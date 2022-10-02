«Учитель даже бутылку пива не может купить». Педагоги — о школьных правилах

Ко Дню учителя «Газета.Ru» поговорила с учителями российских школ и узнала, какие требования школа предъявляет к их внешнему виду, увлечениям и соцсетям. А юристы прокомментировали эти истории и напомнили, что у учителей есть право на личную жизнь. Имена педагогов изменены по их просьбе.

Евгений, учитель информатики, Московская область

«Не работайте в школе в микрорайоне, в котором живете»

— В принципе, все, что позволено или не позволено учителю, во многом зависит от учебного заведения. Но давайте смотреть на какие-то общие места. Внешний вид учителя, на мой взгляд, скорее история не про позволение, а про честность.

Во многих школах учеников просят соблюдать деловой стиль во время учебы (в школах полного дня требуют его соблюдать в первой половине дня), соответственно, внешний вид педагога не должен противоречить данным требованиям.

Если же говорить про соцсеточки, то в целом есть две линии поведения — либо вы публикуете, что вашей душеньке угодно, можете даже показывать, как вы спиваетесь в свободное от работы время, но это все должно происходить на «закрытке» по нескольким причинам. Во-первых, для кого-то из детей вы можете быть примером. Во-вторых, такой контент — дополнительный повод на вас нажаловаться недовольным родителям. В-третьих, есть некоторый контент в интернете, который должен оставаться только для друзей.

Открытые аккаунты стоит использовать для формирования некоторого публичного образа и показывать там что-то полезное.

Я, например, говорю либо про интеллектуальные игры (которые веду), либо про информатику (которую преподаю), либо жалуюсь (все учителя любят поныть, это факт). Развить у ребенка творческие способности и не сломать психику – это возможно? Как узнать, есть ли у ребенка творческий потенциал, в каком случае развитие такого потенциала... 21 сентября 16:52

Благодаря интернету теперь дети знают, что учителя живые люди, и помимо того, что они ведут уроки и ходят в туалет, у учителей есть какая-то своя жизнь вне школы. Хобби никакие в целом не порицаемы ни родителями ни детьми, если, конечно, это хобби не имеет возрастных цензов. В противном случае стоит позаботиться, чтобы это не стало сюрпризом для администрации.

Влияние администрации на педагога определяется где-то в районе собеседования и производственных собраний. После них становится понятно, что можно, а что нельзя.

С родителями сложнее. Главное помнить, что все люди разные, и кто-то воспринимает все адекватно, а кто-то может иметь претензии к тому, что у вас на голове волосы, или что вы носите олимпийку с полосками. И еще в департамент образования написать об этом. Влияние родителей может снизить администрация, особенно если вы четко обозначаете личное пространство.

Но, от греха подальше, лучше не давать таким людям лишних поводов для разговоров о том, как вы не соответствуете профстандартам. Поэтому хорошо преподавайте и не работайте в учреждении в микрорайоне по месту жительства.

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Динара, учительница английского, Петропавловск-Камчатский

«Стараюсь придерживаться устава школы, не без исключений»

— Считаю, что учитель должен показывать пример детям, но не все это делают. Так, у нас в школе учитель музыки ходит, как ей вздумается: в кожаных лосинах, кедах, с красными губами. Все уже к этому привыкли — поэтому не обращают внимания. Администрация тоже ничего не говорит, хотя не то чтобы одобряет.

Я не считаю такое поведения запретным — у меня есть знакомые коллеги с татуировками, с пирсингом в носу, кто-то носит дреды — все-таки это личное дело учителя. Не понимаю, как это сказывается на работе.

Что касается меня, я такого себе не позволяю. Люблю выглядеть красиво и достойно, соблюдаю деловой стиль — потому что мне нравится быть для детей примером. И я очень часто слышу «вы такая красивая» или «вы так хорошо выглядите», «у вас классный маникюр», «ухоженные волосы» и другие комплименты.

Есть устав школы, стараюсь придерживаться его, конечно, не без исключений. Моя слабость — ногти кислотного цвета. Ни от директора, ни от родителей ничего по этому поводу не слышала. А вот дети часто делают комплименты моему маникюру. Приятно!

