помоложе)». Больнее всего становится в тот момент, когда ты понимаешь: «Он может дарить пять элементов любви (внимание, принятие, признание, привязанность, свободу), но хочет делать это для другой. Раньше он дарил их мне, а потом перестал. Я ждала, когда это вернется, но теперь он больше не со мной».

Неверность раскрывает правду о ваших отношениях. Любовные треугольники возникают в тех случаях, когда в паре есть проблемы, когда мы не хотим отпускать партнера и пытаемся приспособить его к себе. Третьим углом может оказаться любовник, жизненный кризис, зависимость и многое другое. Можно ли решить проблему в паре, избежав появления третьего угла?

Неверность всегда становится проблемой отношений, но никогда не личной проблемой. Жертв и палачей здесь нет. Измена не причина, а симптом проблемы. Появление третьего лишнего не причина отдаления, а лишь повод.

Неверность указывает на то, чего именно не хватает партнеру, а еще обнаруживает то, что мы боимся показывать, например: уязвимость, нежность, игривость, щедрость, сексуальность.

Фрустрированный партнер находит другого для заполнения пустоты, вместо того чтобы проанализировать проблему или хотя бы признать ее наличие. Любовник может оказаться единственным способом разорвать отношения для тех, кто не может сделать это сам. Или же он сможет удовлетворить потребности, которые игнорируются в отношениях. Партнер может удовлетворять потребность в надежном тыле дома с женой, а в острых ощущениях — с любовницей. Или потребность в подчинении удовлетворять с женой, а в доминировании — с любовницей. «Если человек любит, то ревность – это нормально»: Анна Грин – о выводах за 25 лет брака Российская певица Анна Грин замужем уже 25 лет. С мужем они познакомились в День святого... 15 августа 09:51

Потенциальный партнер может отзеркаливать лучше нынешнего или пробудить в человеке доселе неизвестные положительные стороны.

Неверность может быть крайней мерой сохранения отношений, которые себя исчерпали или в которых отсутствует сближение, но избегание близости, если оно имело место с предыдущим партнером, продолжится и в новых отношениях. Из-за непродолжительности встреч с любовником и необходимости держать все в тайне в таких отношениях настоящая близость также невозможна. В результате два партнера дают меньше, чем мог бы дать один. В любовном треугольнике никто не отдает себя полностью. У обманутого партнера неверность пробуждает страх покинутости. Этим объясняется появление ощущения бессилия и всепоглощающей боли. Бессилие в данном случае означает неспособность получить от партнера пять элементов любви, и это дает нам ключ к неразрешенным детским проблемам. В этой ситуации следует проработать с психологом застарелые проблемы, которые вновь напомнили о себе. Неверность кажется следствием случившейся или начавшейся когда-то давно утраты пяти элементов любви. Осознав, что переживания связаны не только с изменой партнера, вы получите обилие психологического материала, давно жаждавшего вашего внимания.

Таким образом, предательство партнера может стать трамплином к личностному росту. Когда один партнер совершает решительный шаг, например уходит к другому, второй может отреагировать каким-то равноценным действием: скажем, тоже может кого-нибудь себе найти. Но внутренний анализ был бы полезнее опрометчивых действий. Месть сладка для эго, но желание отомстить сигнализирует о том, что настоящего проживания горя не произошло. Кроме того, новые отношения не могут нормально развиваться, если их начали ради того, чтобы развеяться. Здоровый человек не будет никого использовать таким образом.

close 100% Издательство МИФ(Манн,Иванов и Фербер)

Ненормально бегать от одного партнера к другому, создавая запасные аэродромы. Взрослый человек уходит в никуда и, пока пребывает в одиночестве, занимается анализом, проработкой и разрешением своих проблем, чтобы изменить жизнь к лучшему. Это благоприятное время для самопознания и исцеления.

К такому положению приводит болезненный, но ценный опыт, необходимый для личностного развития. Положительный момент состоит в том, что разбитое сердце некоторое время остается открытым. Можно ли сохранить его таким в дальнейшем? «Когда увидела, как подруга целует моего мужа, не смогла произнести стоп-слово» Специалисты часто советуют пробовать что-то новое в постели, чтобы разжечь былую страсть или расширить... 06 сентября 10:07

Когда мы сталкиваемся с неверностью партнера, мы задаемся вопросом: «Как он мог так быстро найти себе кого-то другого? Мы были вместе много лет, но я для него — ничто, а она — все, хотя они знакомы два месяца!» Но это как раз понятно: его чувства были лишь проекцией его стремления к идеальному партнеру. Теперь он проецирует свое представление на другую женщину. Дело не в том, что бывшая плохая, а нынешняя хорошая. Мужчина просто сместил свою проекцию, как будто выкрутил лампочку в кухне и вкрутил в спальне. Вероятнее всего, новая женщина не сможет дать ему ничего из того, что сулит проекция. К сожалению, чтобы осознать это, ему придется потерять жену, детей и привычный образ жизни.

Обманутые партнеры часто слышат: «Я люблю ее, а тебя больше не люблю». Может ли любовь в этом контексте означать увлекательную связь, сексуальное удовлетворение, уверенность в себе? «Я тебя больше не люблю» может значить «Я еще привязан к тебе, но это больше не приносит мне удовольствия».

Брошенный партнер может решить, что надо сравнять счет и тоже завести себе кого-нибудь, даже против своего желания. Подобные решения родом из шестидесятых. Модную тогда свободную любовь не назовешь заботой о себе.

Прислушивайтесь к своему телу и помните, что отношения должны быть искренними и счастливыми, а не превращаться в сплошное мучение.

Третий лишний причиняет обманутому партнеру много боли. С духовной точки зрения правильным будет обещать себе (если это актуально, то прямо сейчас) никогда не оказываться в таком положении. Не вступайте в связь с несвободным человеком, пока он не разберется со своими отношениями. Пообещайте не причинять боль уязвимым людям. Это применение духовности на практике.

В завершение хотелось бы отметить, что верность — более широкое понятие, чем моногамия. Это еще и обязательство решать проблемы, в том числе не расходиться из-за одной измены, а проанализировать ее и принести взаимные извинения. После этого можно снова быть верными друг другу и вместе работать над улучшением отношений.