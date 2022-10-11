Зачем собирают персональные данные ребенка и как родителям защитить их

На каждом шагу родителям предлагают подписать согласие о передаче персональных данных ребенка. Нужно к врачу? Заполните бумагу. Отдаете в детский сад или на курсы дополнительного образования? Поставьте подпись, где галочка. Но так ли необходимо это делать и можно ли отказаться от передачи персональных данных на законных основаниях – в этих и других вопросах «Газете.Ru» помогли разобраться юристы.

Что такое персональные данные

Как объясняет юрист Александр Партин, чаще всего под такими данными понимают паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, данные банковской карты и т.п. При этом эксперт отмечает, что юридически к персональным данным можно причислить любую информацию, которая относится к человеку, если он нам известен или может быть определен, исходя из имеющейся информации.

Если речь идет о несовершеннолетнем обучающемся, то, по словам Партина, в его персональные данные входят сведения из свидетельства о рождении, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, информация из личного дела или классного журнала.

«Сведения, касающиеся состояния здоровья и интимной жизни, отнесены к специальным категориям персональных данных, для которых предусмотрен повышенный уровень защиты», — отмечает юрист.

Кто подписывает согласие на передачу персональных данных ребенка

Согласно статьям 26 и 28 Гражданского кодекса РФ, подписывать согласие могут родители, так как именно они приходятся ребенку законными представителями. Другие члены семьи для получения такой возможности должны обзавестись нотариально заверенной доверенностью или получить статус опекуна (усыновителя).

Чтобы передача данных состоялась, как объясняют специалисты, достаточно, чтобы согласие дал один из родителей.

Партин обращает внимание, что закон разделяет малолетних детей (до 14 лет) и несовершеннолетних детей (с 14 до 18 лет). Во втором случае дети уже в праве совершать некоторые действия самостоятельно (статья 26 ГК РФ).

«Некоторыми законами установлен специальный срок, когда несовершеннолетний дает согласие на обработку персональных данных самостоятельно: например, согласие на медицинское вмешательство человек дает самостоятельно с 15 лет (статья 54 Федерального закона «Об основах охраны граждан в РФ»)», — рассказывает юрист. Школа просит купить рабочие тетради? Обращайтесь в прокуратуру Может ли учитель поставить двойку за невыполненную домашнюю работу, заданную на лето? А... 21 августа 17:05

Кто имеет право собирать персональные данные

Юрист Партин подчеркивает, что вопрос «кто имеет право собирать данные» некорректен, так как такого права нет ни у кого по умолчанию.

«В ситуациях, когда ребенку необходимы какие-то товары, услуги (например, медицинские или образовательные), для их получения родители сообщают персональные данные ребенка. В каких-то ситуациях это предусмотрено законом и без предоставления персональных данных услуги просто не окажут (например, прием в образовательную организацию), а в каких-то — родители добровольно предоставляют такие данные (например, для регистрации на интернет-сайте с логическими задачками для детей)», — комментирует юрист.

Кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева подтверждает, что довольно часто получение некоторых услуг просто невозможно без согласия не обработку персональных данных.

«При зачислении в школу родитель предоставляет необходимую информацию о своем ребенке — ФИО, дату и место рождения, адрес регистрации, фотографии, данные свидетельства о рождении и так далее — и подписывает согласие на обработку персональных данных. Если в школу не предоставить эти сведения, то ребенка не возьмут в первый класс», — объясняет Васильева.

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Можно ли отказаться от согласия на обработку персональных данных

Специалисты отмечают, что отказаться от предоставления данных (или их части) возможно, но надо быть готовыми, что в определенных ситуациях семья не сможет получить какие-то услуги или товары.

Юрист Партин подчеркивает, что в каждом случае надо рассматривать, с какой целью и на каком основании идет сбор данных (основания для обработки данных можно посмотреть в статье 6 ФЗ «О персональных данных»). На практике, по словам юриста, данные собирают, руководствуясь тремя основаниями. Первое — когда того требует нормативный правовой акт. «Например, если речь идет о поступлении ребенка в школу, Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458 установлены требования к содержанию заявления (пункт 24) и составу прилагаемых к заявлению документов (пункт 26). Эти данные должны быть предоставлены родителем», — уточняет эксперт.

Второе основание — данные нужны для заключения и исполнения договора. Например, когда родители отдают ребенка в кружок по рисованию, то они должны сообщить имя и возраст ребенка. Третье основание — когда данные обрабатываются на основании согласия. «Школа может запросить у детей/родителей информацию о составе семьи ребенка и социально-экономическом положении семьи, чтобы оформить какие-то льготы», — приводит пример Партин, добавляя, что как раз в этой ситуации можно отказать образовательной организации. «Учитель даже бутылку пива не может купить». Педагоги — о школьных правилах Ко Дню учителя «Газета.Ru» поговорила с учителями российских школ и узнала, какие требования школа... 03 октября 13:43

В других случаях отказаться также возможно, но это приведет к соответствующим последствиям: от невозможности ребенку поступить в школу или пройти медобследование до отказа в других услугах и льготах.

Специалисты отмечают, что при сборе данных, а также в течение всего срока обработки родители вправе знать цели сбора данных и список лиц, которые имеют доступ к ним или кому они могут быть раскрыты (ч. 7 ст. 14, ч. 1 ст. 18 Закона).

Что делать, если персональные данные были использованы незаконно

Если родители узнали, что данные их ребенка были использованы для целей, на которые они не давали согласие, это повод жаловаться в Роскомнадзор и Прокуратуру.

Юрист Васильева советует ссылаться при написании жалобы на Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Важно приложить к жалобе доказательства совершенного нарушения.

«За нарушение законодательства о персональных данных грозит и административная ответственность. Так, за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, грозит штраф на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц — от 60 000 до 100 000 рублей», — объясняет юрист Васильева.

За повторные нарушения должностным и юридическим лицам грозят штрафы еще выше.

Если родители не давали письменное согласие на обработку персональных данных ребенка, а это каким-то образом все же случилось, то должностным лицам будет грозить штраф от 25 000 до 40 000 рублей, а юридическим — от 30 000 до 100 000 рублей. Специалист напоминает, что за более жесткие нарушения возможна и уголовная ответственность.

Что такое биометрические персональные данные и могут ли их собирать с родителей

Биометрические персональные данные — это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. Как объясняет юрист Партин, к биометрическим данным обычно относят изображение лица, голоса, отпечатки пальцев, собранные определенным образом (соответствующие требованиям) и используемые для установления личности человека.

«На государственном уровне создана Единая биометрическая система (ЕБС), положение о которой утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 г. № 1089. На текущий момент в ЕБС вносятся данные изображений лица и голоса человека», — отмечает специалист, добавляя, что в феврале 2020 г. Роскомнадзор выпустил письмо с разъяснениями, согласно которому сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних образовательными учреждениями не допустим даже с письменного согласия родителей (Письмо Роскомнадзора от 10.02.2020 г. № 08АП-6782).