Владимир, учитель химии, Волгоград

«Не обсуждаю с детьми религию и политику»

— Администрация нам четких запретов относительно того, что можно, а что нельзя, никогда не ставила. Я стараюсь не обсуждать с детьми политику и религию. Не лезу в эти темы как минимум потому, что мой предмет научно-технического цикла никак с ними не соприкасается.

Что касается внешнего вида, строгих требований в моей школе нет. Коллеги одеваются в свободном стиле. Некоторые носят яркие прически. У меня в прошлом году тоже были волосы кислотного цвета — никаких комментариев от начальства не поступало.

От того, что мы поменяем обложку книги, ее содержание не изменится.

То же самое и с внешним видом учителей.

С детьми я общаюсь и в школе, и в соцсетях — без фривольностей, но по-дружески. Опять же — жалоб не поступало.

Мы с коллегами стараемся придерживаться нормативной базы. Если вы любитель выпить, то, разумеется, это не стоит делать на рабочем месте, потому что это запрещено правилами. Есть уставы, локальные акты организации — в них могут быть прописаны разные требования к учителям, но это не должно противоречить 273 ФЗ «Об образовании». Если у администрации и родителей есть необоснованные претензии, то всегда можно апеллировать к закону.

Елена, учитель русского и литературы, Москва

«Личная жизнь учителя должна быть спрятана от детей»

— У нас жесткие правила относительно внешнего вида и поведения учителя, установленные администрацией. Не разрешается одежда свободного стиля, только костюмы. Требование справедливое, ведь и дети носят форму. Никаких ярких волос и ногтей. Маникюр только бежевый классический. Даже рисунки на ногтях запрещены.

У нас есть коллега, которая всегда ходит только в пиджаках — руки никогда не открывает. И как-то мы узнали почему. Ей стало плохо, она сидела в учительской, из медкабинета поднялась медсестра измерить давление. Для этого коллеге пришлось снять пиджак. Когда она сделала это, мы с удивлением узнали, что на всю правую руку у нее сделана татуировка. Она смутилась и попросила никому не говорить. Директор знает, но просит ее скрывать, так как у нас такое не приветствуется.

Кроме внешнего вида, нам надо следить за соцсетями. Упаси боже выложить туда что-то лишнее. Был случай, когда учитель опубликовал снимок, на котором он держал бутылку алкоголя. За это его уволили. Ну как уволили... надавили, и он ушел сам. Нельзя выкладывать фотографии, где ты в купальнике или полуголый. Надо отслеживать, что ты пишешь. Личная жизнь учителя должна быть от детей спрятана.

Часто учителя заводят в соцсетях несколько аккаунтов: один для себя, где выкладывают все, что хотят, второй — общественный, где все прилично.

Вообще больше всего не везет учителям, которые работают в школе рядом со своим домом. Они даже бутылку пива не могут купить без оглядки, выйти на улицу в растрепанном виде. Вокруг много знакомых детей, их родителей. Пойдут разговоры. Школа просит купить рабочие тетради? Обращайтесь в прокуратуру Может ли учитель поставить двойку за невыполненную домашнюю работу, заданную на лето? А... 21 августа 17:05

Есть стереотип, что учитель — это образец для подражания, и все ждут, что ты всегда будешь правильным. Администрация давит, чтобы так и было. Но у нас всегда будут свои маленькие секретики, мы же люди. Пока же учителя стараются соответствовать установленным директором стандартам. Особенно московские, которые получают немало и держатся за свою работу. При этом не могу сказать, что работодатель держится за свои кадры. В Москве замену тебе найдут быстро.

Я не приду в школу с серьгой в носу или в джинсах, не сделаю татуировку на видном месте — иначе, чего я буду ждать от детей… Если я хожу в костюме, то и с детьми будут держаться уважительно и строго. И они будут соответствовать: не ходить с голыми пупами и не вести себя как дикари. Мы понимаем целесообразность требований администрации. И стараемся их придерживаться.

