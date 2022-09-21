Развить у ребенка творческие способности и не сломать психику – это возможно?

Как узнать, есть ли у ребенка творческий потенциал, в каком случае развитие такого потенциала приведет к успеху, а в каком — сломает психику, в интервью «Газете.Ru» рассказал директор Лаборатории языковых, межкультурных и творческих компетенций ВШЭ, обладатель PhD Городского университета Нью-Йорка по специальности «Экспериментальная психология» Анатолий Хархурин. Также эксперт поделился примерами упражнений на развитие творческого мышления, которые можно делать дома.

– Творческое мышление — это природный дар или способность, которую можно развивать?

– Каждый человек обладает способностью к креативному мышлению — эту точку зрения разделяю я и многие коллеги-ученые. Мы это называем креативным потенциалом. Любой ребенок рождается с этим потенциалом, и наша задача его развить.

– Есть ли какой-то способ измерить потенциал? Создать спутник и агроровер, освоить кузнечное дело: какие навыки можно получить в школе Получить первый опыт в ракетостроении, освоить конструирование спутников, разобраться в основах... 04 июля 13:31

– Этой темой занимались многие ученые, на мой взгляд наиболее выдающийся среди них американский ученый-психолог Пол Торренс. Он разработал серию тестов оценки креативного потенциала: так называемые тесты на дивергентное мышление — способность создавать большой пул идей — когда человеку ставят задачу, и он выдает разные, зачастую не связанные друг с другом решения. Довольно продолжительное время в научной среде считалось, что дивергентное мышление — это основной механизм творческого мышления. Сейчас ученые выдвинули множество других идей, и эта версия отошла на второй план. Тем не менее тесты на дивергентное мышление продолжают использоваться как тесты на оценку креативного потенциала.

– Если каждый человек обладает этим потенциалом с рождения, что же происходит потом? Ведь далеко не все взрослые могут похвастаться развитым творческим мышлением.

– Торренс утверждал, что существует критический возраст, в котором творческий потенциал пропадает. Это приблизительно 8-9 лет. Ученый обозначил его термином fourth-grade slump — «спад четвертого класса» (в американской системе образования дети в 9 лет уже посещают четвертый класс, так как идут в школу раньше, чем в России — «Газета.Ru»).

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– Почему это происходит?

– Изначально ребенок рождается с бесконечным потенциалом для творчества. Если мы просим его решить какую-либо задачу, то он делает это таким образом, что решение по всем критериям соответствует высокотворческой деятельности (процесс, который требует от взрослого человека специфических личностных качеств, определенного мышления и навыков — «Газета.Ru»). Но маленький ребенок не может знать, что это такое. По всей видимости, это становится возможным за счет отсутствия до 7-8 лет у детей категориального мышления.

Мы, взрослые, мыслим устоявшимися категориями — есть «мебель», «дома», «животные», «птицы» и так далее — и нам сложно переходить из одной категории в другую. У дошкольника эта способность пока не сформировалась, поэтому любая его идея будет творческой! Но потом он познает, что такое категориальное мышление. Ему начинает нравиться делать что-то так же, как и другие (то есть мыслить стандартно). И постепенно творческий потенциал иссякает. Проверить это можно с помощью диагностики на способность мыслить нестандартными категориями, представленной в 1994 году ученым Томасом Вордом.

Если внешний мир не подпитывает, не дает развить творческий потенциал, получаются послушные детишки — они радуют родителей и учителей, но совершенно не радуют общество, которое ожидает от них идей, которые помогут справиться с огромным числом проблем.

– Что же делать, чтобы дети сохранили творческую искру?

– Как мы подпитываем наши мышцы? Идем и тренируем их. Как мы подпитываем сознание? Даем ему информацию, которую надо перерабатывать. Так и с творческим мышлением: если выполнять определенные упражнения, то искра не угаснет.

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– Можно ли доверить сохранение потенциала школе? Или лучше отдавать ребенка на курсы, или заниматься дома?

– На среднестатистическую школу вряд ли можно положиться в этом вопросе.

В учебной программе до сих пор преобладают задания на конвергентное мышление, которое противопоставляется дивергентному мышлению и ведет к поиску единственно правильного решения, которое уже дано и которое можно найти в конце учебника.

Мы с коллегами из Лаборатории языковых, межкультурных и творческих компетенций в Высшей школе экономики придумали, как, не меняя школьную программу, внедрять в нее задачи на развитие творческих способностей.

– Где об этом можно узнать подробнее?

– Мы даем эти знания и навыки в виде тренинга для педагогов. Он состоит из трех модулей (креативные, межкультурные и мультиязычные компетенции), которые распределены по семестрам. То есть сначала мы даем учителям знания и навыки на развитие этих компетенций, затем они применяют их на практике, а мы даем им поддерживающие модули — устраиваем лектории, воркшопы, где разбираем сложные случаи, обсуждаем, как развивать у детей любознательность, создавать в классе благоприятный климат, что сделать для уменьшения профессионального выгорания и другое.

Изначально мы хотели работать с детьми. Но в процессе создания программы поняли, что важно заниматься не с отдельными учениками, а именно с их наставниками. Наша задача — изменить сознание учителя, а уже учитель, с новым взглядом на систему образования, сможет развить нужные компетенции у своих учеников.

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– Как родители могут помочь ребенку тренировать креативное мышление?

– Я прямо сейчас вам дам задание из теста на дивергентное мышление. Представьте, что вы можете передвигаться по воздуху без самолета и другого вида транспорта, какие у вас возникнут проблемы?

– Мне кажется, что мне не хватит воздуха.

– Так, это первая проблема.

– Я не смогу передвигаться быстро.

– Вторая проблема. Дальше.

