«Папа написал на спине моей куртки «Поцелуй меня в задницу»: звезды — о кумирах детства

Кто бы мог подумать, что детская влюбленность может повлиять на будущее ребенка. Герои нашего материала просто подражали любимым актерам и музыкантам, обвешивали плакатами стены своих комнат с изображениями кумиров, посещали концерты звезд и скупали диски с их записями, а впоследствии решили пойти по стопам любимых артистов и связать свою жизнь с творчеством. «Газета.Ru» рассказывает истории шести знаменитостей.

Артем Качер, певец

Личный архив Артема Качера

Стиви Уандер – полностью незрячий музыкант, но при этом оказавший огромное влияние на индустрию. Музыка Уандера есть у меня во всех плейлистах. Любимые песни: All is Fair in Love; Isn't She Lovely; I Just Call to Say I Love You.

А вот посетить его выступление – до сих пор для меня мечта. В последний раз музыкант выступал в 2010 году, мне тогда было 22 года, я только делал первые шаги к большой сцене.

Помню, как однажды перед важным прослушиванием включил в наушниках его Superstition. В песне была такая строчка: When you believe in things that you don't understand, then we suffer («Когда мы верим в то, чего не понимаем, тогда мы страдаем», – Прим. «Газеты.Ru»). Эти слова были сказаны вовремя. Они означали, что, когда мы заведомо верим в провал, у нас ничего не получится. Уандер смог, значит, смогу и я. Его музыка до сих пор вдохновляет меня.

Роман Архипов, певец

Личный архив Романа Архипова

Я рос в эпоху, когда появились первые видеокассеты. Звездами для детей того времени стали Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод ван Дамм, Чак Норрис, Брюс Уиллис. Всем мальчикам хотелось быть, как они – сильными бойцами, каратистами. Не могу сказать, что я прямо подражал им. Скорее я смотрел фильмы, так как в то время они были в новинку. Сейчас иногда пересматриваю кинокартины 1990-х, и они кажутся немного детскими что ли, не серьезными.

Из кино я также любил фантастику. «Звездные войны» – первый фильм, который я посмотрел в кинотеатре. До сих пор являюсь поклонником этой франшизы.

Я рос на рок-музыке: AC/DC, Deep Purple, Брайан Адамс. В свое время мне очень нравилось оформление альбомов у группы Iron Maiden: страшные черепа, обгоревшие люди с топорами. Я носил майки с этими изображениями, у меня висели плакаты группы. Я был страшным металлистом (смеется).

Родители меня поддерживали: вместе с папой мы ездили на «Горбушку», где можно было купить диски. Однажды я уехал к бабушке, вернулся, а папа на спине моей куртки сделал переводилку с группой Kiss. Там было написано: kiss my ass («Поцелуй меня в задницу», – Прим. «Газета.Ru»). Папа тогда не знал английского (смеется).

В подростковом возрасте мне также понравился первый альбом Аврил Лавин – Let Go. Так случилось, что в одном из туров по США я познакомился с музыкантом Mod Sun. Раньше он был рэпером, а сейчас — панк. Мы с ним общались, а теперь он жених Аврил Лавин.

Ирина Поворознюк, хореограф

Личный архив Ирины Поворознюк

В 2007 году мы с подругой купили билеты на премию МУЗ-ТВ. Я тогда только начинала свой путь в роли хореографа. Многие постановки мы готовили именно под песни группы The Pussycat Dolls, где пела моя любимая Николь Шерзингер. Кстати, друзья и знакомые часто сравнивали меня с ней, ведь внешне мы и правда похожи.

Когда мы пришли с подругой на премию, то увидели, что хэдлайнером премии стала именно группа The Pussycat Dolls. Свои эмоции я не могла описать словами. Мне даже удалось сфотографироваться с Николь, попасть за кулисы и пообщаться с ней лично.

DERZY, певица

Личный архив DERZY

В детстве я слушала самую разную музыку. Считаю, что мне очень повезло, тогда на пике популярности были Земфира, Мумий Тролль, Сплин, Nirvana, Limp Bizkit, Децл и многие другие артисты и группы. Любовь к музыке находила отражение и в моем внешнем виде: помню, что носила широкие штаны, пробовала лютый и дерзкий стиль, меняла прически. «Я выпила джин из мини-бара отца»: российские знаменитости о самых стыдных поступках из детства В детстве по глупости мы совершаем разные шалости. А во взрослом возрасте думаем о них иногда... 21 сентября 08:13

Музыку мы слушали всем двором: собирались вместе вечерами, обсуждали, кому какой артист нравится больше. Родители никогда не противились моим увлечениям и переменам, поддерживали меня во всем. А еще в нашем доме всегда звучала классическая музыка, ее обожала моя мама и привила эту любовь мне.

Однако моими кумирами были ребята из группы Rammstein. Я пересмотрела все их клипы, стены в комнате были увешаны плакатами с ними. Я выучила наизусть все песни, хотя и не изучала немецкий (смеется). Меня восхищал необычный внешний вид участников группы, дикие идеи их клипов и невероятный драйв песен. На концерте немецкой рок-группы я побывала уже во взрослом возрасте. Тогда я была во всем черном и в ботфортах на шпильке, протанцевала весь концерт несмотря на то, что было жутко неудобно. Самый счастливый день в моей жизни!

Евгения Короткевич, актриса

Личный архив Евгении Короткевич

В детстве моим кумиром была Алсу. У меня висели на стене плакаты с ее изображением. Помню, как купила видеокассету с одним из ее концертов в Бугульме. Она выступала там, когда ей было 16 лет. Каждую песню знала наизусть. А в четвертом классе у нас был выпускной. Я сказала маме, что буду петь песню «Зимний сон». Попросила ее сшить штаны и кофту, как у Алсу в этом клипе. Я выступила, и до сих пор помню, что было здорово!

Еще мне нравился актер Александр Носик. Я обожала сериал «Мухтар», где он сыграл главную роль. В 11 лет я отдыхала в Крыму, и увидела Носика! Я была тогда под впечатлением. Так сложилось, что сейчас я дружу с Сашей Носиком. Кстати, в сериале «Мухтар» мне также удалось сняться!

Соня Присс, актриса

Личный архив Сони Присс

Мой кумир – Андрей Миронов. Помню, как впервые узнала о нем. В тот день я занималась своими детскими делами: смотрела мультики, играла в Барби. Я была совсем маленькой и не интересовалась кино. По телевизору показывали «Бриллиантовую руку», я случайно обратила внимание на экран и не смогла оторвать взгляд, ведь там Андрей Александрович танцевал на палубе корабля и пел песню про остров невезения. Я застыла. Для моего детского ума это было непостижимо. Я не понимала, о чем фильм и что они там говорят, но все мое внимание было приковано к артисту. Сразу же пристала к родителям: «Мама, а кто это?». Затем я узнала, что этого актера уже давно нет с нами. До сих пор очень грущу, что никогда не смогу увидеть Андрея Александровича на сцене.

Позже были куплены все видеокассеты с подборками фильмов с Мироновым, найдены все книги о нем. У меня даже стояла фотография Андрея Александровича в рамке на столе, за которым я делала уроки.

Я устраивала домашние «вечера Миронова»: писала сценарии, делала представления для родителей, монтировала отрывки из кинофильмов и проводила конкурсы «Угадай фильм по кадру».

Тогда, в детстве, я твердо решила: вырасту – стану актрисой. Прошло много лет. Я выросла, за плечами театральный институт, я снимаюсь в кино, но ничего этого бы не было, если бы я однажды в детстве не увидела на экране великого артиста Андрея Александровича Миронова.