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Ольга, учитель группы продленного дня, Москва

«Идеальный учитель не должен иметь странные хобби вроде танцев на шесте»

— Я работаю в педагогической сфере уже пять лет. Из них год в школе, потом пару лет репетитором у детей начальной школы. Сейчас работаю воспитателем у школьников в частном образовательном комплексе. У нас много требований к учителям. Начиная с подготовки учителя и заканчивая обязанностью соблюдать профессиональный этикет. Учительница должна приходить на работу в юбке ниже колен, нижнее белье не должно быть видно, цвета одежды спокойные. Татуировки закрыты, пирсинг спрятан. У моей коллеги есть татуировка на голени, она ее постоянно скрывает брюками либо черными колготками.

Идеальный учитель (по мнению большинства коллег и родителей) не должен иметь странные хобби, вроде танцев на шесте.

В идеале это человек, который все время повышает квалификацию, а в свободное время занимается рисованием, посещает музеи и театры.

Очень многие родители могут влиять на деятельность учителя через администрацию школы. Например, если будет очень много жалоб, его могут уволить.

С детьми надо общаться вежливо, очень осторожно выбирать темы. Они всегда рассказывают дома, что сказал им учитель. Слова-паразиты надо забыть. Дети начальной школы очень быстро впитывают все плохие слова.

На что может влиять администрация школы и как учителю отстоять свои права

Может ли школа обязать учителя соблюдать дресс-код

Как объяснили в беседе с «Газетой.Ru» юристы, школа может утверждать требования к внешнему виду, стилю и форме одежды работников. Это может быть прописано в трудовом договоре или локальном нормативном акте, например, в правилах внутреннего распорядка. С последним должны быть ознакомлены все сотрудники под подпись.

«Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины является обязанностью работника, согласно ст. 21 ТК РФ, игнорирование требований к внешнему виду может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством»,

— рассказала практикующий юрист, член экспертного совета молодежного парламента по здравоохранению при Госдуме Елена Николаева.

Адвокат Адвокатской палаты Ростовской области Анна Салютина подтвердила, что неформальная одежда, пирсинг, яркие волосы и маникюр для педагога разрешены только в том случае, если это допускается локальными актами учебного заведения.

«Однако в российской школе принято придерживаться такого мнения, что морально-этические нормы не должны иметь какие-либо отклонения.

Российская корпоративная учительская этика не терпит хаоса, и поэтому встретить нестандартную одежду или необычный вид учителя — это большая редкость», — подчеркнула Салютина.

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Могут ли учителя уволить за контент в соцсетях

Юрист Николаева рассказала, что запрет на размещение определенной информации действует в отношении сведений, которые охраняются законом и стали известны работнику при исполнении обязанностей. Как обучали детей в Древней Руси: когда открылись первые школы и чему там учили О том, когда были открыты первые школы в Древней Руси, что это были за учреждения, какие книги... 18 июля 08:20

«Например, педагог не вправе размещать информацию о хроническом заболевании своего ученика или выкладывать ответы к ГИА в соцсеть, — объяснила юрист, — Что касается остального контента, школа вправе принимать локальные нормативные акты о нормах профессиональной этики педагогов. В такие документы могут включать рекомендации по ведению соцсетей и недопустимости публикаций аморального характера. Минпросвещения России и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ разработал примерное положение о нормах этики педагогических работников и рекомендовал организациям образования внедрять документ в работу (письмо от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484)».

Николаева объяснила, что в указанном документе педагогическим работникам рекомендуют воздерживаться от размещения в интернете, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей. Определение такой информации закреплено ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В частности, запрещена для распространения среди несовершеннолетних информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи», — подчеркнула специалист.

Педагога могут уволить (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. «Закон не содержит критериев отнесения поступка к аморальному. Решением этого вопроса занимается работодатель. Аморальным проступком может считаться любое нарушение моральных устоев и общепринятых в обществе норм поведения», — сказала юрист Николаева.

Как решать конфликт в правовом поле

Чтобы разрешить разногласия между участниками образовательных отношений, создают комиссию по урегулированию споров. «Комиссии создают все без исключения образовательные организации. Связано это с тем, что часть 11 статьи 43, пункт 2 части 1 статьи 45 и пункт 12 части 3 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ дают обучающимся, родителям и работникам право обращаться в комиссию», — рассказала юрист-эксперт «Актион Образование» Анна Ивлева. При этом юрист отметила, что исполнение решения, вынесенного комиссией, обязательно для спорящих сторон.