– Не понимаю, смогу ли я пересекать границы без разрешения. Если да, было бы здорово!

– Чисто ответ российского гражданина! Когда я проводил этот тест в Нью-Йорке, то у меня среди испытуемых было много иммигрантов из России. И очень многие так написали: «Я смогу проходить границы без паспорта, классно». Вот вам и пример. Интересно, смешно, дети с удовольствием вовлекаются в такую игру. И это тренирует их креативную мышцу.

Другой пример. Предложите ребенку пофантазировать, что вы приехали в Рим. Вы гуляете и посещаете Капитолий, Колизей. Далее вы вспоминаете, что в какой-то момент Рим стал республикой и предлагаете подумать, что было бы, если этого бы не произошло. Такое задание подойдет ученикам средней школы. Ребенок, имея знания по предмету, может пофантазировать на тему, которую только что изучил.

И таких упражнений можно придумать очень много.

Слышали тест про игру «Шесть шляп»? Она подходит для групповой активности. Каждая шляпа обозначает определенную точку зрения (эмоциональную, критическую и др.), используя которую нужно интерпретировать выбранную историю. Суть игры — увидеть, что одну и ту же историю (проблему) можно увидеть с разных ракурсов. Детям будет интересно интерпретировать сказки, например, «Колобок» или «Красную Шапочку».

– Если родители не готовы браться за занятия, есть ли хорошие курсы, куда можно отвести ребенка?

– В России работают точечные курсы, которые развивают когнитивные и креативные способности. Но чаще всего это курсы коммерческого характера.

Вместе с издательством «Просвещение» мы обсуждаем возможность запустить в их «Родительском университете» короткие вебинары, которые покажут родителям, что помогать развивать детям творческие способности не сложно.

Мы, родители, любим делегировать какие-то полномочия учителям, но выхлоп от этого может быть не таким, какого мы ждем. Один раз разобравшись в теме, родители могут сами придумывать истории, давать задания — делать это мимоходом, в повседневном общении — и таким образом стимулировать человека к творческому развитию.

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– Что вы думаете о курсах ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), на которые сейчас модно отдавать детей?

– Во всем мире существует множество разных программ развития креативных способностей. ТРИЗ популярен именно в России, потому что эту методику разработал советский изобретатель Генрих Альтшуллер в 60-70 годах прошлого века. Тест: сможете ли вы сойти за «своего» в разных регионах России В каждой области России есть словечки, которые понимают только местные. Так что будьте готовы... 29 июля 08:38

Водить ребенка на ТРИЗ — замечательно. Лучше это, чем ничего, но здесь есть свои нюансы. Во-первых, методика изначально была создана для решения технических задач (инженерные творческие задачи), во-вторых, она больше не о креативности, а об инновациях. Между этими понятиями существует достаточно серьезная разница. Они базируются на одних и тех же когнитивных процессах, но результат, который мы получаем, разный. Инновация ориентирована на создание конечного продукта, у нее больше прикладного значения, в то время как креативность — это история про изменение сознания. ТРИЗ был заточен именно под решение конкретных задач. Креативных, никто не спорит, но технических и имеющих прикладной характер. Кому-то это вполне подойдет.

Но если родители хотят отдать ребенка туда, где у него будут развивать широкий спектр творческих возможностей, занятий по ТРИЗ может быть недостаточно. Например, если семья прочит ребенку карьеру художника, то отдавать его на ТРИЗ — не самая удачная затея.

– Сейчас в мире есть большая потребность в развитии креативного мышления — это звучит буквально отовсюду. Быть обычным, мыслить стандартно становится чем-то стыдным, а выражение «шаблонное мышление» приобрело негативную коннотацию. Плохо ли, если человек мыслит стандартно?

– Тут все зависит, с чьей перспективы мы смотрим на мышление. Есть некоторые институции, которые предпочитают, чтобы общество мыслило стандартно: таким обществом намного легче манипулировать. Есть другие институции, которые понимают необходимость творческого мышления и понимают, что без такого мышления изменения невозможны.

Нельзя дать однозначную оценку способности мыслить стандартно. Любой команде нужны люди, которые думают стандартно.

Представьте, что команда — это лошадь, которая везет повозку. Если люди с креативным мышлением, это кобыла, несущаяся вперед, то люди со стандартным мышлением — это узда и шоры, которые позволяют животному двигаться в нужном направлении. Коллективу всегда нужны и специалисты с ярко выраженным креативным настроем и те, кто смотрит на задачу стандартно. Одного заносит в одну сторону, второго — в другую. В итоге две разнонаправленные силы заставляют «колымагу» двигаться в правильном направлении.

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– Стоит ли развивать у ребенка творческие способности, если он противится, говорит, что ему неинтересно? Надо ли пробовать разные подходы?

– Мы не можем применять одни и те же методики обучения ко всем детям, так как у каждого ребенка свой склад характера. Есть те, кто более предрасположен к инновационным идеям, к риску и к дивергентному поведению, а есть те, кому это не близко. И когда мы заставляем ребенка, у которого характер не предполагает революции, мыслить нестандартно, мы ломаем его характер. Он мог бы стать прекрасным исполнителем (например, клерком или чиновником), выполнять важную и ответственную работу, в то время как родители изо всех сил стараются сделать из него художника. То же самое — если семья с помощью давления наставляет ребенка, обладающего душой художника, на путь юриста или бюрократа.

И в том и в другом случае внутренний потенциал человека не соответствует тем ожиданиям, которые на него возлагают. И это разрушает психику ребенка, приносит ему кучу комплексов.

Поэтому невероятно важно общаться с ребенком, знать его личностные качества, чтобы понимать, насколько ему подходит тот или иной тип мышления.