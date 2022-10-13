Оксана Хухлина, юрист, консультант горячей линии информационного центра «Дети в семье» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» рассказала «Газете.Ru», как взять ребенка под опеку, сколько времени это занимает и кто не может быть опекуном.

Что такое опека

Как объясняет Оксана Хухлина, опека – одна из форм семейного устройства. Опеку можно установить над детьми младше 14-ти лет, а попечительство – над детьми от 14 до 18 лет. Разница между полномочиями опекуна и попечителя выражается в некоторых отличиях правового характера (например, порядок совершения сделок от имени и в интересах подопечного, ответственность за вред, причиненный подопечным и прочее).

«Опекун (попечитель) имеет практически все права родителя в вопросах, касающихся воспитания, обучения, содержания ребенка, он, как и родитель, несет за него полную ответственность. Отличие от усыновления состоит в том, что опекун не может дать подопечному ребенку свою фамилию, поменять имя и отчество и не становится родственником подопечного.

Опека и попечительство предполагают, что в 18 лет правоотношения между опекуном и опекаемым заканчиваются, что, конечно, не запрещает им общаться», – говорит юрист.

Какой должен быть доход для оформления опеки

Хухлина рассказала, что законом не установлен минимальный уровень дохода кандидатов в опекуны, однако документы о доходах предъявляются в любом случае, так как органы опеки и попечительства должны убедиться, что опекун может содержать себя и свою семью и не планирует расходовать пособие подопечного на личные нужды.

Если кандидат в опекуны не имеет официального дохода, но состоит в браке, он вправе предоставить справку о доходах второго супруга и указать половину доходов супруга в качестве собственных.

Сколько платят за опеку над ребенком

«Опекун не получает вознаграждения за воспитание подопечного, но имеет право на ежемесячное пособие на содержание ребенка и ряд льгот, например, налоговых или трудовых. Сам ребенок при этом сохраняет все льготы и социальные гарантии, предоставляемые сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. «Не маленькая принцесса, а унижающий агрессор»: может ли мальчик ударить девочку в ответ Многие родители учат своих сыновей уважительно относиться к девочкам и защищать их от обидчиков. Однако... 19 сентября 13:38



Опекун имеет право на получение единовременного пособия при оформлении опеки и ежемесячное пособие на содержание подопечного. Эти выплаты получают на всей территории РФ, но при этом существуют региональные отличия — в Московской области или Алтайском крае суммы могут быть разные», – объяснила специалист.

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Сколько времени занимает процесс оформления опекунства

По словам юриста, все зависит от того, как быстро будут собраны необходимые для оформления опеки над ребенком документы. Она перечислила этапы, которые нужно пройти, чтобы принять ребенка на воспитание в свою семью:

1. Знакомство с органами опеки по месту жительства (необязательный пункт).

2. Прохождение подготовки в Школе приемных родителей. От обязательного прохождения подготовки освобождены близкие родственники ребенка (бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры), действующие или бывшие усыновители, если усыновление не отменялось по их вине, действующие или бывшие опекуны (попечители), приемные родители, если ранее они не отстранялись от выполнения опекунских обязанностей за их ненадлежащее выполнение).

3. Прохождение медицинской комиссии и сбор справок.

4. Подача пакета документов и заявления в органы опеки и попечительства (ООП) по месту жительства (регистрации) кандидата, рассмотрение документов специалистом ООП, обследование его жилищно-бытовых условий.

5. Получение Заключения о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем).

6. Работа с банком данных о детях в целях подбора и поиска ребенка.

7. Знакомство с ребенком и его документами, при желании, независимое медицинское обследование ребенка, установление контакта с ребенком.

8. Подписание «согласия» на прием конкретного ребенка в свою семью.

9. Официальное оформление передачи ребенка в семью.

Порядок действий при оформлении передачи ребенка в семью под опеку следующий:

Обращение в органы опеки по месту нахождения ребенка для оформления опеки; получение распоряжения о назначении опекуном (срок до 10 рабочих дней), переезд ребенка и опекуна к месту жительства опекуна и временная регистрация подопечного до совершеннолетия; в некоторых случаях допускается оформление постоянной регистрации подопечного ребенка по месту жительства опекуна (если это соответствует интересам подопечного).

В течение 2-х рабочих дней после подачи гражданином заявления о выдаче заключения о возможности быть усыновителем, опекуном, с приложенными к нему документами, специалист ООП обязан самостоятельно запросить:

— справку о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

— информацию из Пенсионного фонда РФ о факте получения и размере пенсии заявителя – в случаях, когда в своем заявлении он указал факт получения пенсии;

— документы о жилом помещении заявителя и о зарегистрированных в нем гражданах (единый жилищный документ или копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги, выписка о праве собственности на жилое помещение);

Срок направления ответов – 5 рабочих дней со дня получения запросов от ООП.

«В течение десяти рабочих дней после того, как в ООП поступили все запрошенные ими справки, специалисты должны провести обследование условий жизни заявителя и составить Акт обследования, а также подготовить и выдать заявителю заключение о возможности быть усыновителем или опекуном.

В пределах этого 10-дневного срока должно быть проведено обследование условий жизни заявителя. Такое обследование проводится в течение 3-х рабочих дней после того, как в ООП поступили все запрошенные ими справки и в присутствии заявителей», – рассказала специалист. «Дочка просила вернуть ее в детский дом. Я ее желание выполнила»: 27-летняя мать 7 детей о проблемах усыновления Дарье и Александру Чечениным по 27 лет. Год назад супруги забрали из детского дома сразу четверых... 31 июля 17:45

Она добавила, что при обследовании условий жизни гражданина органы опеки и попечительства оценивают жилищно-бытовые условия семьи, личные качества и мотивы заявителя, его способность к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя, а также определяет отсутствие обстоятельств, препятствующих назначению заявителя опекуном.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть усыновителями или опекунами указываются в Акте обследования.

Акт обследования составляется в двух экземплярах, оформляется в течение 3-х дней со дня проведения такого обследования, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом ООП, и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Один экземпляр Акта обследования направляется (вручается) заявителю в течение 3-х дней со дня утверждения, а второй хранится в ООП.

close 100% Владимир Песня/ РИА Новости

Кто не может быть опекуном

Оксана Хухлина напомнила, что согласно ст. 146, 153 Семейного кодекса РФ опекунами, попечителями, приемными родителями могут быть только совершеннолетние дееспособные лица.

Не могут быть назначены опекунами (попечителями), приемными родителями:

— лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах;

— лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;

— лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

— лица, не прошедшие подготовку в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ (то есть по состоянию здоровья).

— лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;

— лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;

— бывшие усыновители и опекуны, если усыновление отменено, а опека прекращена по их вине;

— лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью.

Кроме того, при назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются:

— нравственные и иные личные качества кандидата;

— способность гражданина к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);

— отношения между опекуном (попечителем) и ребенком;

— отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя);

— если это возможно – желание самого ребенка.